結婚も、子育ても、家族の時間も。

MEWKS2025年9月23日（火・祝）、群馬県高崎市のGメッセ群馬にて「マリッジ＆ライフスタイルフェスタ2025」を開催いたします。本イベントは「結婚」「子育て」「ライフスタイル」をテーマに、カップルからファミリーまで幅広い世代が楽しめる一日限りの大規模フェスタです。主催：（株）メモリードグループ（Memolead Wedding）／協力：MEWKS群馬県内の複数式場を展開するメモリードグループが、結婚・子育て・ライフスタイルを横断して体験できる一日をお届けします。この１日で人気式場を比べてあなたにピッタリな式場がみつかる。

《概要》イベント名：マリッジ＆ライフスタイルフェスタ2025

開催日時：2025年9月23日（火・祝） 11:00～17:00

会場：Gメッセ群馬(https://www.g-messe-gunma.jp)（高崎駅徒歩15分／高崎ICより車で15分）

入場料：無料

主催：（株）メモリードグループ(https://kanto.memolead.co.jp/wedding/)

協力：MEWKS(ミュークス)(https://mewks.info)

【テーマ】あなたらしい幸せの瞬間を。何度でも。

【目的】全ての人にブライダルを知ってもらい沢山の人に楽しんでもらう

【出店者数】合計：約６０店舗

◆来場者限定のお得な特典

事前予約特典：スターバックス500円チケットをプレゼント！

当日抽選会：結婚式や沖縄旅行、有名テーマパークペアチケットなど豪華賞品が当たるチャンス！

来場予約サイト：イベント公式サイト（メモリード特設ページ）

◆体験・展示コンテンツ

ブライダルリング試着・ドレス診断・フォト体験

七五三・成人式衣裳展示

ハンドメイド＆占いブース

家族で楽しめるワークショップや飲食ブース

《メインアクティビティ》

【ブライダル体験】

プロが伴走。この１日ですべてまるっと悩み解決！

リング試着：様々なリングが試着可能。実際見てリアルに体験。

ドレス診断：あなたを一番美しく見せる“勝ちドレス”を診断。

ブライダルエステ：“当日いちばん綺麗”までの逆算プランをその場で。

無料フォト体験：今日の一枚が、未来の一枚になる。フォトブースでプロがミニ撮影。ポーズ提案とライティングで“本番の仕上がり”を疑似体験。

【成人式衣装展示】

成人式衣裳展示：家族の記念日を、ここからデザインする。

パーソナルカラー診断：似合う色がわかると、衣裳も日常も“即垢抜け”。「似合う白・ベージュ・黒」「映える口紅・ネクタイ・ブーケ色」など、七五三・成人式・ブライダルまで横断して色選びを提案。

ショップ大集合！

日常に“特別”を。

アクセサリー、インテリア雑貨、ベビー＆キッズ小物、ボタニカル／多肉アレンジなど、ギフトにも使いやすいラインナップを中心に展開。

結婚式や晴れの日にもぴったりなアイテムや、ヒントになること間違えなし！イベントテーマにぴったりなショップも並ぶ。一部ブースでは名入れ・セミオーダーや、親子で楽しめるワークショップも実施！

【七五三案内展示】

家族の記念日を、今ここから具体化。

主役もきょうだいも、みんなで映える七五三。

【豪華抽選会】

来場者限定で、イベント当日に豪華景品が当たる抽選会を実施します。

結婚準備中のカップルはもちろん、ご家族・ご友人まで、どなたでも“わくわく”できるラインナップです。



賞品ラインナップ

1等：沖縄3泊4日の旅 または ヴィラテラス宿泊

2等：結婚式プレゼント

3等：有名テーマパークのペアチケット

4等：フォトウェディング

5等：ガトーショコラ(https://p-lien.com)（人気店の特製スイーツ）

参加方法

抽選券配布：当日、1組につき１回参加可能（数量限定）。

賞品写真はイメージです。内容はやむを得ず変更となる場合があります。内容は変更になる場合があります／本抽選は主催者による独自企画で、各賞品の提供元・施設とは関係ありません。

《アクセス》

【会場】

Gメッセ群馬(https://www.g-messe-gunma.jp)

群馬県高崎市岩押町12番24号

TEL:027-322-2100

Gメッセ群馬は首都圏と信越・北陸の結節点、 日本の中心部に位置する交通の要衝、

群馬県の高崎市に位置する北関東最大級の

コンベンションセンター。

報道関係、来場者様お問い合わせ

MEWKS（ミュークス） ナカジマ TEL 090-5495-0785

