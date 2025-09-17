――産学連携で次世代データサイエンス人材を育成――

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：宮原博昭、以下「学研ホールディングス」）とアイクシー株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：渡辺 悟、以下「アイクシー」）は、上智大学などを運営する学校法人上智学院（所在地：東京都千代田区、理事長：アガスティン サリ）と、急速に進展するデジタルトランスフォーメーション（DX）や、深刻化する高度人材の不足といった社会課題に対応するため、2025年6月1日付で3年間の連携協定を締結しました。

本協定は、産学が連携してデータサイエンスやAI、教育分野における実践的な人材育成を推進し、学術界と産業界の橋渡しを強化することを目的としています。特に、教育現場と企業現場の知見を融合させることで、次世代を担う人材の育成と、地域・社会全体のイノベーション創出に貢献することを目指します。今後、教育・研究・人材育成・地域貢献など多岐にわたる分野で協力を深め、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを加速していきます。

連携に基づく取組みのひとつとして、2025年秋学期に、上智大学大学院応用データサイエンス学位プログラムにおいて、寄附講座「学研の実例に学ぶビジネスマーケティング論」を開講します。

本講座は、人とAIの協働を通じた社会課題の解決に取り組むアイクシーによる理論編と、学研ホールディングスの事業会社（出版、塾、医療福祉など）から実務家を招いた実論編で構成されます。学研ホールディングスの前身である学習研究社は「戦後の復興は教育をおいてほかにない」という強い信念から生まれました。学研の戦後から続く教育・社会課題解決の実例を題材に、実額としてのマーケティングを学べることも特色の1つです。社会課題解決に向けて挑戦を続ける学研グループのイノベーション実例を通じてビジネスのニーズとシーズの関係を考察し、新たな価値を創造できる人材の育成を目指します。

■上智大学について

上智大学は、1913年にカトリックのイエズス会によって設立された総合大学です。多様な文化や価値観を受け入れ、グローバル社会の発展に寄与するリーダーの育成に取り組んでいます。世界83ヶ国・地域の400を数える大学と協定を結び（2024年3月時点）、学術面での交流や在学生の相互交換を積極的に進めています。英語による学位プログラムや、国際機関やグローバル企業との協働、多彩な留学プログラムの他、国内外でのインターンシップ科目の充実にも注力しています。

上智大学 https://www.sophia.ac.jp/jpn/

上智大学院応用データサイエンス学位プログラム https://ds.sophia.ac.jp/

■アイクシー株式会社について

アイクシー株式会社は、「データ＆デジタルでグローバルに挑む」をパーパスに掲げ、若手人材開発を事業の中心とする“人づくり”企業です。AIと共創できるリーダー人材の開発を主軸に、人とテクノロジーの融合によって持続可能な社会の実現に貢献します。

アクションラーニング型研修やプロジェクトベース学習など、本気の就業体験（型学習）を通じて、Z世代の主体性・自律性を育み、リーダーシップを引き出し、キャリア観の変容につなげる“覚醒”を促します。AI活用を前提にした、大手企業の若手社員向け”オンボーディング（仲間化/戦力化）”支援から、高校生・教員向けの”学びの革新”支援まで事業を展開し、「AIを正しく恐れ、積極的に使い倒す」次世代人材を輩出することを目指しています。

アイクシー株式会社 https://ai-xyz.co.jp/

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開