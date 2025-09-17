DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』において『にじげんカノジョFANZA版』とのコラボイベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、9月17日(水)より 3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』にて、『にじげんカノジョFANZA版』とのコラボイベントを開始しました。

▼公式サイト：https://jewepri-re.com/(https://jewepri-re.com/)

▼公式X：https://x.com/JewePri_RE(https://x.com/JewePri_RE)

▼『にじげんカノジョFANZA版』コラボイベントが開催！

9月17日(水)12:00～9月30日(火)23:59まで、『にじげんカノジョFANZA版』コラボイベントを開催いたします。

【期間限定】「如月レイナ登場記念ガチャ」にて如月レイナが登場！ 更にコラボキャラ小日向やよいは「やよいちゃんとのキラメク異世界旅行譚」のミッションをクリアすることで獲得可能です！

▼【期間限定】「如月レイナ登場記念ガチャ」開催！

2025年9月17日(水)12:00～9月30日(火)23:59の間、【期間限定】「如月レイナ登場記念ガチャ」を開催いたします。

【期間限定】「如月レイナ登場記念ガチャ」ではガチャを1回引くごとにボーナスゲージが増加しゲージMAXでメモリージュエル(如月レイナ)ｘ60を獲得できます。期間限定のガチャとなりますので、この機会をお見逃しなく！

▼如月レイナの戦い方

戦闘中自身が「カノジョ化」をし、各種能力が時限で強化！

時限強化中にさらに「ヨメ化」達成で永続超強化に！

開幕EX発動で超強力デバフを付与するデバフサポーター！

▼【期間限定】「やよいちゃんとのキラメク異世界旅行譚」開催！

2025年9月17日 (水)12:00～9月30日(火)23:59の間、【期間限定】「やよいちゃんとのキラメク異世界旅行譚」を開催いたします。

ゲームをプレイしてコラボミッションをクリアすることで小日向やよいを獲得することが可能です！

▼【期間限定】コラボレガリア「イケナイ路地裏遊び」登場！

藤原未央の描きおろしイラストを使用したコラボレガリア「イケナイ路地裏遊び」が登場！

【期間限定】「コラボ記念パック」より獲得可能です！

コラボレガリアを獲得することで、見知らぬ異世界の路地裏で互いを慰め合う特別なエピソードも閲覧可能です！

■「宝石姫Reincanation3周年記念」ビッグサマーチャンスくじキャンペーンを開催！

『宝石姫Reincanation』3周年を記念して、『ビッグサマーチャンスくじ』の開催が決定！

ゲームのIDがそのままくじの番号になります。

参加条件は期間内にゲームを起動するだけ！

当選番号は後日配信予定の「宝石姫Reincanation 3周年生放送」内で発表します！

ゲームを遊んで、豪華アイテムをゲットしよう！

詳細は公式ページのお知らせをご確認ください。

▼公式サイト

https://jewepri-re.com/news/detail/14892

■「宝石姫Reincanation3周年記念生放送」配信決定！

『宝石姫Reincanation』の3周年を記念した生放送が9月28日(日)に開催決定！

ゲストに、リア・ファル・ダイヤモンド・アステルの宝石姫たちを迎え、

最新情報やアフレココーナーなど、盛りだくさんでお届けします。お見逃しなく！

放送日時

2025年9月28日(日) 20:00～

出演者

＜ゲスト＞

リア・ファル(和央きりか)

https://x.com/kirika_waou

ダイヤモンド(榊原ゆい)

https://x.com/YuiSakakibara

アステル(歩サラ)

https://x.com/ayumi_sarah

天の声(ゲーム開発スタッフ)

＜MC＞

平井善之(アメリカザリガニ)

https://x.com/amezari_hirai

配信URL

YouTube

https://www.youtube.com/live/gGuvS9KgZsI

ニコニコ生放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv348531367

■にじげんカノジョ【FANZA版】コラボキャンペーンを開催！

にじげんカノジョFANZA版コラボ記念キャンペーンを開催！

『宝石姫Reincarnation』と『にじげんカノジョFANZA版』とのコラボを記念して、Amazonギフトカード番号やオリジナルグッズが抽選で当たる超豪華なRPキャンペーンを開催！

公式Xから投稿される指定ポストをRPするだけ！

当選者には後日DMにてご連絡いたします！

詳細は公式X(https://x.com/JewePri_RE(https://x.com/JewePri_RE)) からの投稿をご確認ください

▼実施期間

2025年9月17日(水)～9月30日(火)23:59

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms(https://support.dmm.com/games/contact/21/forms)）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

▼宝石姫Reincarnationとは？

登録者数80万人を超える宝石姫の完全新作。宝石姫達との新たなる物語がはじまります。

育成素材や経験値は、放置で入手できるのに、宝石姫が可愛くて見逃せない3D放置RPGです。

ライトユーザーでも楽しめるオートバトルを搭載し、やりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。

▼各アプリストアで配信中！

・App Store版

https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814(https://apps.apple.com/jp/app/id1616123814)

・Google Play版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.jewelprincess)

▼公式サイト

https://jewepri-re.com/(https://jewepri-re.com/)

▼公式X

https://x.com/JewePri_RE(https://x.com/JewePri_RE)

▼製品概要

タイトル：宝石姫Reincarnation

ジャンル：目が離せなくなる放置ゲーム

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/ App Store / Google Play

権利表記：(C)️2022 EXNOA LLC

販売価格：基本無料 (一部アプリ内課金有り)

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。