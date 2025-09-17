「e.m.」「CAMPER」などの人気ブランドから新規出展「suzusan」まで。69のブランドが集まる『パスザバトンマーケット Vol.19』 2025/10/18（土）～19（日）、品川にて開催

株式会社スマイルズ

株式会社スマイルズは、インテリア・ファッション・食といった多様なジャンルの企業・ブランドが参加する蚤の市『パスザバトンマーケット Vol.19』を、2025年10月18日(土)～19日(日)の2日間、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」で開催します。本展は、企業の倉庫に眠るB品やデッドストック品、通常店舗で販売をしていない品も含めた、ものづくりの背景や過程、地域文化に光を当てる蚤の市です。

Vol.19の注目企画は「ぱちゅざばとんまーけっと」と新企画「ECOHIIKI（エコヒイキ）」

今回の注目企画の1つ目は、開催のたびにご好評いただいている「ぱちゅざばとんまーけっと」。「ミキハウス」や「プチバトー」などのキッズアイテムも豊富なブランドの出展に加えて、端材を使って遊べるコンテンツや大人もこどももおいしく召し上がっていただけるメニューが並ぶキッチンカーエリアも充実。ご家族でのご来場も大歓迎です。

2つ目の注目企画は今回新たにスタートする「ECOHIIKI（エコヒイキ）」。PASS THE BATONがエコヒイキしたい、そんなブランドたちを集めました。浜松の伝統産業・遠州織物でベイビーボックスを作っているブランドから、い草を使ったアクセサリーブランド、さらには金箔を使った小物や今回会場でオリジナルデザインのオーダーを受け付ける印鑑屋など、多様な作り手のみなさんがECOHIIKIゾーンを彩ります。

いつも以上に“初めて”の出会いをお楽しみいただけるはず。ぜひお立ち寄りください。

パスザバトンマーケット Vol.19 開催概要

日時 2025年10月18日(土)～19日(日) 11:00～19:00（最終日は18時終了）

※最終入場は終了時間30分前まで／雨天決行

場所 コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」（屋内・屋外）

住所 東京都港区港南1-8-35

選べる 通常の入場料 500円

入場料 オウエン入場料 800円、1000円

※小学生以下無料

URL https://market.pass-the-baton.com/event/vol-19/

主催 PASS THE BATON

共催 コクヨ株式会社

運営 株式会社スマイルズ

パスザバトンマーケット Vol.19 注目企画

【1】遊んで！食べて！買い物して！大人もこどもも楽しめる「ぱちゅざばとんまーけっと」

開催のたびに大変好評をいただいている「ぱちゅざばとんまーけっと」 。今回は3つの楽しみ方をご用意しています。

●遊んで楽しい！

ものづくり企業の端材を使って工作が楽しめるコーナーに加えて、端材をつかったグラムチャレンジ企画、会場内でのスタンプラリーなど、親子で楽しめるコンテンツをご用意。

●買ってうれしい！

こどもから大人までユニセックスなデザインが魅力の「ARCH＆LINE」やキッズアイテムが豊富な「ミキハウス」など、今回もワクワクするお買い物ゾーンが皆様をお待ちしています。

●食べておいしい！

PARKのキッチンカーでは、お子様と一緒に楽しめるメニューがラインアップ。腹ごしらえもお楽しみに。

ぜひご家族やご友人のみなさまと一緒にお楽しみください。

出展事業者：ミキハウス / ARCH&LINE / プチバトー/ Lund Design House

端材協力企業：株式会社船場 / モリカワペーパー株式会社 / 山田紙管株式会社

特別協力：株式会社湖池屋

大人もこどもも楽しめる、3つの“あそぼ”はじっこであそぼ！

「ぱちゅざばとんまーけっと」の大人気コーナー。

「これは何の端材かな？」と考えながら端材を通してものづくりの背景に触れたり、その端材をつかって新たなクリエイションを楽しんだり。毎回、素敵な作品を生み出してくれる小さなクリエイターたちのご参加をお待ちしています。

はかってあそぼ！

ポテトチップスの「のり塩」や「カラムーチョ」 などでおなじみ、お菓子メーカー・湖池屋の全面協力により、大人もこどもも楽しめる企画が登場。端材をつかったグラムチャレンジにご参加いただくと、湖池屋のお菓子がもらえる企画をご用意。たくさんの方のチャレンジをお待ちしています。

