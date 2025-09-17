【思考の現実化を実感できない壁を突破する！】著書累計17万部、総勢1万人超の受講生の人生を変えた著者による28日間の書き込み式ワークブック『書いて変える潜在意識』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『書いて変える潜在意識』（宮増侑嬉・著）を2025年9月20日（土）より順次発売します。本書は、好評既刊『すべて潜在意識のせいでした』の実践版で、「読むだけ」ではなく実際に手を動かし書くことで潜在意識を整え、「潜在意識を味方にできるようになる」一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=B-2197

■潜在意識は「書いて」変える！

私たちの思考のほとんどは潜在意識に支配されており、心の奥にたまったネガティブな思い込みが、目の前の現実を形づくっています。

本書は、その潜在意識を“書くこと”を通じてやさしく見直し、整えていくための一冊です。

用意するのはペン一本。

毎日10分ほど、自分の気持ちを言葉にしてノートに書き出していくうちに、忘れていた思い込みや小さな願望に気づき、少しずつ心が軽くなっていきます。

最初の数日間は、花を思い浮かべる瞑想や、鏡に向かって笑顔で言葉をかけるといったシンプルなワークから始まります。子どもの頃の自分に語りかけるような気持ちで取り組むことで、意識の奥に積もっていた感情がやわらかくほどけていきます。

やがて、「大好き！」と感じることを素直に書き出せるようになり、被害者意識にとらわれない前向きな思考が自然に増えていきます。

■28日間で、心と現実の変化を実感できる！

本書は「28日間のワークを３回繰り返せる仕様」になっています。

１回目と、２回目、３回目に取り組んだときとでは、

感じ方や言葉の選び方がまるで変わっているはずです。

繰り返すたびに、新しい自分を発見できることが大きな魅力です。

「現実を変えたい」と思っても、急に何かを成し遂げる必要はありません。

大切なのは、毎日の小さな気づきを積み重ねることです。

寝る前に感謝したことを書き留めるだけでも、潜在意識はポジティブな記憶を覚え込み、次の日の気分を明るくしてくれます。

書くことは、自分を知り、自分を癒すシンプルで確かな方法です。

28日間、ぜひペンを走らせてみてください。

気づかないうちに、心も現実も少しずつ変わりはじめていることを実感できるでしょう。

■本書の構成

はじめに

ワークの取り組み方

思考について知っておきたい７つのこと

１～５日目 心と身体を緩め、自分に意識を向ける準備期間

６～10日目 夢や願望に向き合い、心の奥底にある本音に気づく

11～15日目 自分の内面を見つめて受け入れ、認めていく

16～20日目 人とのかかわりを見直し、ネガティブな気持ちを手放す

21～23日目 親子関係やパートナーとのつながりを見直し、愛を再定義する

24～26日目 トラウマ・心身の不調・子ども心を向き合い、癒やしと再生へ

27～28日目 見えない力とのつながりを思い出し、自分を祝福する

おわりに

■著者プロフィール

宮増 侑嬉（大石洋子）

一般社団法人思考の学校 校長

1974年神奈川県生まれ。2016年一般社団法人思考の学校設立。

2024 年合同会社イノチテラス設立。

離婚を機に自己啓発や心理学などを学ぶなかで「思考が現実化」するしくみを知り、実践した結果スルスルと人生が好転。

「思考が現実化」するしくみを多くの人に知ってもらいたいと思い、一般社団法人思考の学校を起ち上げる。

20年以上のカウンセリング経験に基づいたわかりやすい解説が好評となり、現在は認定講師養成講座と村づくりをメインに行なっている。

著書に『宇宙一ワクワクするお金の授業』（すばる舎）、『7日間でなりたい私になれるワーク』（あさ出版）、『気づくだけで人生が好転する思考のレッスン』『超開運法 神さまに応援される人になる』（以上、ビジネス社）、『すべて潜在意識のせいでした』（フォレスト出版）などがある。

■担当編集の一言コメント

前作『すべて潜在意識のせいでした』は、「自分の思考が現実をつくっている」というシンプルで力強いメッセージが、多くの読者の共感を呼びました。ただ、その一方で「頭ではわかっていても、どう実践したらいいのかわからない」という声もたくさん届きました。

そこで生まれたのが本書『書いて変える潜在意識』です。

今回は“読むだけ”ではなく、実際に手を動かし、書くことで潜在意識を整える一冊に仕上げました。

毎日のワークはどれもシンプルですが、驚くほど深い気づきをもたらしてくれます。

「潜在意識の仕組みを理解した」から、「潜在意識を味方にできる」へ。

本書は、その橋渡しをしてくれます。前作を読んでくださった方にはもちろん、初めて手に取る方にも、書くことのやさしい力を実感していただければと思います。

■書籍概要

書籍名 ： 書いて変える潜在意識

著者 ： 宮増侑嬉

ページ数： 256ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2025年9月20日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-341-8

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=B-2197

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/486680341X/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp