しまむら・バースデイ、前回完売アイテム続出の『リアルピース』コラボ企画第二弾、9/20（土）より全74アイテムを販売開始！

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、9月20日（土）より、全国のファッションセンターしまむらおよびベビー・子供用品バースデイ各店舗、ならびに公式オンラインストアにて、5人組男性アイドルグループ、YouTuber『リアルピース』とのコラボ商品を販売いたします。（一部商品は、オンラインストア限定販売となります。）

■「リアルピース」コラボについて

YouTubeとリアルなイベントを融合させた、全く新しいYouTuberアイドルグループ『リアルピース』とのコラボ企画第二弾が登場します。

今年2月にファッションセンターしまむらで販売した第一弾では、オンラインストアで販売開始直後に完売するアイテムが続出するなど、大きな話題を呼びました。

今回の第二弾では、メンバーが日頃から着用しているジャージをモチーフにしたオリジナルデザインのジャージをはじめ、秋冬のアパレル商品が登場します。さらに、前回ご好評をいただいたロング枕やマスコットチャームの新作など、日用品からファン必見のアクセサリーまで幅広く取り揃え、ファッションセンターしまむらおよびバースデイにて全74アイテムを展開します。

●『リアルピース』コメント

しまむらさん、バースデイさんとのコラボ2回目と言う事でありがとうございます！全国の皆さんが楽しめるような商品になっていたら嬉しいです！僕達リアルピースは、日本一のグループになります！みんなでこの祭を楽しみましょう！！

●「ファッションセンターしまむら」コラボ商品一例

メンバーが日ごろから着用しているジャージをモチーフに、胸元に属性ロゴを施したオリジナルデザインのジャージをはじめ、前回ご好評いただいたコラボ枕やマスコットチャームの新作を展開します。さらに、今回はパジャマ姿・学生服をモチーフにしたデザインの商品も登場します。

商品名：ボーイズジャージ各種

サイズ：110～140cm

価格 ：4,700円（税込5,170円）

商品名：巾着付ブランケケット各種

サイズ：140cm×100cm

価格 ：2,700円（税込2,970円）

商品名：マスコットチャーム各種

サイズ：約12×8cm

価格 ：1,290円（税込1,419円）

●「バースデイ」コラボ商品一例

動物の着ぐるみパジャマやアロハシャツのセットアップを着用したメンバーの写真やイラストを用いたアイテムを中心に、アパレルやシューズ、ぬいぐるみチャームなどのアクセサリーを取り揃えています。

商品名：ルームシューズ各種

サイズ：16～18cm

価格 ：1,490円（税込1,639円）

商品名：シューズ各種

サイズ：16～20cm

価格 ：3,290円（税込3,619円）

商品名：デカアクリルスタンド

サイズ：18×20cm

価格 ：1,790円（税込1,969円）

■サイン入りチェキが当たる！アプリキャンペーンを実施

アプリ会員証をご提示のうえ、しまむらまたはバースデイの店舗にてコラボ商品をご購入いただき、アプリから会員特典にご応募いただいたお客様の中から、抽選でサイン入りチェキが当たるキャンペーンを実施します。詳細は特設ページをご確認ください。

▼『リアルピース』コラボ第二弾 特設ページ

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/cont/realpiece2025

■『リアルピース』プロフィール

YouTubeチャンネル登録者数134万人 TikTokフォロワー数236万人「元気の押し売りアイドル！リアルピース！」は、メンバーのかずぅ1人から始まる。こーた、かちょー、なお、こぺと、YouTubeの動画内でリアルにメンバーが集まっていく。5人が揃ってからは企画・コラボ・歌ってみたなどを中心にYouTuber、TikTokerとして活動しているアイドルグループ。また、イベントも力を入れていて毎月開催のフリーライブでは、平均5,000人のりあぴぞく（ファン名）が来場している。日本一のグループを目指して日々活動中！

【YouTube】

https://youtube.com/channel/UCdOFJTdqeytxPttqDnWfS_A?si=u10mjpkN6TkDYeMp

【TikTok】

https://www.tiktok.com/@kazu22yasuda?_t=ZS-8tI7oM6BCZY&_r=1(https://www.tiktok.com/@kazu22yasuda?_t=ZS-8tI7oM6BCZY&_r=1)

