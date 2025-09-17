『デスノート THE MUSICAL』視覚や聴覚へのサポートが必要なお客様のための鑑賞サポート実施決定！【9/22(月)から受付開始／音声ガイド機器・字幕ガイド・台本貸し出し】

株式会社ホリプロ

2025年11月上演、日本発のオリジナルミュージカルとして世界中を魅了し続けている『デスノート THE MUSICAL』。この度、一部の回にて、音声ガイド機器の貸し出し、字幕ガイド（舞台進行に合わせた字幕表示）の貸し出し付き鑑賞サポート席の発売を行うことが決定。また、その他の日程でもきこえない・きこえにくいお客様を対象に台本貸出を行う。

詳細・お申込はこちらから＞＞

イヤホンガイド https://www.eg-gm.jp/news/sep_25_02.html

●鑑賞サポート内容（事前申込制）

下記該当公演におきまして、鑑賞サポートを実施いたします。

【公演日程】

2025年12月5日（金）13時00分 開演

2025年12月6日（土）12時30分 開演

【上演時間】3時間前後（休憩含む）※予定

【開場時間】開演45分前 ※予定



【受付時間】※予定

字幕ガイド：開演45分前～開演10分前

音声ガイド：開演1時間15分前～開演1時間前

【会場】

東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

アクセス：https://toshima-theatre.jp/access/

バリアフリー対応アクセスルート：https://toshima-theatre.jp/barrierfree/

◎上記該当公演にて対応

・音声ガイド機器の貸し出し

・字幕ガイドの貸し出し（舞台進行に合わせた字幕表示）

・紙台本貸し出し

◎すべての公演にて対応 ※きこえない・きこえにくいお客様対象

上記以外の回にご来場の、きこえない・きこえにくいお客様への台本貸し出しサポートを予定しております。お申し込み受付は、ホリプロステージにて、公演一週間前を目処にフォームによる受付を予定しております。

●鑑賞サポートのお申込み方法（チケットをこれから購入される方）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28143/table/1165_1_f9533d9de80b3b7293477041b591b124.jpg?v=202509181257 ]

【注意事項】

・お申し込みは1名様につき1回のみ。

・鑑賞サポート対応席をご利用の際に、障害者手帳を確認させていただく場合がございます。※軽度の方はご相談ください。

・未就学児のご入場はできかねます。

・座席位置の指定はできません。

・お申し込み後、1週間以内に現金振込でのお支払いをお願いしています（視覚障がい者の方で振り込みが困難な方はご相談ください）。

・チケットご購入後の内容の変更、キャンセルはできません。

・本公演のチケットは主催者の同意のない有償譲渡が禁止されています。

・車椅子でご来場のお客様は、ご観劇日の1週間前までにホリプロチケットセンター（03-3490-4949）までご連絡ください。なお、車椅子スペースをご利用の場合は、1階S席をご購入ください。

・止むを得ない事情により、出演者並びにスケジュールが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

・公演中止の場合を除き、払い戻し、他公演へのお振替はいたしかねます。ご了承のうえ、お申込みください。

●チケットご購入済みの方

該当公演のチケットをお持ちのお客様は、購入されたお席で音声ガイドおよび字幕ガイドを使用することができます。機器の貸し出しは事前申込制となりますので、お座席の情報とあわせ上記 申し込みフォームまたはお電話でお申し込みください。

