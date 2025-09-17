TVアニメ『ONE PIECE』とHYSTERIC GLAMOURのコラボアイテムを9月22日よりZOZOVILLAで先行販売
人気TVアニメ『ONE PIECE』と「HYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）」がコラボレーションしたアイテムを、9月22日（月）よりZOZOVILLAで先行販売します。
今回は、HYSTERIC GLAMOURのアイコニックな“ヒステリックウーマン”風に描き下ろされたナミ・ロビン・ハンコックのイラストを使用したTシャツやカラーシャツなど計6型を先行販売するほか、両面にグラフィックを施したリバーシブルデザインのスカジャンを先行受注販売します。
※10月4日（土）より、HYSTERIC GLAMOUR一部店舗と公式オンラインストア(https://store.hystericglamour.jp/index.html)でも販売されます。詳細は、HYSTERIC GLAMOUR公式サイトのニュースページ(https://www.hystericglamour.jp/news/)、Instagram(https://www.instagram.com/hystericglamour_tokyo/)、X(https://x.com/hystericglamour)などでお知らせされます。
・販売期間（ZOZOVILLA）：2025年9月22日（月）正午 ～ 2025年9月28日（日）23:59
・URL：https://zozo.jp/shop/villagallery/?p_tpcsid=2424410
※9月22日（月）正午より商品公開
※先行受注販売アイテム（スカジャン）は、2025年10月上旬にお届け予定です。詳しくは商品ページをご確認ください。
※ご注文時期により、アイテムのお届けがHYSTERIC GLAMOUR店舗・公式オンラインストアでの販売開始日以降になる可能性があります。
＜コラボアイテムについて＞
（左上から）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / NAMI Tシャツ（3色展開）：15,400円（税込）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / NICO ROBIN TIMES Tシャツ（3色展開）：14,300円（税込）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / BOA.HANCOCK EXPLORER Tシャツ（3色展開）：16,500円（税込）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / NAMI FLYING V Tシャツ（3色展開）：17,600円（税込）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / NAMI ＆ BOA.HANCOCK TWIN GUITAR柄オープンカラーシャツ：55,000円（税込）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / NAMI メッシュキャップ（3色展開）：11,000円（税込）
ONE PIECE×HYSTERIC GLAMOUR / NAMI FLYING V刺繍スカジャン：132,000円（税込）
＜購入者特典ノベルティ＞
購入者特典として、アイテムで使用されているイラストのステッカーをノベルティとしてプレゼントします。
※スカジャンまたはオープンカラーシャツを購入した場合、ステッカー全4種が同梱されます。
※スカジャン、オープンカラーシャツ以外のアイテムを購入した場合、購入アイテムのイラストと同じデザインのステッカー1枚が同梱されます。
※HYSTERIC GLAMOUR店舗、または公式オンラインストアで本コラボアイテムを購入した場合も、ステッカーはプレゼントされます。