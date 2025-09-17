テレビアニメ「科学×冒険サバイバル！」第2シリーズの原作本が描き下ろしスペシャルカバーで登場！

株式会社朝日新聞出版

「科学漫画サバイバル」シリーズを原作とするテレビアニメ「科学×冒険サバイバル！」の第2シリーズが、2025年10月4日に始まります。放送は、NHK Eテレで、毎週土曜日午後6時25分から。これに先駆けて、アニメ原作となった『水不足のサバイバル』『巨大地震のサバイバル』『干潟のサバイバル』が、「描きおろしスペシャルカバー」になって書店店頭に並びます。

■アニメ原作の人気タイトルがスペシャルカバーで登場！

10月4日から放送を開始する第2シリーズでは、

『水不足のサバイバル』

『巨大地震のサバイバル』

『干潟のサバイバル』

『山のサバイバル』

『ナイトサファリのサバイバル』

『月のサバイバル』

『海面上昇のサバイバル』

がテレビアニメとして放送されます。

この7つのテーマの中から、先行して「描き下ろしスペシャルカバー」になるのは、「水不足のサバイバル」「巨大地震のサバイバル」「干潟のサバイバル」の3テーマ。9月中旬から順次、書店店頭に並びます。

『水不足のサバイバル』のスペシャルカバーでは、地球レベルの水不足を救うため、ノウ博士発明の水を探知するウォーターロボットと共に水を発見したシーンが描かれ、『巨大地震のサバイバル』では、巨大地震に遭遇したダイヤたちの鬼気迫る表情が描かれています。そして、1巻と2巻で構成される『干潟のサバイバル1・2』のスペシャルカバーは、2冊を並べることで2つのスペシャルカバーが1枚の絵になるコレクション性の高い仕様となっています。

※「描き下ろしスペシャルカバー」は順次出荷となります。ネット書店等でご購入される際は、必ずスペシャルカバーとなっているとは限りませんのでご注意ください。

※「描き下ろしスペシャルカバー」の場合も、内容は通常カバーと同じです。

書店の店頭では、「サバイバル秋フェア2025」も展開中。フェア実施店で「描き下ろしスペシャルカバー」のものを含め「科学漫画サバイバル」シリーズをお買い上げいただいた方には、「サバイバルキラキラシール」を差し上げます。

※フェア実施店の一覧はこちらです

https://publications.asahi.com/news/2164.html

※「サバイバルキラキラシール」は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

●「科学漫画サバイバルシリーズとは？

とにかく漫画が面白い！

かなり難しい科学ネタも取り上げていますが、思わず夢中になって読んでしまうハラハラ・ドキドキの冒険ストーリーです。

科学知識が身につくコラムも充実！

各章の終わりには、漫画に登場した生き物、植物、自然、技術、科学の知識についてより深く知ることができるコラムも充実しています。

『海面上昇のサバイバル１』より (C)Han Hyun-Dong/Mirae N

≪読者の声≫

私は読書をすることがあまり好きではありません。でもサバイバルだとわくわくしておもしろいと思いました。（小3）

サバイバルのおかげで最近、科学にハマりました。サバイバルはいろんな知識が知れてうれしい。（小2）

僕は今まで本を読むことはほとんどありませんでした。でもサバイバルに出会ってから僕の人生は変わりました。こんなに楽しくおもしろい本があるなんて！！ 寝ても覚めてもサバイバルのことばかり考えています。これからもずっとファンです。（小2）

20冊読んだけど、どれも楽しかったです。これからもいっぱいサバイバルシリーズを読みたいと思いました。いろいろな本を読んでいたけど、サバイバルシリーズが一番たくさん読んで、一番おもしろくて楽しい本でした。（小3）

●サバイバル図書館で全作品がためし読みできる！

サバイバル図書館は、「科学漫画サバイバル」シリーズを無料でためし読みすることができるWEBサイトです。「学校や公共図書館では100人以上が待っていて、サバイバルが読めない！」という子どもたちの声に応え、シリーズ日本刊行15周年を記念して2023年に開設しました。ここでは、NHK Eテレで放送中のアニメ「科学×冒険サバイバル！」の原作も含めたサバイバル全タイトルの1章を無料で「ためし読み」でき、最新刊『AIロボット世界のサバイバル1・2』の1章も公開中です。

↓「サバイバル図書館」はこちら！

https://survival-library.asahi.com/

※読むには朝日IDとサバイバルメマガ会員の登録が必要です（無料）