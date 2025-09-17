インフルエンサー雑誌「Uyou」創刊！Z世代の「なりたい」を叶える、新しい情報源が誕生！
株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜）は、Z世代をターゲットにした新しいインフルエンサー雑誌「Uyou（ユーユー）」を2025年9月16日（火）よりオンラインストアにて発売することをお知らせいたします。
本誌の出版に際し、株式会社st-YOLO（本社：東京都渋谷区、代表取締役：笹川祐莉）に多大なるご協力をいただきましたことを、この場を借りて深く感謝申し上げます。
「Uyou」創刊号,表紙
「Uyou」創刊の背景
近年、SNSを中心に活躍するインフルエンサーは、若者文化の牽引役として絶大な影響力を持っています。彼女たちの発信する情報はファッション、ビューティー、ライフスタイル、エンターテイメントなど多岐にわたり、Z世代の「なりたい」を具体的に提示し、その実現を後押ししています。しかし、その情報はSNSのタイムラインに流れてしまい、体系的に深く知る機会が限られているのが現状でした。
そこで「Uyou」は、インフルエンサー自身の視点とこだわりを最大限に尊重し、インフルエンサーとともに創り上げる、唯一無二の「ルックブック」として誕生します。 SNSでは見られない、ファッション、ビューティー、ライフスタイルにおける「今」のリアルなスタイルとインスピレーションを、質の高いビジュアルと深いインタビューを通じて凝縮してお届けします。読者の皆様が、雑誌を手に取ることで、憧れのインフルエンサーの最新スタイルを五感で感じ、新しい発見や刺激、そして「なりたい自分」を見つけるきっかけとなることを目指します。
「Uyou」創刊号の主な内容
創刊号では、Z世代から絶大な支持を得る人気インフルエンサーが多数登場。彼女たちがどのような想いで活動し、どのようにして現在の活躍を築き上げてきたのか、その「リアル」に迫ります。
「Uyou」創刊号,目次
推しインフルエンサーの「可愛い」を完全攻略！
編集部が厳選した、これからさらに飛躍が期待される新進気鋭のインフルエンサーを紹介！！
彼女たちのファッション、ビューティーの秘訣から、SNSでは語られないプライベートまでを独占インタビュー。
インフルエンサー自身が選んだ、最新トレンドを取り入れたスタイリングを多数掲載。彼女たちの「今」のリアルなファッション・ビューティーを提案します。
読者の皆様が「Uyou」を手に取ることで、新しい発見や刺激、そして「なりたい自分」を見つけるきっかけとなるようなコンテンツを多数掲載しています。
【出演タレント(50音順)】
アンジーひより
三野宮鈴
ちょさ
椿
Haru
ひいな
Himari
Miina
Mizuki
美波愛梨
らな
R1N
今後の展開
「Uyou」は、雑誌という枠にとらわれず、読者とインフルエンサー、そして様々なブランドや企業を繋ぐプラットフォームとしての役割も担っていきます。オンラインイベントの開催や、コラボレーション企画の立ち上げなど、多角的な展開を予定しており、Z世代の「なりたい」を応援し、共に成長していくメディアを目指します。
雑誌概要
誌名：Uyou（ユーユー）
創刊日2025年9月16日（火）販売価格2,750円（税込）
発送予定：2025年10月10日 から順次発送
https://styolo0307.official.ec/categories/6886255
発行株式会社Suu
協力株式会社st-YOLO
販売場所：オンラインストア
公式SNS Instagram: @uu_magazine_
https://www.instagram.com/uu_magazine_/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社Suu
Email：ando@uu-you.jp
電話：09068762000