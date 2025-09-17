【9/25開催｜無料セミナー】会社売却の相談は誰にするべきなのか を解説するセミナーを開催します

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、会社売却の相談先の選び方に関するセミナーを2025年9月25日（木）17時から開催いたします。

本セミナーでは、事業承継や事業ポートフォリオの整理を目的として会社売却を検討しているオーナー経営者向けに、相談先の選び方や選ぶ際のポイントをご紹介いたします。

開催概要

セミナーに申し込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_001- 開催日時：2025/09/25 (木) 17時~- 所要時間：約30分- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）- 登壇者：株式会社M&Aナビ プロダクトマネージャー 福原 海瑠

＊顔出し声出し無しでご参加いただけます。

セミナー開催の背景

中小企業のM&Aが活発化する中で、M&Aによって事業や会社の売却を検討する方が増えているのではないでしょうか。

M&Aを検討している方からよくお伺いするお悩みの一つに、「支援してくれる会社やサービスが多くて良し悪しが分からない」といったものがあります。

M&Aプラットフォームを運営する中で、M&Aを「誰に相談するか」によって、譲渡価額や成約スピード、さらには成約するかまで大きく影響します。

実際、M&A仲介会社をはじめ、税理士・会計士、金融機関、公的機関など多くの選択肢が存在し、それぞれにメリット・デメリットがあります。



本セミナーでは、以下のようなテーマで詳しく解説します。

- 相談先ごとの特徴と弱み- 相談先を選ぶ際の注意点- ケースごとのおすすめの相談先

M&Aを検討しているが、誰に相談すればいいかわからないとお考えの方はご参加ください。

こんな方におすすめ

セミナーに申し込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_001- 会社の売却を検討中だが誰に相談すればいいかわからない方- M&Aに興味を持ち始めた方- 銀行やM&A仲介会社からM&Aの相談を持ち掛けられた方- 事業承継にお悩みをお持ちの方セミナーに申し込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_001

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/

セミナー申込ページ：https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_001