地域をともに盛り上げる新しいパートナーシップを実現！アーバンドック ららぽーと豊洲とコミュニティパートナー契約締結

トヨタアルバルク東京株式会社

トヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：林 邦彦、以下、アルバルク東京）は、三井不動産商業マネジメント株式会社（所在：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営するアーバンドック ららぽーと豊洲とコミュニティパートナー契約を締結しました。

昨シーズンは、期間限定での施設内装飾やPOPアップストアの出店を実施しましたが、今季は、常設での装飾展示や各種イベント開催、双方の会員向けサービス実施など、1シーズンを通した取り組みを実施します。

2025年10月に江東区青海に開業する「TOYOTA ARENA TOKYO」は、アルバルク東京のホームゲームはもちろんのこと、他スポーツ興行、音楽興行、企業イベント、地域イベントなど、江東区・臨海副都心エリアの賑わいを創出することを目指しています。臨海副都心エリアで内でも居住者が多い豊洲地区に位置するアーバンドック ららぽーと豊洲とのパートナーシップを通して、施設間の回遊をはじめ臨海副都心エリア全体で賑わいを創出していきます。

■アーバンドックららぽーと 豊洲で開業/シーズン開幕前イベントを実施

2025年9月15日(月・祝)には、アーバンドックららぽーと豊洲内のイベント広場で、TOYOTA ARENA TOKYO開業とアルバルク東京の新シーズン開幕前の決起イベントを実施しました。当日は、アルバルク東京の選手・チアリーダー・マスコットルークも参加、ふわふわ遊具などのコンテンツや館内練り歩きなども行いファンの皆さまとの交流を実施。たくさんのお客様にご参加いただきました。

■「TOYOTA ARENA TOKYO OPENING ４WEEKS inアーバンドック ららぽーと豊洲/ダイバーシティ東京 プラザ」

TOYOTA ARENA TOKYO開業から、4週間にわたって周辺施設とともにエリア全体を盛り上げる、「TOYOTA ARENA TOKYO OPENING ４WEEKS」を開催。

期間中は、アーバンドックららぽーと豊洲でも「TOYOTA ARENA TOKYO OPENING ４WEEKS inアーバンドック ららぽーと豊洲/ダイバーシティ東京 プラザ」と題して、下記企画を実施します。

開催期間：2025年10月3日(金）～11月3日(月・祝）

開催場所：アーバンドック ららぽーと豊洲、ダイバーシティ東京 プラザ

内容：

１. オリジナル応援グッズプレゼントキャンペーン

三井ショッピングパーク公式LINEをお友だち登録のうえ、各施設のカードデスクにて「アーバンドック ららぽーと豊洲」「ダイバーシティ東京 プラザ」のお気に入り登録画面を提示すると、各日先着150名様にオリジナルラバーバンド（アルバルク東京・TOYOTA ARENA TOKYOコラボデザイン）をプレゼント！

さらに館内対象店舗でオリジナルラバーバンドを見せると、嬉しい特典が受けられます。

※デザインはイメージです。

２. 公式Instagramフォロー＆いいねキャンペーン

「アーバンドック ららぽーと豊洲」「ダイバーシティ東京 プラザ」「アルバルク東京」の公式Instagram全３アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿にいいねいただいた方の中から抽選で3組6名様にTOYOTA ARENA TOKYOでのホームゲーム招待チケットやオリジナルラバーバンドが当たるキャンペーンを開催！

３.ららぽーと豊洲の代表的シンボル「クレーン」がアルバルク東京のクラブカラー「RED」に染まる！

ららぽーと豊洲の代表的シンボルとしてお楽しみいただいている「クレーン」がTOYOTA ARENA TOKYOの開業を記念して、アルバルク東京のクラブカラーの1つである赤色に染まります。

その他、選手による館内放送やアルバルク東京グッズとのコラボコーデ展示など、全館で開幕シーズンを盛り上げます！詳細は以下URLからご確認ください。情報は随時更新されます。

アーバンドック ららぽーと豊洲：

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/toyosu/event/3167534.html

ダイバーシティ東京 プラザ：

https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3167690.html

※本内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■アルバルク東京応援巨大広告の設置

アーバンドックららぽーと豊洲内にあるオークリ前の壁面に、選手の肖像を使った巨大広告を掲出。9月15日(月・祝)のイベント時に選手が直筆でサインをしました。ぜひご覧ください。

その他取り組みにつきましては、今後随時発表いたします。

ファンの皆さまに、アリーナだけでなくアーバンドック ららぽーと豊洲にも足を運んでいただき、1日を通して楽しんでいただける企画を展開していきます。