【注意事項】

ご予約時に、チケットをご購入済みであることを証明できるようなスクリーンショット、また障害者手帳などをお送りいただく場合があります。（軽度の方はご相談ください）

以下をご確認の上、申し込みフォームまたはお電話でお申し込みください。

＜お申込み先＞

◎フォーム受付

https://forms.gle/gdv4nYBtVj5Bi58t8

◎電話受付

株式会社イヤホンガイド 03-3542-0831（平日10:00～17:00）

＜お問い合わせ先＞

株式会社イヤホンガイド

メール：earphoneguide.gmarc@gmail.com

申し込み必要事項

1. ご希望の公演日（第2希望まで）

2. 鑑賞サポートをご利用になるご本人様のお名前（ふりがな）

3. 同伴者の人数とお名前（ふりがな）

4. ほじょ犬の同伴の有無

5. 音声ガイド機器のご利用台数

6. 字幕ガイドのご利用台数

7. 紙台本貸し出しのご利用冊数（開場時からお読みいただけます）

8. お支払いやチケットのご案内をご連絡するメールアドレスもしくは電話番号

9. 当日連絡先となるメールアドレスもしくは電話番号

10. お客様の視覚または聴覚の状況を差し支えない範囲でお教えください。また、ご来場に際して配慮が必要なことや、駅⇔劇場の移動サポート（上記の該当日のみ、おひとりでご来場される視覚障がい者の方を対象）をご希望される方はお知らせください

本事業の鑑賞サポートは、誰もが芸術文化に触れることができる社会の実現に向けて、「東京文化戦略 2030」の取組「クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー」の一環としてアーツカウンシル東京が助成しています。

本事業は、障害の有無や、言語・文化の違いを超えて、誰もが楽しめる東京を目指すキャンペーン「オールウェルカム TOKYO」に賛同しています。

作品概要

集合ビジュアル

記念公演となる今年、本作の初演オリジナルキャストである浦井健治と濱田めぐみが8年振りに帰ってくる！！

さらに、新たな才能も加わり、今この瞬間にしか実現しえない“最強のデスノート”が誕生する。

2003年12月から2006年5月まで「週刊少年ジャンプ」に連載され、映画やドラマ、アニメなど幅広いメディア展開を遂げてきた人気漫画「DEATH NOTE」。そのミュージカル版となる本作は、2015年に日本で世界初演が開幕するや瞬く間に観客を虜にし、その後、17年、20年に上演され、さらには、日本での世界初演と同年の15年から、韓国でも韓国キャストによる上演を開始。その後、17年、22年、23年と再演を重ねている。韓国でも全日程即完売という快挙を成し遂げ、22年には年間ベストミュージカル作品賞を受賞、23年には４ヶ月間に渡るロングラン公演を成功させた。また、23年にはロンドンにてコンサートバージョンが上演され、全公演完売の賑わいを見せた。立ち上げから10年、海外でも高い評価を受け、今や世界中から注目を浴びる大ヒットミュージカルである。

音楽は、『ジキル＆ハイド』『ボニー＆クライド』などのブロードウェイ作品のみならず世界的に活躍し、世界各国で新作の創作を熱望され続けているフランク・ワイルドホーン。

演出は、ミュージカル『スリル・ミー』なども手掛け、数々の演劇賞を受賞してきた日本を代表する演出家・栗山民也。ロック調の中毒性のある音楽と人間の深層心理までをも極限まで具現化させる演出により、瞬く間に観る人の心を掴み、物語の結末へと導いていく。

死神がノートを落とし、人間が神を名乗ったあの物語。

原作のスリリングな物語を、世界的作曲家 フランク・ワイルドホーンによる魂を揺さぶる音楽と、演出家 栗山民也の緻密かつ大胆な演出によって舞台上に昇華させた『デスノート THE MUSICAL』。

そして今、すべての新たなピースが揃った。

必ず観てほしい。これが、10年の集大成であり、さらなる伝説の幕開け。

公演概要

『デスノート THE MUSICAL』

＜東京公演＞

期間：2025年11月24日(月休)～12月14日(日)

会場：東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）

主催・企画制作：株式会社ホリプロ

＜大阪公演＞

期間：2025年12月20日(土)～23日(火)

会場：ＳｋｙシアターＭＢＳ

主催：梅田芸術劇場／読売テレビ

お問い合わせ：梅田芸術劇場 06-6377-3888（10:00～18:00）

https://www.umegei.com/schedule/1313/

＜愛知公演＞

期間：2026年1月10日(土)～12日(月祝)

