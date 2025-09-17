【エステー】食品衛生法適合のニトリル合成ゴム製手袋「モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ（50枚入）」を新発売
エステー株式会社（以下、エステー）は、ニトリル合成ゴムを使用した、食品衛生法適合の使いきり手袋「モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ(50枚入）」を、グループ会社のエステーPRO株式会社（以下、エステーPRO）の業務用ルートやオフィス向けカタログ通信販売ルートを通じて9月25日から新発売します。
サイズはS、M、Lの3種類。価格はいずれもオープンですが、実勢価格は税込み2,178円前後の見込みです。
モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ（50枚入）
「モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ（50枚入）」
エステーPROでは、「突き刺し強度」「耐油性」「耐摩耗性」に優れた丈夫な素材のニトリル合成ゴムを中心とする作業用手袋を「モデルローブ」ブランドとして展開。機械工作、土木建設、漁業、農業などの用途から、食品加工、調理、介護まで、幅広い使用シーンに対応した手袋をラインアップしています。
今回新発売する「モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ(50枚入）」は、丈夫さと作業性を兼ね備え、食品の扱いに最適な使いきり手袋です。外表面に凹凸のテクスチャーを施しているため滑りにくく、油に強い耐性があります。
また、食材の取り扱いに適したブルーカラーを採用しており、食品衛生法に適合しているので食品加工や農作物の扱いに最適です。
背景
「モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ(50枚入）」は、2018年2月から2021年7月まで発売されていましたが、この度、自動車整備や油作業、DIYなどに最適な使いきり手袋「モデルローブ No.1100R メカニックグローブ（50枚入）」がお客様から好評であることをうけ、使用用途の異なる同製品の再発売に至りました。
これら2製品を、モデルローブブランドの中でも力のかかる細かい作業に最適な「付加価値タイプ」のシリーズ品と位置づけ、様々な用途に対応できる姉妹品として提案していくことで市場の拡大を図ります。
モデルローブ No.1100R メカニックグローブ（50枚入）
製品情報
・製品名：モデルローブ No.1200R フードタッチグローブ（50枚入）
・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み2,178円前後
・発売日：2025年9月25日
・ルート：業務用ルートやオフィス向けカタログ、通販販売ルート、ホームセンターなど
・サイズ：S・M・L
・内容量：50枚入
・成分：合成ゴム（ニトリルゴム）
・初年度販売目標：5万個