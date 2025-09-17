【Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)】2025年秋コレクションカタログをWEBにて公開！

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)」は、2025年秋コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。

https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2025aw-vol01-droite-lp

Droite lautreamont 2025 Autumn Collection

Romantic contrast

この秋はミニマルなアイテムに装飾性を持たせた、ソフトなロマンティックムードなスタイルに注目しました。 フリル、 ドットジャガード、 フェザー、 シャーリングレース ... 甘さを感じるアイテムにフロッキーデニムやレザーライク素材を合わせた コントラストの効いたスタイルに注目。 レイヤードやシアー素材をミックスし、 「暑い秋」 対策のコーディネートで提案します。 ブラウン × パウダリーカラーのコーディネートで新鮮さをプラスしています。

LOOK

knit\15,400 Blouse\18,700 Pants\19,800Blouse\20,900 Pants\20,900Jacket\30,800 Tops\18,700 Skirt\19,800Jacket\31,900 Tops\9,900 Pants\19,800Shirt\20,900 Skirt\18,700

Droite lautreamont（ドロワット ロートレアモン）について

“甘さを抑えた大人のかわいさ”と“ミニマムな遊び心”をベースに、旬なトレンドを織り交ぜたパリテイストの清潔感あるクリアなフェミニンスタイルを提案。トレンドには敏感だけど自分らしさを何よりも大切に、流行に左右されないベーシックアイテムとのミックス感を楽しむ。都会で生きるポジティブな女性たちに向けたいつの時代にも「旬」を感じられる上質で心地良いアイテムを展開。

https://www.j-lounge.jp/pages/droite-lautreamont

https://www.j-lounge.jp/

https://java-corporation.co.jp/pages/droite-lautreamont

https://www.instagram.com/droite_insta/

