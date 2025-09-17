株式会社博多住吉ホテルマネジメント

グランド ハイアット 福岡（博多区住吉1-2-82 総支配人 佐藤 丈）のB1Fバーラウンジ「バー フィズ」では、2025年10月31日(金)にハロウィンイベント「Young Shakers Halloween」を開催いたします。

今年のハロウィンは、福岡市内の若手バーテンダー3名をゲストに迎え、バー フィズのバーテンダー岡本氏を加えた計4名のバーテンダーによるスペシャルカクテルナイトを開催。ライブミュージックとともに、シャンパーニュやイベント限定カクテルをお楽しみいただける、五感で味わう贅沢なひとときをご提供します。

当日は、19:00から原田氏と城野氏、21:30から落合氏とバー フィズの岡本氏がカウンターに立ち、それぞれの個性が光るカクテルを提供。4回にわたって演奏される、地元ミュージシャンによるライブパフォーマンスも会場を盛り上げます。

シャンパーニュ「ビルカール・サルモン」をお楽しみいただいた後には、ジャックダニエル、ディプロマティコを使用したバーテンダー考案のイベント限定カクテルが、ハロウィン気分を一層盛り上げます。

また、イベント当日は落合氏が所属する「Sweets&bar Mont Pignon Fukuoka」とグランド ハイアット 福岡のペストリーシェフとのコラボレーションによるハロウィン限定パフェとチョコレートデザートとのペアリングもご用意いたします。

イベントのコンセプトカラーは「黒」。黒をテーマにしたアイテムや衣装でご来場のうえ、限定カクテルをご注文いただいた方には、ジャックダニエルの限定ギフトをプレゼントいたします。ギフトの中には、宿泊券やランチ・ディナー券など豪華な内容が含まれている可能性もあり、ラッキードロー感覚でご参加いただけます。注目の若手バーテンダーによるカクテルとライブミュージックが織りなす、特別なハロウィンナイト。非日常のひとときを、ぜひ会場でご体感ください。

BARTENDER PROFILE

原田 大雅氏（BAR Velly）

大橋のバーで修業後、大名の老舗BAR Velly店長に。クラシックからモダンまで幅広く提案し、心地よい接客に定評。

城野 伊吹氏（BØR COFFEE COCKTAILS）

北九州で修業後、2025年に独立開業。バリスタとバーテンダーの技術を融合し、コーヒーカクテル文化の創造を目指す。

落合 琴美氏（Sweets&bar Mont Pignon Fukuoka）

神戸本店でキャリアを開始。福岡店開業と共に赴任し、スイーツとカクテルのマリアージュを提供する実力派。

岡本 大和氏（バー フィズ）

バーテンダー歴5年。グランド ハイアット 福岡で2年間勤務し、クラシックから創作カクテルまで幅広く対応。

ハロウィンイベント - Young Shakers Halloween -

日程：2025年10月31日（金）19:00～23:30

場所：バーラウンジ「バー フィズ」

出演バーテンダー：19:00～21:00：原田氏×城野氏 / 21:30～23:30：落合氏 × 岡本氏

ライブミュージック：4回公演（各20分）19:15／20:00／21:45／22:30

料金：

■イベント参加費（シャンパーニュ「ビルカール・サルモン」1杯＋ミュージックチャージ）

→ 3,000円（税・サービス料込） ※ご参加にはこちらの料金が必要です。

■イベント限定カクテル（追加オーダー）

→ 1,500円（税・サービス料込）

ドレスコード：黒をテーマにしたアイテムや衣装でご参加ください

ご予約・お問い合わせ：092-282-2803

協力：ブラウンフォーマンジャパン株式会社

オンライン予約 :https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/events-and-attractions?id=b6fbd872-5104-3288-ae8f-9795e54accc9



※プロモーションの内容は予告なく変更する場合があります

※写真はイメージです

グランド ハイアット 福岡 について

グランド ハイアット 福岡は、空港から車で30分、ビジネス街と商業都市の中心にあり、アミューズメント複合施設キャナルシティ博多内という立地から、ビジネス、観光、ショッピング、エンターテイメントなどあらゆるシーンに対応いたします。優雅な寛ぎの客室やフィットネスクラブ、宴会場、そして多彩なレストラン＆バー。気品に満ちた空間と最上級のサービスでホテルライフをお楽しみください。

グランド ハイアットについて

世界中で展開されているグランド ハイアット ホテルは、細部へのこだわりと最高の瞬間を大切にすることでお客様が旅に抱く夢を叶えます。主要都市やリゾート地における文化と世界のビジネスが交差する場所で、その地の息吹を感じる個性的なデザインが特徴的です。ドラマチックな建築と大胆で活気に満ちたデザインが織り成す多文化的な空間でお客様をお迎えし、ワンランク上のサービス、ファーストクラスの客室、豊富なオプションをお届けします。また、グランド ハイアット ホテルは独創的なダイニングでも定評があり、その他にもラグジュアリースパ、フィットネスセンター、ビジネス設備やミーティングルームを完備しています。詳細またはご予約は、grandhyatt.comをご覧ください。Facebook、Instagramで、@GrandHyattをフォローしてください。ハッシュタグ「#GrandHyatt」を付けた写真の投稿もお待ちしています。