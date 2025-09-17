¡ã¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÄÉ²Ã³«ºÅ·èÄê¡äANNA SUI ¡ß ¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡¡11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¥Ã¥º¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× with ANNA SUI mini
¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-6-8¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µÜÅÄ¹¨Ç·¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖANNA SUI¡Ê¥¢¥Ê ¥¹¥¤¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¥Ã¥º¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× with ANNA SUI mini¡×¤ò³«ºÅ¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤Ç¤Ï¡¢ANNA SUI¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¤Î¡ÖANNA SUI mini¡Ê¥¢¥Ê ¥¹¥¤¡¦¥ß¥Ë¡Ë¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢ANNA SUI¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅö´Û¤Î¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤òÄ¹¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¤ò»ÈÍÑ¡£ANNA SUI¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¼ïÎà¤ä¥«¥éー¤Î¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤ª»ÒÍÍ¼«¿È¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¤òÁª¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Ùー¥¹¤Ï¡¢11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¡¢11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤É¤Á¤é¤âANNA SUI¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ½¤Î»¾Ú¤ÎÇÛÉÛ¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥©¥ÈÂæ»æ¤Ë¼Ì¿¿¤òÆþ¤ì¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»ÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢ANNA SUI mini¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ANNA SUI¤é¤·¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÅ»¤¦¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ANNA SUI¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ý½Ñ¤Î½©¤Ë¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î´¶À¤ò°é¤à²Ú¤ä¤«¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄÉ²Ã³«ºÅÆü¡Û
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¡¢11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
*¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§³Æ³«ºÅ4ÆüÁ°
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¡¡2F ¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ëー¥à¡Ö¥°¥é¥Þ¥·ー¥Ï¥¦¥¹¡×
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û
10:30～14:00¡Ê¼õÉÕ¡§10:20～ 2F ¡ÖTAVERN by the green¡×Á°¡Ë
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
10:20～10:30¡¡¼õÉÕ
10:30～11:45¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
11:45～12:00¡¡µÇ°»£±Æ
12:00～14:00¡¡¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¤ª¤è¤Ó¿Æ»Ò¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¢¨11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È
¡¡11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È
¡ÚÎÁ¶â¡Û
1ÁÈ¡ÊÂç¿Í 1Ì¾¡Ü»Ò¤É¤â 1Ì¾¡Ë¤¢¤¿¤ê
¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ü¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡\15,000
¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ü¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥³ー¥¹¡¡\15,500
*ÄÉ²Ã¡¡»Ò¤É¤â1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ü¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡Ë¡¡\7,900
*ÄÉ²Ã¡¡Âç¿Í1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¡¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡\6,300¡¿¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥³ー¥¹¡¡\6,800
¢¨ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¿½¤·¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡ ÅöÆü¡§100¡ó¡¢Á°Æü¡§50¡ó¡¢2ÆüÁ°¡§30¡ó
¡ãÎÁ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡ä
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÂÎ¸³ÎÁ¡¢ºàÎÁÈñ¡Ê²Öºà¡¦Æ»¶ñ¤Ê¤É¡Ë¡¢½¤Î»¾Ú¡¢µÇ°¥Õ¥©¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ANNA SUI mini ¥Ï¥ó¥«¥Á¡¦¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤ª¿©»ö¡¦¤ª°û¤ßÊª
¡ÚÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡Û
12ºÐ¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë¤Þ¤Ç¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ª»ÒÍÍ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ÚÄê°÷¡Û
¤ª»ÒÍÍ¤Î»²²Ã¿Í¿ô¡¡15Ì¾¤Þ¤Ç
¢¨¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê»þÅÀ¤Ç»²²Ã¤¬7ÁÈ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï³«ºÅÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï³«ºÅ4ÆüÁ°¤Ë¥áー¥ë¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤ÆÃæ»ß¤Î»Ý¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
03-5778-4534¡ÊTAVERN by the green Ä¾ÄÌ¡Ë
https://www.strings-group.jp/omotesando/event/kids-flower-event.html
¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡¡¢¨11·î3Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡¡¢¨11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ
¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ëー¥à¡Ö¥°¥é¥Þ¥·ー¥Ï¥¦¥¹¡×
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥££±. ANNA SUI mini ¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥££². ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ ¤ª¿©»ö¥á¥Ë¥åー
¤ª»ÒÍÍ ¡ã¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È&¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ä
¡¦¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È¡¡¢¨¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È¤ÏANNA SUI¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
µ¨Àá¤Î¥¹ー¥×¡¿TAVERNÆÃÀ½¥ß¥Ë¥Ðー¥¬ー¡¿³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¿¥ß¥Ë¥ª¥à¥ì¥Ä
¡¦¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
