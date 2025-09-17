特許取得の独自技術で「靴ずれ」を防止！　ORIHICA アンクルガードソックスを発売中

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、靴ずれ防止に特化した新発想のソックス「アンクルガードソックス」を販売しております。かねてよりお客様から多くお声をいただいている「革靴を履く際の靴ずれ」のお悩みに応えるため、独自の技術で開発したこの商品は、2025年に特許を取得いたしました。ORIHICA全店並びにORIHICAオンラインショップにて販売しております。

ORIHICAオンラインショップURL：https://x.gd/8z0Sh

■「靴ずれ」にさようなら！独自の技術で開発した新発想のソックス

ORIHICAが特許を取得した「部分パイルクッション」は、靴ずれが起きやすい「かかと」から「くるぶし」部分と「甲」部分の2か所に立体的なパイルクッションを配置しています。この独自構造により足と靴との摩擦を軽減し、靴ずれのリスクを大幅に抑える効果が期待できます。さまざまな足の形にフィットするよう、パイルの幅や長さも緻密に調整をしております。

また、土踏まずから甲部分にかけては伸縮性のあるゴムを入れた甲サポート構造を採用し、靴下が足にしっかりとフィット。歩行中に靴下がずれる不快感を解消し、常に快適な履き心地をキープします。加えて、つま先の縫い目をフラットにする「ニューロッソ縫製」を採用し、ごわつき感を軽減。ストレスフリーな履き心地を実現しました。さらにつま先とかかと部分には破れにくい補強を施し、快適性と耐久性を兼ね備えたORIHICA独自の技術が詰まった革新的なソックスです。

これからもORIHICAは、お客様のニーズを反映した商品開発・販売に努めてまいります。

■ORIHICA アンクルガードソックス商品特長

１.ストレスフリーで快適な履き心地を追求

特許取得の2か所のパイルクッションにより、足と靴の摩擦が軽減され靴ずれを防止。甲サポート構造とニューロッソ縫製も採用し、抜群の履き心地を実現しています。

２.優れた耐久性と気になる臭いを軽減

つま先とかかと部分の補強に加え、抗菌防臭加工を施しています。たくさん歩くビジネスパーソンにとって嬉しい機能を備えています。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1079-de3bfecb4514f0d276e464e39f80150f.pdf