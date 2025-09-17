株式会社立花エレテック様に「SHANON MARKETING PLATFORM」を採用いただきました

株式会社シャノン

株式会社シャノン(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン) は、株式会社立花エレテック（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：布山 尚伸、以下、立花エレテック）において、マーケティング支援システム「SHANON MARKETING PLATFORM（以下、SMP）」を採用いただいたことをお知らせします。

立花エレテックは、1921年の創業以来、電機・機械・電子・情報を扱う技術商社として、長年にわたり事業を展開されております。このたび、ＤＸ戦略の一環として、お客様との接点創出および強化を目的に、シャノンのSMPをご採用いただきました。

■株式会社立花エレテックについて

■株式会社シャノンについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/548_1_69131729951d86ca074a2feb0910f09a.jpg?v=202509181257 ]

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMS、アドテクノロジーまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/548_2_6db915ac49baff49f840cef039112576.jpg?v=202509181257 ]

株式会社シャノン マーケティング部

TEL：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp