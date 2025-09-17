【Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)】2025年秋コレクションカタログをWEBにて公開！
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)」は、2025年秋コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。
https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2025aw-vol01-droite-lp
Droite lautreamont 2025 Autumn Collection
Romantic contrast
この秋はミニマルなアイテムに装飾性を持たせた、ソフトなロマンティックムードなスタイルに注目しました。 フリル、 ドットジャガード、 フェザー、 シャーリングレース ... 甘さを感じるアイテムにフロッキーデニムやレザーライク素材を合わせた コントラストの効いたスタイルに注目。 レイヤードやシアー素材をミックスし、 「暑い秋」 対策のコーディネートで提案します。 ブラウン × パウダリーカラーのコーディネートで新鮮さをプラスしています。
LOOK
knit\15,400 Blouse\18,700 Pants\19,800
Blouse\20,900 Pants\20,900
Jacket\30,800 Tops\18,700 Skirt\19,800
Jacket\31,900 Tops\9,900 Pants\19,800
Shirt\20,900 Skirt\18,700
Droite lautreamont（ドロワット ロートレアモン）について
“甘さを抑えた大人のかわいさ”と“ミニマムな遊び心”をベースに、旬なトレンドを織り交ぜたパリテイストの清潔感ある
クリアなフェミニンスタイルを提案。トレンドには敏感だけど自分らしさを何よりも大切に、流行に左右されないベーシックアイテムとのミックス感を楽しむ。都会で生きるポジティブな女性たちに向けたいつの時代にも「旬」を感じられる
上質で心地良いアイテムを展開。
販売に関して
▶Droite lautreamont オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/droite-lautreamont
▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト : https://java-corporation.co.jp/pages/droite-lautreamont
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/droite_insta/
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開