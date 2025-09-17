ライブ配信×ショートドラマの融合コンテンツを投稿開始 ～ライバーの新たな表現の場を創出～

株式会社KIRINZ

ライバー事務所「StockForce（ストックフォース）」は、2025年10月1日より、「ライブ配信×ショートドラマ」形式の動画投稿プロジェクトを開始いたします。この新プロジェクトでは、所属ライバーが短編ドラマの演者として登場し、TikTokにて定期的にショートドラマを公開します。視聴者の反応やコメントが次回作の展開に仕組みを導入。ライブならではのリアルタイム性とドラマの物語性が融合した、新しいコンテンツ体験を提供します。

ショートドラマ詳細ページ：

https://slpcontest.com/swipe-lp/dorama/

■ショートドラマ「アイデンティティ」について

この物語は、五つの異なる視点から紡がれる、深く織りなす“アイデンティティ”の物語です。

■あかり編

内気な大学生・あかりは、憧れのライバー・ケンへの想いを胸に抱いています。自分の未来に不安を感じながらも、友人のリサに背中を押されて夢に挑んでいきます。

■ケン編

人気ライバーとして多くのファンに愛されるケン。持病の悪化により、マネージャーの吉岡や姉の支えを受けながら、静かに人生の幕を閉じていきます。

■リサ編

配信ライバーとして成功していくあかりに、密かな恋心を抱くリサ。彼女の人気とともに嫉妬心が芽生え、揺れ動く自分の気持ちと向き合っていきます。

■リスナー編

学校で友達ができず悩んでいた女子高校生は、毎日あかりの配信に励まされ、彼女の言葉を胸に、勇気を出して新たな一歩を踏み出します。

■マネージャー・吉岡編

ライバーを陰で支えるマネージャーの吉岡は、ケンの持病を気遣いながら、彼の幸せと健康を守るために日々奮闘します。

■公開スケジュール

2025年10月1日 18時～公開

投稿アカウント

https://www.tiktok.com/@stockforce_official_

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

StockForceライバー：https://www.stockforce.jp

＜当プロジェクトに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ

TEL：03-6432-9675 MAIL：info@kirinz.tokyo