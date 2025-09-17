結婚も、子育ても、家族の時間も。
《概要》イベント名：マリッジ＆ライフスタイルフェスタ2025
開催日時：2025年9月23日（火・祝） 11:00～17:00
会場：Gメッセ群馬(https://www.g-messe-gunma.jp)（高崎駅徒歩15分／高崎ICより車で15分）
入場料：無料
主催：（株）メモリードグループ(https://kanto.memolead.co.jp/wedding/)
協力：MEWKS(ミュークス)(https://mewks.info)
【テーマ】あなたらしい幸せの瞬間を。何度でも。
【目的】全ての人にブライダルを知ってもらい沢山の人に楽しんでもらう
【出店者数】合計：約６０店舗
◆来場者限定のお得な特典
事前予約特典：スターバックス500円チケットをプレゼント！
当日抽選会：結婚式や沖縄旅行、有名テーマパークペアチケットなど豪華賞品が当たるチャンス！
来場予約サイト：イベント公式サイト(https://memolead-campaign.jp/festa/?fuwel_a_id=6f59d4acb3195f7c238023660333d3c4)（メモリード特設ページ）
◆体験・展示コンテンツ
ブライダルリング試着・ドレス診断・フォト体験
七五三・成人式衣裳展示
ハンドメイド＆占いブース
家族で楽しめるワークショップや飲食ブース
《メインアクティビティ》
【ブライダル体験】
プロが伴走。この１日ですべてまるっと悩み解決！
リング試着：様々なリングが試着可能。実際見てリアルに体験。
ドレス診断：あなたを一番美しく見せる“勝ちドレス”を診断。
ブライダルエステ：“当日いちばん綺麗”までの逆算プランをその場で。
無料フォト体験：今日の一枚が、未来の一枚になる。フォトブースでプロがミニ撮影。ポーズ提案とライティングで“本番の仕上がり”を疑似体験。
【成人式衣装展示】
成人式衣裳展示：家族の記念日を、ここからデザインする。
パーソナルカラー診断：似合う色がわかると、衣裳も日常も“即垢抜け”。「似合う白・ベージュ・黒」「映える口紅・ネクタイ・ブーケ色」など、七五三・成人式・ブライダルまで横断して色選びを提案。
ショップ大集合！
日常に“特別”を。
アクセサリー、インテリア雑貨、ベビー＆キッズ小物、ボタニカル／多肉アレンジなど、ギフトにも使いやすいラインナップを中心に展開。
結婚式や晴れの日にもぴったりなアイテムや、ヒントになること間違えなし！イベントテーマにぴったりなショップも並ぶ。一部ブースでは名入れ・セミオーダーや、親子で楽しめるワークショップも実施！
【七五三案内展示】
家族の記念日を、今ここから具体化。
主役もきょうだいも、みんなで映える七五三。
【豪華抽選会】
来場者限定で、イベント当日に豪華景品が当たる抽選会を実施します。
結婚準備中のカップルはもちろん、ご家族・ご友人まで、どなたでも“わくわく”できるラインナップです。
賞品ラインナップ
1等：沖縄3泊4日の旅 または ヴィラテラス宿泊
2等：結婚式プレゼント
3等：有名テーマパークのペアチケット
4等：フォトウェディング
5等：ガトーショコラ(https://p-lien.com)（人気店の特製スイーツ）
参加方法
抽選券配布：当日、1組につき１回参加可能（数量限定）。
賞品写真はイメージです。内容はやむを得ず変更となる場合があります。内容は変更になる場合があります／本抽選は主催者による独自企画で、各賞品の提供元・施設とは関係ありません。
《アクセス》
【会場】
Gメッセ群馬(https://www.g-messe-gunma.jp)
群馬県高崎市岩押町12番24号
TEL:027-322-2100
Gメッセ群馬は首都圏と信越・北陸の結節点、 日本の中心部に位置する交通の要衝、
群馬県の高崎市に位置する北関東最大級の
コンベンションセンター。
報道関係、来場者様お問い合わせ
MEWKS（ミュークス） ナカジマ TEL 090-5495-0785
事前来場の予約はこちら :
