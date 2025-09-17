『ゼンレスゾーンゼロ』より、「アレクサンドリナ・セバスチャン」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「APEX」より、『ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,960円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：APEX
【スケール】1/7
【サイズ】高さ約31.3cm(台座含め)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
≪特典≫
・アクリルキーホルダー
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
