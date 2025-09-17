株式会社AGENT SUCCESS 代表取締役 野村真央が、「TIGER FUNDING VIETNAM(ベトナム版・令和の虎)」に「タイガー」として出演

株式会社AGENT SUCCESS

株式会社AGENT SUCCESS 代表取締役 野村真央は、「TIGER FUNDING VIETNAM」に「タイガー」として出演

株式会社AGENT SUCCESS（本社：東京都渋谷区）代表取締役の野村真央が、ベトナム発のリアリティ番組「TIGER FUNDING VIETNAM(https://www.tigerfunding.vn/ja)（ベトナム版・令和の虎）」に「タイガー」として出演したことをお知らせいたします。

TIGER FUNDING VIETNAMとは

TIGER FUNDING VIETNAM（タイガーファンディング・ベトナム）は、ベトナムの起業家や学生が自身の「夢」や「ビジネスプラン」をプレゼンテーションし、「タイガー」と呼ばれる日本およびベトナムの投資家から資金援助や事業支援を受けられるリアリティ番組です。この番組はYouTube、TikTok、Facebook上で公開されており、「ベトナム国における社会問題解決や若者支援」 を主たる目的に掲げています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oT7akG2_p0Y ]

ベトナムでは、日本と比較して金融機関からの借入れが困難であり、土地を担保にしなければならない現状があります。そのため、事業に失敗した場合、起業家本人だけでなくその家族までもが路頭に迷うケースが少なくありません。また、大学生の年間学費は15万～30万円かかる一方で、アルバイトの時給はわずか150円～200円と低く、アルバイトをしながら大学に通うことが困難とされています。

このような背景から、TIGER FUNDING VIETNAMは、「ベトナムの若者の成長を促進させるチャンスを創造したい」 という想いのもと、日本人投資家やベトナムで成功している事業家からのアドバイスや投資機会を通じて、若者の挑戦を後押しし、かけがえのないチャンスを創出することを目指して2024年6月に発足しました。2024年6月の開始以来、本番組は急速に成長しており、2025年9月現在までにショート動画を含む1000本を超える動画が公開され、YouTubeのチャンネル登録者数は11.3万人を突破しています。

特に13歳の志願者の回では114万回再生を記録するなど、大きな影響力を持っています。視聴者の約70%が15歳から64歳のベトナム人で、25%が日本人です。番組では、学生版（Student Edition）やビジネス・スタートアップ・社内ベンチャー版（Business/Startup/Internal Venture Edition）など、多様なテーマのエディションが展開されています。さらに、2025年2月からはベトナム国内の孤児院や児童養護施設への寄付・学習支援プログラムにも力を入れており、寄付だけでなく教育を通じて子供たちの自立を促す活動も行っています。

代表取締役・野村が「タイガー」として参加する理由

株式会社AGENT SUCCESSは、日本の人手不足問題や発展途上国における就職機会の不足といった社会課題の解決を目指しています。今回のTIGER FUNDING VIETNAMへの出演は、代表の野村が人材領域におけるプロフェッショナルとしての知見と、アジアを中心としたスタートアップへのエンジェル投資家としての経験を活かし、ベトナムの若者の挑戦を支援し、彼らの夢を具現化する後押しをするためです。

1. ベトナム現地とのネットワーク構築と相互成長

TIGER FUNDING VIETNAMへの参加を通じて、AGENT SUCCESSはベトナムの起業家や企業との強固なネットワークを構築し、相互のビジネスチャンスを拡大します。番組での交流は、日本での人手不足解消に向けたベトナム人材の採用促進や、ベトナム現地でのビジネス展開の基盤を築く機会となります。これにより、日本とベトナムの経済的結びつきを強化し、双方の成長に貢献します。また、野村のリーダーシップと行動力が広く認知されることで、AGENT SUCCESSのブランド信頼度が向上し、グローバルな事業展開の足がかりとなります。

2. 若者の挑戦支援と社会的インパクトの創出

ベトナムの若者の情熱と挑戦を真正面から受け止め、就職や起業の機会を提供することは、AGENT SUCCESSのミッションである「発展途上国の若者への機会創出」と一致します。番組を通じた支援は、日本に暮らす50万人以上のベトナム人コミュニティとの信頼関係を深め、グローバルな人材採用市場での競争力を高めます。さらに、番組が実施する孤児院や児童養護施設への支援活動に参加することで、企業のCSR活動を具体化し、社会的インパクトを広く発信する目的があります。社内外でのブランドイメージ向上や、若者から「憧れられる企業」としての地位確立に繋げていきます。

3. 投資とメンタリングを通じたイノベーション促進

野村はインドネシアやベトナム、インドなど東南アジアのスタートアップへのエンジェル投資家として実績を持っています。TIGER FUNDING VIETNAMは、ベトナムの革新的なビジネスプランや起業家と直接関わる絶好の機会であり、新たな投資先の発掘や成長支援の場となります。資金提供だけでなく、10年間の人材業界での経験やスタートアップ支援の知見を活かし、実践的な経営アドバイスやメンタリングを提供します。ベトナムの若者が持つ無限の可能性を引き出し、彼らのビジネスを成功に導くことで、地域のイノベーションを加速させることに貢献したいと考えています。

株式会社AGENT SUCCESSについて

株式会社AGENT SUCCESSは「すべての企業を人材紹介会社に」をビジョンに掲げ、人材紹介事業の立ち上げ支援、ハイクラス・外国人人材紹介を行う企業です。人材紹介業界での10年以上の経験を持つ代表の野村真央を中心に、ニッチな領域でトップのポジションを確立し、30社以上の企業に対して事業戦略策定、エージェント教育、組織構築などをハンズオンで伴走支援しています。グローバルな人材ニーズに応えるため、東南アジア諸国への積極的な展開と、スタートアップへのエンジェル投資を通じて、社会課題の解決と経済発展に貢献しています。

会社概要

・ 社名： 株式会社AGENT SUCCESS

・ 所在地： 東京都渋谷区恵比寿3丁目7-2

・ 代表者： 代表取締役 野村真央

・ 事業内容： 人材紹介立ち上げ支援事業

・ 有料職業紹介許可番号： 13 - ュ - 315350

・ URL: https://agentsuccess.jp/

・ お問い合わせ： https://agentsuccess.jp/contact/