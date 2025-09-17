【9月24日(水)11:00～ 無料オンラインセミナー】本来あるべき製造業の新規事業のつくりかた～PoC編～

キュレーションズ株式会社

顧客企業のビジネス変革を成功に導くキュレーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、担当：野崎、以下当社）は、「本来あるべき製造業の新規事業のつくりかた～PoC編～」を2025年9月24日（水）に開催いたします。

◆このような方にオススメ◆

経営戦略／企画担当／大企業のプロジェクトマネージャー（PM）／クロスファンクショナルリーダー／サプライチェーンや製造コスト設計に関わる事業戦略／企画担当／製造業やハードウェア企業の技術開発リーダー／R&D部門責任者／顧客接点を持つ営業企画／マーケティング担当者／大企業の中で「保守的文化」に直面しているイノベーション推進担当

「アイデア創出編」を経て、ようやく事業の種が生まれた。しかし、その価値を確かめるためのPoC（概念実証）が、製造業の新規事業における大きな関門です。「とりあえず動くモノを作ってみないと、顧客の反応がわからない」--。そう考えて試作品を作ってはみたものの、部門間の連携は滞り、多大な時間とコストをかけた末に出てきたコメントは、顧客の本質的な課題からズレたフィードバックばかり…そんな悪循環に陥っていませんか？

本セミナーでは、「アイデア」を「事業の確信」へと昇華させるための、製造業に特化したPoC（概念実証）の進め方に焦点を当てます。「事業化後の後戻りが極めて難しい」という製造業の特性を深く理解し、「事業化前のPoCで、いかにフィードバック回数を稼ぐか」という命題に挑みます。旭化成での豊富な事業開発経験を基に、物理的な試作品に頼らずとも顧客の本質的な価値を高速で検証する、実践的アプローチを実例とともに解説します。

【このセミナーで得られること】

「Virtual Sample」による高速仮説検証

物理的なモノを作らずに、アイデアのコンセプトを顧客に提示し、本質的なフィードバックを得るための具体的な手法を学びます 。企画部門と技術部門が初期段階から一体となって、低コスト・短期間で「Pivot Turn（方向転換）」を繰り返すための秘訣について解説します。

「顧客の顧客」まで巻き込む価値検証の進め方

自社の直接な顧客（Customer）だけでなく、バリューチェーンの先にいる最終消費者（Consumer）の視点を取り入れることの重要性を解説 します。真の「社会価値」を生むために、PoCの段階で誰に、何を、どう問うべきかを明らかにします。

【スピーカー】

山下 昌哉

キュレーションズ株式会社 CKTO（最高テクノプレナーシップ知識責任者）

e-Compass LLC CEO

1982 年東京大学大学院物理工学専攻博士課程を修了し、旭化成工業( 現旭化成) 株式会社に入社。

MRI （磁気共鳴断層像撮影装置）・LIB （リチウムイオン電池) という二つの新規事業領域で、製品技術開発と世界市場拡大に従事。 2000 年に自らの提案で電子コンパスの開発を始め、2003 年の事業開始以降、世界トップメーカーとして新規市場創出に貢献した。 2008 年Android OS 、2009 年iOSのスマートフォンに旭化成の電子コンパスが標準搭載されたことで、事業としても急成長した。

2010 年から旭化成グループフェロー、2017 年から旭化成シニアフェロー。2023 年9 月に41.5年間勤務した旭化成を卒業し、新会社「 e-Compass LLC 」を起業。「新規事業創造」における「思考プロセスのデザイン」をテーマに活動している。

2012 年全国発明表彰恩賜発明賞、2015 年春の紫綬褒章。

【開催概要】

開催日： 2025年9月24日（水）11:00～12:00

参加料：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

申込方法：下記URLよりお申し込みください。



https://www.curations.jp/article/Q923k0m1

■ Curationsについて

キュレーションズは、大企業向けの新規事業創出支援ファームです。独自の顧客行動起点の事業創出モデルをベースに、事業創出専門家チーム、事業創出支援サービス、企業パートナーシップを掛け合わせることで、最短距離での新規事業創出を実現します。また、大企業の新規事業創出を通じて、企業全社での“ビジネス・トランスフォーメーション”に貢献し、数十年先のあるべき未来を創造していきます。

ビジネスを加速させるためのノウハウ資料の提供やセミナーの無料開催もしておりますので、是非ご覧ください。ご取材もお待ちしております。

