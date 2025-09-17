研ぎ澄まされたジンの香りが、新たな航海（体験）へ誘う。
常識を覆すアルコール度数57％のクラフトジンが誕生しました。
株式会社サンウエスパ（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：原 有匡 以下「当社」）は、新商品「MAWSIM GIN DEPTH 57」を、2025年10月19日より発売いたします。
希釈によって失われがちなボタニカルの香りを、最後の一口まで楽しめるよう考え抜かれた、これまでにない革新的なジンです。
近年、健康志向の高まりを受け、ノンアルコールジンや低アルコール商品の開発が主流となっています。
一方で本商品は、あえてその潮流に逆らい、高アルコール度数の商品開発に挑みました。
その背景には、「ジンはカクテルベースとして用いられることが多く、度数が低いとボタニカルの香りが薄れてしまう」「繊細なニュアンスが失われる」といった、プロのバーテンダーからの切実な声があったからです。
独自蒸留技術を基盤に、第一線で活躍するプロのバーテンダーの知見を徹底的に取り入れて開発を進めました。その結果、ボタニカルを惜しみなく使用し、香り立ちと余韻の持続を考えた唯一無二の香味体験をもたらす本商品「MAWSIM GIN DEPTH 57」が誕生したのです。
単にアルコール度数を高めただけのジンではありません。希釈してもボタニカルの輪郭が保たれ、エッジの効いた一本に仕上がっております。すべてのお客様に、 新たな航海（体験）をお届けいたします。
なお、ボトルは「第21回ガラスびんアワード 2025」で入賞を果たした弊社オリジナルの”ケルデル2nd（https://mawsim.shop/pages/bottle）”でご提供いたします。
この「DEPTH 57」の発売を記念し、試飲を含めたイベントを全国４カ所で開催いたします。プノンペン（カンボジア）のMAWSIM CONCEPT BARで活躍するマスターバーテンダーによるパフォーマンスも予定しております。 MAWSIMを五感でお楽しみいただけるイベントになっておりますので、ぜひご参加ください。
MAWSIM GIN DEPTH 57 の概要
・製品名：MAWSIM GIN DEPTH 57（マウシム ジン デプス フィフティーセブン）
・内容量：500ml
・アルコール分：57％ vol
・Botanicals：
ジュニパーベリー、胡椒（生・乾燥）、カンボジアンカルダモン、コリアンダー、キナ、
ガランガル、ジンジャー、カシューナッツ、レモングラス
・発売日：2025年10月19日（日）12:00~ 一般発売（MAWSIM オフィシャルショップ）
・一般販売価格：7,900円（税込）
・おすすめの飲み方：サウスサイド（ジン、レモンジュース、シュガーシロップ、ミントをシェイク）
MAWSIM GIN DEPTH 57 試飲会イベントの概要
・イベント名：MAWSIM GIN DEPTH 57 新商品発表会
・内容 ：■DEPTH 57 ・Tropical Citrus・Spices & Herbsをそれぞれ使用した
スペシャルカクテルご提供
■プノンペン（カンボジア）のマウシムコンセプトバーで活躍する
マスターバーテンダーのパフォーマンス（名古屋会場・大阪会場・岐阜会場）
■MAWSIM GINについてのプレゼン
・日時・会場：■名古屋会場 2025年9月22日（月）1部：14:00~ / 2部：19:00~
BAR NAVE
愛知県名古屋市西区那古野1丁目23-2 四間道糸重2階 北
■大阪会場 2025年9月25日（木）1部：14:00~ / 2部：19:00~
BAR 100 2nd
大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目13-7 FLAGSビル 2F
■岐阜会場 2025年9月26日（金）1部：14:30~ / 2部：19:00~
※2部は開催中の”PORT of MAWSIM in GIFU"との連動企画です。
サロンドマルイチ
岐阜県岐阜市日ノ出町2丁目5-6
■東京会場 2025年10月2日（木）1部：14:00~ / 2部：19:00~
BAR PHESE
東京都中央区日本橋馬喰町２丁目２－１ DDD Hotel, 2F
・参加申込み：1部（各メディアの皆様／BAR経営者様・バーテンダー様・従業員様）
https://forms.gle/72j1RqmhuNSPW6qG9
※会場はサイト内でご選択いただけます（複数会場のご参加可能）
※お申し込み多数の場合は先着順とさせていただきます。
※イベント入場は無料です。
2部（一般の方）
ご自由にご参加いただけます。
MAWSIM GINを使用したカクテルを販売・提供いたします。
■お問い合わせ
株式会社サンウエスパ/MAWSIM
Tel : 080-7589-1796（嶋田） Mail：k.shimada@mawsim.net
当社について
当社は、1969年に岐阜県下における古紙等再生資源の回収および卸売業として創業し、現在では従来の事業に加え、カンボジアにおける未利用バイオマスからのエタノール製造事業、そこから派生したクラフトジン製造販売事業などを手がける環境課題ソリューション企業です。「MAWSIM GIN」は2020年より開発をスタートし、2022年6月に製品化、同年9月よりオリジナルECサイトにて販売を開始しました。
MAWSIM概要
ブランドサイト：https://mawsim.net
ECサイト：https://mawsim.shop
X：https://twitter.com/mawsim_gin
Instagram：https://www.instagram.com/mawsimjp
会社概要
商 号：株式会社サンウエスパ
代表者：代表取締役 原 有匡
所在地：〒501-3156 岐阜県岐阜市岩田西3丁目429番
創 業：1969年3月
事業内容：再生資源卸売業
資本金：3,000万円
URL：https://sunwaspa.com