ANNA SUI¥Ñー¥×¥ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¿¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿&¥Ñー¥×¥ë¥¼¥êー¡¿¥Ù¥êー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¡¿¥Ñー¥×¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥àー¥¹¡¿¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥ì¥Ã¥É¥íー¥º¥àー¥¹
Âç¿Í ¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー&¥íー¥º ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー with ANNA SUI¡ä
¡¦¥»¥¤¥Ü¥êー
¹õÇ¤ÎTITI¡Ê¥Æ¥£¥Æ¥£¡Ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ðー¥¬ー¡¿¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤È»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¡¿»ç°ò¥¹ー¥× ¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨
¡¦¥¹¥¤ー¥Ä
ANNA SUI¥Ñー¥×¥ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¡¿¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿&¥Ñー¥×¥ë¥¼¥êー¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥«¥í¥ó¤Î¥é¥º¥Ù¥êー¥µ¥ó¥É¡¿¥Ù¥êー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¿¥ë¥È¡¿¥Ñー¥×¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥àー¥¹¡¿¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡¿¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥ì¥Ã¥É¥íー¥º¥àー¥¹
Âç¿Í ¡ã¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡ä
Á°ºÚ¤ä¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
¢¨¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥¹¤ÏANNA SUI¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¦Á°ºÚ¡Ê²¼µ¤è¤ê1ÉÊ¡Ë
Á¯µû¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¿À¸¥Ï¥à¤È½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹ー¥×
¡¦¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ê²¼µ¤è¤ê1ÉÊ¡Ë
ËÜÆü¤ÎµûÎÁÍý¡¿¥¸¥ãー¥¯¥Á¥¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¡¿¼«²ÈÀ½¹ñ»ºµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡Ê¡Ü\1,150¡Ë¡¿µí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¤ÈÀÖ³¤Ï·¤Î¥«¥À¥¤¥Õ¥íー¥ë¡Ê¡Ü\1,725¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¤ª»ÒÍÍ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ÈÆ±ÍÍ
¥ß¥Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÉÕ¤¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¥×¥ìー¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ 1F Cafe & Dining ZelkovA¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー&¥íー¥º ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー with ANNA SUI¡Ù
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢ー¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â©¤Å¤¯¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤Ç¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖANNA SUI¡Ê¥¢¥Ê ¥¹¥¤¡Ë¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ANNA SUI¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢½©¤Î½Ü¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ë¥Ñー¥×¥ë¥íー¥º¤Î¥¢ー¥È¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ANNA SUI¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¿´¤È¤¤á¤¯ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë～11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡ÛCafe & Dining ZelkovA¡Ê¥«¥Õ¥§&¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥¼¥ë¥³¥ô¥¡¡Ë¡¿¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ» 1F
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û11:30～22:00¡ÊL.O. 21:00¡Ë
¡¡¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡11:30～20:00¡ÊL.O. 18:00¡Ë
¡Ú ÎÁ¡¡ ¶â ¡Û¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡Ê¿Æü \5,800¡¿µÙÆü \6,300¡¡¢¨ÀÇ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡ó¹þ
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û03-5778-4566¡ÊCafe & Dining ZelkovA Ä¾ÄÌ¡Ë
¡¡https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft_as.html
¢£ANNA SUI Brand profile
1981Ç¯¡¢¥¢¥Ê¡¦¥¹¥¤¤¬¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀßÎ©¡£¥¢¥Ê¡¦¥¹¥¤¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊ¸²½¤Î¿¼±ó¤ÊÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥ê¥µー¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¸½ÂåÅª¤ÇÆÈ¼«¤ÎÍÎÉþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇºÇ¤â°¦¤µ¤ìÀ®¸ù¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¸½ºß Anna Sui¤Ï8¥õ¹ñ¤Ç50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢Anna Sui¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï30¥õ¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤Î300Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://annasui.co.jp/
¢£ ANNA SUI mini¡Ê¥¢¥Ê ¥¹¥¤¡¦¥ß¥Ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥É¥êー¥ßー¡×¡¦¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¡¦¡Ö¥¹¥¦¥£ー¥È ¥°¥é¥ó¥¸¡×¤¬¥ー¥ïー¥É¤Î¡¢ANNA SUI¤Î»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¿·À¸»ù¤«¤é¥¥Ã¥º¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.narumiya-online.jp/shop/brand/16/
¢£ SPIM Flower&Docoration¡Ê¥¹¥Ô¥ó ¥Õ¥é¥ïー&¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯´Ö2,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁõ²Ö¤È¶õ´Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖSPIM Flower&Decoration¡Ê¥¹¥Ô¥ó ¥Õ¥é¥ïー&¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¡£
¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬ÃúÇ«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È-¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://www.best-anniversary.co.jp/
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û¥¶ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ É½»²Æ»
É½»²Æ»±ØÄ¾·ë¡£ÎÐ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥º¥Á¥ã¥Ú¥ë¤È¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÈÅìµþ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¡¢É½»²Æ»¤ÎÊÂÌÚÆ»¤ËÌÌ¤·¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤ë2017Ç¯10·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ú HP ¡Ûhttps://www.strings-group.jp/omotesando/