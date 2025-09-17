単語クイズ機能の大幅リニューアルで学習効率アップ　語学学習アプリ【booco】

株式会社アルク海外旅行旅行応援キャンペーンは、９月１８日14:00まで！

株式会社アルク（本社：東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する学習アプリ「booco」において、単語クイズ機能を大幅にリニューアルしました。今回の改良により、出題形式や制限時間、音声再生、触覚フィードバックなどを自由に設定でき、ユーザー1人ひとりに合わせた単語クイズ体験を実現できるようになりました。

単語クイズリニューアルの概要

向かって左からクイズ設定画面、真ん中＆右は、クイズ回答画面

今回のリニューアルでは、単語クイズのUI/UXを全面的に改善し、直感的に操作できるデザインへと進化しました。学習をスムーズに開始できるよう、クイズ開始前の設定画面を整理し、必要な情報が一目でわかる構成になっています。



また、ユーザーの単語クイズ体験をより快適にするため、以下の機能を追加・改善しました。

・出題形式の選択（英→日、日→英、音→日）

・制限時間のカスタマイズ（なし／ゆっくり／ふつう／はやい）

・音声自動再生のON/OFF設定

・触覚フィードバック機能の追加

・単語クイズ画面の視認性向上（正解・不正解が直感的に理解できる配色・アニメーションを採用）

・最後に利用した設定を保持し、次回以降の学習にスムーズに反映

今回の機能改善は、ユーザーの学習効果をさらに高めることを目的としており、日常のスキマ時間で効率的に単語力を伸ばせる環境を提供します。

学習効果の向上

ユーザーは自分のレベルや学習スタイルに応じて単語クイズ体験をカスタマイズすることができます。例えば、制限時間を調整することで集中力を高めたり、音声再生を活用してリスニング力を強化したりすることが可能です。また、触覚フィードバックにより、視覚・聴覚に加えて触覚的にも理解を促す設計となっています。

今後の展望

アルクは今後もユーザーの声を取り入れながら、学習体験を進化させてまいります。boocoのさらなる機能拡充を通じて、語学学習をより身近で効果的なものとすることを目指します。

海外旅行応援キャンペーン

9/18(金)14:00まで

「海外旅行英会話キャンペーン」を、2025年9月18日（木）14時で終了いたします。本キャンペーンでは、旅行で使える英語・韓国語・台湾華語の人気書籍を、通常価格の半額でご提供しています！終了まで残りわずかとなりますので、この機会にぜひお買い求めください！

キャンペーン概要

期間：9月18日（木）14時まで

割引率：対象書籍50％OFF

【対象書籍および割引価格】

・新装版 キクタン英会話【海外旅行編】

定価\1,320→特別価格\660

・究極の英会話（上）中学1～2年レベル英文法100パーセント攻略

定価\2,000→特別価格\1,000

・改訂版 究極の英単語Vol. 1 初級の3000語［新SVL対応］

定価\1,980→特別価格\990

・キクタントラベル台湾華語

定価\1,980→特別価格\990

・完全改訂版 キクタン韓国語【入門編】

定価\2,200→特別価格\1,100

「booco Plus」プランの初回無料トライアルもお試しいただけます

累計860万部を達成した書籍でも、暗記に特化した機能やクイズなどの学習機能を体験いただくことができます。アルクの書籍200タイトル以上が使い放題になる「booco Plus」プランには、「初回7日間の無料トライアル」が含まれておりますので、ぜひそちらをご活用ください。

【boocoについて】

boocoは、「英語の勉強をもっと便利に」をコンセプトに誕生した、アルクの参考書や問題集をスマホ一つで学習できるアプリです。電子版の学習参考書を読んだり、音声を聞いたりするだけでなく、書籍の内容を基に作成されたクイズを解いて力試しや復習も可能。累計860万部突破の「キクタン」シリーズ、TOEIC(R) L&Rテスト研究第一人者ヒロ前田氏の最新模試本『TOEIC(R) L&Rテスト 究極の模試600問＋』など、「語学のアルク」の人気書籍・最新刊を多数取り揃えています。

株式会社アルクについて

アルクは「地球人ネットワークを創る」というミッションのもと、語学教育を中心に学習サービスを提供しています。創業以来、英語をはじめとする多言語教育事業に取り組み、書籍・オンラインサービス・法人研修など幅広い分野で学びの機会を創出しています。

