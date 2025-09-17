生成AI導入の失敗リスクを解消する新サービスの提供を開始

Tech Fun株式会社

Tech Fun株式会社（東京都台東区、代表取締役兼CEO 笠井達也、以下「Tech Fun」）は、生成AI導入の失敗リスクを最小化する「生成AI活用 無料診断パック」と「生成AI活用 検証（PoC）パック」の提供を開始しました。

導入ブームの裏で広がる“失敗リスク”

生成AIを導入する企業が急増する一方で、現場で活用されない、効果が出ない、想定外のコストが膨らむといった失敗事例も目立っています。背景には、十分な業務分析や効果検証を経ないまま本格導入を進めてしまうケースがあります。こうした失敗はROI（投資対効果）の悪化や現場の混乱を招き、最悪の場合「生成AIは使えない」という誤った評価につながりかねません。

新サービスの概要

このたびTech Funは、この課題を解決すべく、生成AI導入前の無料診断から段階的な効果検証まで一貫して支援する2つの新サービスの提供を開始しました。無駄な投資や導入後のミスマッチを未然に防ぎ、成果につながる導入を支援します。

生成AI活用 無料診断パック

生成AI導入を検討する企業向けに、Tech Funの専門コンサルタントが対象業務を徹底分析し、導入効果と実現可能性を診断。オンライン面談を中心とした約20時間のプロセスで、客観的な診断レポートを無料提供します。

・診断レポートのサンプル

効果が見込める場合は、具体的なPoC実施計画書も併せて作成します。

また、Tech FunのPoC・本格導入ノウハウをまとめた実践セミナー資料も提供し、導入成功までの知識をサポートします。

生成AI 無料診断パックの詳細：https://www.techfun.co.jp/services/ai/diagnosis

生成AI活用 検証（PoC）パック

無料診断で導入効果が見込まれた企業向けに、実際の業務環境でプロトタイプを構築・試用し、生成AIの実用性を徹底検証します。約120時間の検証期間で、業務効率化の定量的な効果測定とROI予測を実施。技術的課題や運用上の問題点も明確化します。

検証完了後は、投資判断に必要な具体的データをレポートとして提供するとともに、本格導入時の課題整理、解決策、ロードマップ、見積を網羅した確実性の高い導入計画を提示します。

生成AI活用 検証（PoC）パックの詳細：https://www.techfun.co.jp/services/ai/poc

生成AI導入を段階的に支援

Tech Funはこの新サービスにより、生成AI導入を検討する企業に対して、「わかる→試せる→活かせる」の3段階で支援します。

まず無料診断で導入の妥当性を判断し、次にPoCで実際の効果を確認、最後に検証結果を基に本格導入へと進めます。各段階で適切な判断ができるため、無駄な投資を回避することが可能です。

Tech Funが選ばれる3つの理由

１.技術力 ：生成AI専門のR&Dチームと、クラウド活用による高度な開発実績

２.業務理解力：エンドユーザーとの直接取引で培った、深い業務理解に基づくプロジェクト推進

３.誠実さ ：効果が見込めない場合は「生成AIを導入すべきでない」と正直に伝える姿勢

Tech Funはこれらの強みを活かし、ROIの向上を支援します。

会社概要

商号 ：Tech Fun株式会社

URL ：https://www.techfun.co.jp/

代表者：代表取締役 兼 CEO 笠井 達也

本店 ：東京都台東区東上野1-7-15 ヒューリック東上野一丁目ビル6階

設立 ：2006年5月

資本金：3,411万円