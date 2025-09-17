『ゼンレスゾーンゼロ』より、「アレクサンドリナ・セバスチャン」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「APEX」より、『ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190387&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,960円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：APEX

【スケール】1/7

【サイズ】高さ約31.3cm(台座含め)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪特典≫

・アクリルキーホルダー

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190387&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【今回ご紹介した製品を含む、『ゼンレスゾーンゼロ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=37847&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)