会場：愛知県芸術劇場 大ホール

主催：キョードー東海

お問い合わせ：キョードー東海 (052)972-7466

【月～金 12:00-18:00 土 10:00-13:00※日・祝日休み】

https://www.kyodotokai.co.jp/events/detail/3274

＜福岡公演＞

期間：2026年1月17日(土)～18日(日)

会場：福岡市民ホール 大ホール

主催：インプレサリオ／RKB毎日放送

お問い合わせ：

Eｰmail：info@impresario-ent.co.jp

TEL：092-600-9238（平日11:00～15:00）

https://www.impresario-ent.co.jp

＜岡山公演＞

期間：2026年1月24日(土)～25日(日)

会場：岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

主催：公益財団法人岡山文化芸術創造

お問い合わせ：岡山芸術創造劇場ボックスオフィス

［窓口・電話］086-201-2200（休館日を除く10:00～18:00）

https://okayama-pat.jp/event_info/deathnote2025/



＜キャスト＞

夜神 月：加藤清史郎／渡邉 蒼（ダブルキャスト）

L：三浦宏規

弥 海砂：鞘師里保

夜神粧裕：リコ（HUNNY BEE）

死神レム：濱田めぐみ

死神リューク：浦井健治

夜神総一郎：今井清隆



俵 和也

石丸椎菜

岩橋 大

大谷紗蘭

小形さくら

尾崎 豪

上條 駿

川口大地

神田恭兵

咲良

田中真由

寺町有美子

照井裕隆

藤田宏樹

増山航平

町屋美咲

松永トモカ

望月 凜

森下結音

安福 毅

徳岡 明（スウィング）

森内翔大（スウィング）



＜スタッフ＞

原作：「DEATH NOTE」（原作：大場つぐみ 作画：小畑健 集英社 ジャンプコミックス刊）

作曲：フランク・ワイルドホーン

演出：栗山民也

歌詞：ジャック・マーフィー

脚本：アイヴァン・メンチェル

翻訳：徐賀世子

訳詞：高橋亜子

編曲・オーケストレーション：ジェイソン・ハウランド

音楽監督：塩田明弘

美術：二村周作

照明：勝柴次朗

音響：山本浩一

衣裳：有村 淳

ヘアメイク：鎌田直樹

映像：上田大樹

振付：田井中智子

歌唱指導：ちあきしん

演出補：豊田めぐみ

舞台監督：加藤 高



＜ストーリー＞

成績優秀な高校生・夜神 月（やがみライト）（加藤清史郎／渡邉 蒼（ダブルキャスト）は、ある日、一冊のノートを拾う。ノートには、「このノートに名前を書かれた人間は40秒で死ぬ」と書かれていた。それは、死神リューク(浦井健治)が退屈しのぎに地上に落とした“死のノート”（デスノート）。犯罪者を裁ききれない法律に、限界を感じていたライトは、ある日、テレビで幼稚園に立てこもる誘拐犯の名前をデスノートに書いてみる。すると、誘拐犯は突然、心臓発作で息絶えた。「自分こそが神に選ばれ、犯罪者のいない世界を創る“新世界の神”だ」と、ライトはデスノートを使い、犯罪者の粛清を始めていく。世界中で犯罪者が不可解な死を遂げていく事件が相次ぐ中、インターネット上ではその犯人を「キラ」と呼び、称賛しはじめる。犯罪の数が激減する中、警察は犯人の手掛かりさえつかめないでいた。そこへ、これまであらゆる難事件を解決してきた謎の名探偵L（エル）（三浦宏規）が事件を解決すべく、捜査を開始する。

公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/deathnote2025/

公式X＝https://x.com/dnmusical

公式Instagram＝https://www.instagram.com/dnmusical/

#デスノートミュージカル #デスミュ