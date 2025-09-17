株式会社APOMA、サービス名「APOMA（アポマ）」の商標取得を完了。

株式会社APOMA

株式会社APOMA（本社：東京都港区、代表取締役：白江勝行）は、サービス名である「APOMA (アポマ)」の商標を取得しました。

■ APOMAの語源について

「APOMA（アポマ）」という名称は、“Appointment Market”（アポイントメント・マーケット）の頭文字を組み合わせた造語です。

APO … 「Appointment（アポイント）」の略。企業や個人が商談のためのアポイントを取得することを表しています。

MA … 「Market（マーケット）」の略。アポイントを売買できる市場・プラットフォームであることを示しています。

つまり、「APOMA」という名前には、営業アポイントを効率的かつ公平にやり取りできる市場をつくるというサービスの理念が込められています。

■ APOMAとは

■アポを買うメリット（営業する企業）

1.決裁者との新しい接点を効率的に獲得

2.事前に相手のニーズを把握したうえで商談を申し込み可能

3.社内リソースに応じて、商談数を柔軟に調整

【利用シーン】

スタートアップ企業：限られた人員で効率的に顧客開拓

中小企業：新しい取引先を低コストで獲得

大企業：迷惑営業や風評リスクを避けつつ、良質な商談を確保

購入者向けサイト：https://apoma-lp.com/buy

■アポを売るメリット（営業を受ける企業）

1.提案に自信のある企業とだけ商談できる

2.経営者や社員の時間を、確かな価値として活かせる

3.新しい企業とのつながりを築ける

【利用シーン】

個人事業主：経営者の時間をお金に変えつつ、信頼できるパートナーと出会える

スタートアップ企業：成長に役立つ提案を受けながら発注費を補える

中小企業：限られた時間を効率的に活かし、必要な商談に集中

出品者向けサイト：https://apoma-lp.com/

■ 背景

「APOMA（アポマ）」は、営業活動における双方の負担を減らし、企業にとって効率的で価値ある出会いの場を提供することを目的に開発されたサービスです。従来の営業活動では、営業する側はテレアポや飛び込みといった非効率な手法に追われ、営業を受ける側は不要な営業や提案に時間を割かれることが多くありました。APOMAは、アポイントを有料で売買できるマーケットを提供することで、こうした課題を解決し、営業の効率化と双方の満足度向上を実現します。

今回の商標取得により、当社はサービス名のブランドを正式に保護し、信頼性の確保と事業の基盤強化を図ることが可能となりました。

■ 今後の展望

株式会社APOMAは、今後も「ツライ営業をなくす」をミッションに、より多くの企業や個人が安心して商談に臨める環境を提供してまいります。

正式な商標取得を契機として、ブランド価値をさらに高め、会員企業やユーザーの皆様に信頼されるサービスを目指します。

また、今後は新しい機能やサービスの拡張を進め、営業活動の効率化と価値ある出会いの創出を通じて、健全で効率的なビジネス社会の実現に貢献してまいります。

「APOMA（アポマ）」は、営業をよりスムーズで健全な出会いの場へと変えていきます。

【運営企業】

会社名：株式会社APOMA（英名：APOMA Inc.）

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門１丁目６－６芝大門ヤマトビル 3F

代表：白江勝行

設立：2020年8月7日

資本金：\20,357,000 (資本準備金含む)

事業内容：アポマーケット『APOMA』の開発と運営