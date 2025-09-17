『ゼンレスゾーンゼロ』より、「アレクサンドリナ・セバスチャン」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「APEX」より、『ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190387&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


【製品情報】


□参考価格：25,960円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：APEX


【スケール】1/7


【サイズ】高さ約31.3cm(台座含め)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


≪特典≫


・アクリルキーホルダー


































※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.



