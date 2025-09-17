馬見丘陵公園の秋のイベント「 あきいろ マルシェ in 馬見フラワーフェスタ 」開催！

奈良県

四季折々の花が彩る馬見丘陵公園で「 あきいろ マルシェ in 馬見フラワーフェスタ 」を開催します。

園内では、 約１２０品種１，０００株のダリア、約１１万本のコスモス 等、 秋の花々の他、コキアもご覧いただけます。

また、イベント期間中、秋のフードマルシェや地元・ 北葛城郡４町の 地域物産品販売も予定しております。 皆さまお誘い合わせの上、ぜひ秋の馬見丘陵公園へお越しください。

○日時 令和 7 年 1 0 月 4 日（土）～ 1 0 月 1 3 日（月） 1 0 時～ 1 7 時

○場所 奈良県営馬見丘陵公園（北葛城郡河合町佐味田２２０２）

※「県営馬見丘陵公園」（https://www.pref.nara.jp/1780.htm） のホームページで最新情報を発信しております。

また、公式インスタグラム（ uma9_chuwapark ）でも 随時更新しておりますので、ご覧ください。

※荒天時は中止する場合があります（中止の場合はホームページでお知らせします）。

【社会実験実施のお知らせ】

馬見丘陵公園では、近年の人件費や物価の高騰により、植栽管理やさらなるにぎわいの創出が困難な状況にあります。また、 イベント時には駐車待ちの車等により周辺道路に渋滞が発生しています。そのため、これらの課題解決のため 、イベント期間中に「 １.駐車場の有料化 」と「 ２. 広域的な交通誘導 」の社会実験を実施します。

１. 駐車場の有料化

持続可能な公園管理に向けた新たな財源確保のため、上記イベント期間中は 馬見丘陵公園のすべての駐車場が有料 （500 円／回） となります 。

２. 広域的な交通誘導

円滑な交通誘導実施のため、 仮設のLED情報板を広域的に主要交差点に設置し、駐車場の満空情報の提供や経路案内を実施します。

イベント期間中は交通渋滞の発生が予測されるため、公共交通機関を利用してご来園ください。

イベント期間中の土日祝は、近鉄五位堂駅から馬見丘陵公園行きのバスを臨時増便します。