あつめてあそぼ！

会場内ではスタンプラリーを実施。

会場MAPを頼りにぐるりと巡りながらスタンプを集めていただいたら、オリジナルシールをプレゼント。

ぜひいろいろな出展ブースに立ち寄りながら、スタンプラリーもお楽しみください。

【2】新企画「ECOHIIKI（エコヒイキ）」でキラリと光る逸品と出会って！

今回初登場する新企画「ECOHIIKI（エコヒイキ）」。

そのタイトル通り、私たちPASS THE BATONがエコヒイキしたくなるような、きらりと光る推しポイントが魅力のブランドの皆様に出展いただきます。

浜松の伝統産業・遠州織物でベイビーボックスを作っている「 BABYBOX Project」や、い草農家の親戚を持つ、プロダクトユニットがはじめた、い草を使ったアクセサリーブランド「 itiiti 」、さらには今回会場でオリジナルデザインのオーダーを受け付ける印鑑屋「森田印房」など、多種多様な作り手のみなさんがECOHIIKIゾーンを彩ります。

きっと初めての出会いにあふれているECOHIIKI。皆さまがごひいきにしたくなるブランドや作り手との出会いがありますように。

出展事業者：PORTRAIT LAB / BABYBOX Project / 4Starlings /金装飾研究室 / i t i i t i / 森田印房 / ICHIRIN

パスザバトンマーケット Vol.19 出展ブランド

【ファッション雑貨】アトリエシーブレーン/ NODAL / mate-mono / RFW / DELIFE / e.m. / CAMPER / i t i i t i / ICHIRIN / 石田製帽 / TRICOTE / HARIO Lampwork Factory / ITTI /めがね舎ストライク / giraffe / MARUGO /ワコール / ウンナナクール / IRIS 47 / kiehtova

【アパレル】SHIPS / UNITED ARROWS OUTLET / COTTON PAN / nest Robe / CONFECT / YUQRI / CLOUDY /ao / UN-USELESS / SALON adam et rope / suzusan / MUVEIL

【キッズ】ARCH&LINE / BABYBOX Project / ミキハウス / プチバトー

【器・雑貨・コスメ】kontex / WHATNOT / フェイラー / TO&FRO / MOHEIM / Lund Design House / 森田印房 / PEOPLEAP/TALKY /金装飾研究室 / NIKKO /木のうつわ 木の道具 そのべ / THE CAMPUS SHOP（コクヨ株式会社）/ 4Starlings

【インテリア】 PORTRAIT LAB / Layout

【フード】LAUNCH UP HARD CIDER / リンゴリらっぱ醸造所 / TYNK / 猫にイワシ（下園薩男商店） / TETOTETO / nin / 銀座木村屋總本店 / みなべクラフト梅酒 / TOKYO FAMILY RESTAURANT / 川くに /湘南貿易 / ONE POT WONDER /トリイソース / SLOW GELATO in bulk / hokka / Soup Stock Tokyo /八百繋 / SANKAKU BEER WORKS /東果堂

前売り券でスムーズなご入場を

パスザバトンマーケットでは「前売り券」をご用意しています。

当券をご購入いただいたお客様は、専用レーンよりスムーズにご入場いただけます。

詳細は購入ページのPeatixをご確認ください。

▶前売り券の購入はこちら： https://ptbm19maeuri.peatix.com

販売期間：2025年9月17日（水）～10月17日（金）20:00 ※売り切れ次第終了

※当日券もご用意しております。

能登半島地震の被災地に対する支援

寄付ができる3パターンの入場料をご用意しています

PASS THE BATONは全国各地のものづくりに従事される作り手の方々と一緒に、ものの背景にある作り手の想いや文化などをお届けするお手伝いをしています。北陸地方にもこれまでに私たちがお世話になっている作り手の方々がたくさんいらっしゃいます。そうしたものづくりに従事される皆さまに対して、PASS THE BATONなりのやり方で微力ながら応援を継続していきたいと思っています。

今回のパスザバトンマーケットVol.19では、通常の入場料（500円）に加えて、寄付ができる800円、1000円の“オウエン入場料”をご用意します。集まった寄付金は、「一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 産地支援のための募金」へ寄付する予定です。皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

※出展者のさらなる詳細発表は、10/7（火）の予定です。楽しみにお待ちください。