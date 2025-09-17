いなばペットフード　「ちゅ～るテリーヌ」×『オリバーな犬』タイアップリリースプレゼントキャンペーン告知

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（脚本・監督・編集・出演：オダギリジョー、配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）とのコラボキャンペーンを9月17日（水）より実施いたします。抽選で映画グッズとちゅ～るテリーヌをプレゼントいたします。オリバー（オダギリジョー）が出演するタイアップCMも公開中！

タイアップCMについてはこちら！：https://www.inaba-foods.jp/release/detail/1155

タイアップCM：https://www.youtube.com/watch?v=pVp0G2G-dcg

■キャンペーン概要

いなば食品のワンちゃん用公式Instagram（@inaba_campaign(https://www.instagram.com/inaba_campaign/)）をフォロー＆キャンペーン投稿へのコメントをしていただいた方に抽選で賞品をプレゼント。

キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DOrzkitk98w/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DOrzkitk98w/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

対象期間：2025.9.17（水）～ 2025.9.30（火）

賞品内容：映画オリジナルコインケース（非売品）・ちゅ～るテリーヌ詰め合わせ 15名様

■映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』

◎映画公開日： 2025年9月26日（金）全国公開

◎概要：オダギリジョーが脚本・演出・編集を務めたオリジナルのテレビドラマ「オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ」。

鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松壮亮）だけには、なぜか相棒の警察犬・オリバーが、酒と煙草と女好きの欲望にまみれた犬の着ぐるみのおじさん（オダギリジョー）に見えてしまう（一平以外の人間には犬に見えている）という奇抜な設定に、ドラマ化発表時から話題を呼んだ伝説のドラマがついに映画化。

池松壮亮・麻生久美子・本田翼・岡山天音・黒木華・鈴木慶一・永瀬正敏・佐藤浩市・嶋田久作・宇野祥平・香椎由宇のドラマ版メンバーに加え、吉岡里帆・鹿賀丈史・森川葵・高嶋政宏・菊地姫奈・平井まさあき（男性ブランコ）・深津絵里が加わり、新たなオリバーの世界のドアが開く！

◎映画公式サイト：https://oliver-movie.jp/

◎映画SNS：

Ｘ：https://x.com/oliver_movie

インスタグラム：https://www.instagram.com/oliver_gosh/

■ちゅ～るテリーヌ- 1本15gで通常のちゅ～るとは配合を変更し、テリーヌ状にしております。- ほろっと崩れる自然な固さで、こぼれにくく食べやすい！- “手であげる”スタイルで、愛犬とのコミュニケーションが深まります。