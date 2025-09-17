ボストンの佇まいとトートの機能美を両立。風のように軽やかな新作レザーバッグ「ボストン トート」発売

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表取締役社長：山口絵理子）は、ボストンバッグの佇まいとトートバッグの機能性を一つにした、新作レザーバッグ「ボストン トート」を、全国のマザーハウスの店舗およびオンラインストアにて発売しました。

驚くほど軽い、このバッグのために開発した特別なレザー。デザインには、風に揺れる「カゼクサ」のしなやかな姿を映し込みました。

仕事から休日まで、日々の暮らしに寄り添う新しいバッグが登場です。

着想は、「カゼクサ」のしなやかな強さ

デザインの着想源となったのは、街角にひっそりと生きる「カゼクサ」です。雑草とひとまとめにされがちですが、誰よりも先に風を捉え、しなやかに揺れる。そんな可憐さの中に宿る強さと美しさに着目しました。

葉脈の構造をハンドルのステッチで、葉の色彩をグラデーションレザーで表現。「カゼクサ」のように、ありのままに、しなやかに日々生きる人々を応援したい。そんな想いを込めました。

軽くて柔らかい、新開発のオリジナルレザー

手に取ると驚くほどの軽さとなめらかな手触りを実現するため、このバッグのために特別なレザーを開発しました。本革ならではの上質な風合いを最大限に引き出しながら、まるで空気を運ぶかのような軽やかな持ち心地を追求しました。ボストン トート S は 約520g、ボストン トート M は 約660gと、素材の軽やかさで、バッグの軽さを実現しています。

体に寄り添う立体的なフォルム

側面から見るとすっきりとした三角形のフォルムが特徴です。肩にかけると、やわらかなレザーが体に沿うように自然に馴染みます。この美しい立体的なフォルムは、職人がミシンの種類を使い分けながら、一つひとつ丁寧な手仕事で生み出しています。

さりげないグラデーションで彩るレザーハンドル

ボディと切れ目なく繋がるハンドルには、オリジナル技術でなめしたグラデーションレザーを採用し、素材からフォルムまでの一体感を生み出しました。職人の手仕事による4本の繊細なステッチが、風に揺れるカゼクサの葉脈のような静かな陰影を描き出します。

ライフスタイルで選べる2サイズ展開

・ボストン トート S

スタイリングのアクセントになる、華やかなカラーリングが特徴です。

コンパクトながら必要なものが収まるサイズ感で、付属のショルダーベルトを使えば 2 Way でお楽しみいただけます。

オンラインストアはこちら(https://www.motherhouse.co.jp/products/mg15840)。

・ボストン トート M

A4サイズの書類や、13インチのPCを収納でき、ビジネスシーンにも最適なサイズです。

男性の肩にも馴染むハンドル設計で、シックな色合いがオンオフ問わず幅広いシーンに調和します。

オンラインストアはこちら(https://www.motherhouse.co.jp/products/mg15850)。

ハンドルのグラデーションは、サイズによって色の上下を反転させることで、それぞれのフォルムに最適なカラーリングを実現しています。

ダークカーキ、ライトカーキダークブラウン、モカブラウンブラック、ブラック

【商品詳細】

名称：Boston Tote S（ボストン トート S）

価格：36,300 円（税込）

素材：（外装）牛革 （内装）ポリエステル、綿、牛革

重量：約 520g

胴体：高さ 23cm × 幅 25cm（底面） × マチ 12cm

ハンドル：高さ 17cm × 幅 2cm

ショルダーベルト：長さ 130cm（最長）、105cm（最短） × 幅 1.9cm

カラー ：ライトカーキ、モカブラウン、ブラック

https://www.motherhouse.co.jp/products/mg15840

名称：Boston Tote M（ボストン トート M）

価格：40,700 円（税込）

素材：（外装）牛革 （内装）ポリエステル、綿、牛革

重量：約 660g

胴体：高さ 30cm × 幅 34cm（底面） × マチ 16cm

ハンドル：高さ 25cm × 幅 2cm

カラー ：ダークカーキ、ダークブラウン、ブラック

https://www.motherhouse.co.jp/products/mg15850

【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたものづくりを続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール3店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社マザーハウス

所在地：東京都台東区台東2-27-3 NSKビル2F

設立：2006年3月9日

資本金：27,950,000円

代表：山口絵理子

事業内容：発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売