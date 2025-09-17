【10/1 開校】さいたま市に「介護美容研究所 大宮校」誕生

株式会社ミライプロジェクト※埼玉県で活動するケアビューティストが施設でネイルケアを行う様子

株式会社ミライプロジェクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山際 聡）が運営する高齢者向け美容のプロを育成するスクール「介護美容研究所」は、2025年10月1日、埼玉県さいたま市に「大宮校」を正式開校いたします。北関東エリアで初となる拠点は、美容の力で高齢者の生活の質（QOL）を支える「ケアビューティスト(R)」を育成し、介護人材不足が深刻化する中、新たなケア人材の育成やセカンドキャリアの選択肢として今後の展開が注目されています。

介護人材不足に挑む新しい職域 「介護美容」

日本は超高齢社会を迎え、今年は約５人に1人が後期高齢者となり、介護人材の不足が大きな課題となっています。介護現場では食事や入浴などの生活介護の業務に追われ、爪や髪の手入れといった「整容ケア」や、高齢者の生活に潤いを与える「心のケア」まで行き届かない現状があります。そうした中、美容を取り入れた「介護美容」は、整容と心のケアの両面で高齢者の生活の質（QOL）を高める方法として急速に広がっています。

●介護美容の導入施設数：39件（2021年9月期） → 536件（2025年9月期）

●介護美容の年間利用者数：2,875名（2021年9月期） → 24,532名（2025年8月末時点 9月期確定見込み）

●「介護美容研究所」の受講生と卒業生の合計：約4,080人（2025年6月時点の累計データ）

※株式会社ミライプロジェクト調べ

【セカンドキャリアの選択肢に】 埼玉で活躍するケアビューティスト

■卒業後に独立、地域で活動する豊島夏奈さん（45歳／元専業主婦）※利用者の個室で美容ケアを行う豊島さん

ALS を患った夫の母の介護をきっかけに「美容を通じた心のケア」の力を実感し、介護美容研究所に入学。卒業後は個人事業主として施設と契約し、現在は川越市やさいたま市の施設で高齢者に施術を行っています。 利用者から「こんなに丁寧にしてもらったのは初めて」と涙を浮かべて感謝されるなど、美容を通じて人の心がほどける瞬間に立ち会っています。豊島さんは「今後は介護・医療のチームの一員として、美容をケアの一部にしたい」と語ります。

■看護師として介護美容を実践する荻野久子さん（63歳）※勤務先の施設で美容ケアを行う荻野さん

さいたま市の有料老人ホームに勤務する看護師。介護美容を学び、施設で美容のできる看護師「ビューティーケアワーカー」としてケアを提供しています。 認知症で気分が不安定だった利用者にネイルケアを行った際、施術後に「見て！きれいになったの」と周囲に笑顔で声をかけるなど、気持ちが前向きに変わる様子が見られました。荻野さんの勤務先の施設長は「医療や看護では届かない 部分に、美容が心を支える力を持っている」と話します。

介護美容研究所「大宮校」の役割

●アクセスの良さ：北関東から通いやすい立地（JR大宮駅から徒歩5分）

●地域人材の育成：

埼玉をはじめ群馬・栃木・茨城などからの通学需要を見込み、地域に根ざしたケア人材を育成

●学び直し・リスキリングの場：

未経験からでも「美容と介護の両方のスキル」を身につけられるカリキュラムを提供

開校概要

・開校日： 2025年10月1日

・所在地： 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-8-2 第2金子ビル3階（JR 大宮駅より徒歩5分程度）

・対象： 中学校を卒業し、入学時点で満18歳以上の方

・受講期間： 週1回通学（3ヶ月/6ヶ月/8ヶ月/1年コース選択制）

・修了認定： 「ケアビューティスト(R)」として活動可能

