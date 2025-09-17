カナダグース、ミルクジャポンとのスペシャル撮影会開催決定

株式会社カナダグースジャパン9月27日(土)＆9月28日(日)の2日間開催。詳細はカナダグース日本公式アプリまで。

9月27日(土)、カナダグース千駄ヶ谷店はキッズコーナーを新設してリニューアルオープンします。これを記念して、雑誌『MilK MAGAZINE japon』によるスペシャル撮影会を千駄ヶ谷店にて開催します。

カナダグースは、探求心を刺激し、審美性と機能性の融合に挑み続けるパフォーマンスラグジュアリーブランドです。カナダの卓越した職人技術を活かした高機能ウェアを通じ、あらゆる環境下でたくましく生きる探検者や都市生活者を支えています。

ミルクジャポンによる、スペシャルなクリエイター陣を迎えた特別撮影会

各日程で、無料招待の12組（2日間で合計24名様）の子どもたちを撮影するフォトグラファーには、雑誌『MilK MAGAZINE japon』でもファッションやポートレートを手掛ける北村圭介氏を迎えます。また、同誌をはじめ、さまざまな雑誌・広告で活躍するヘアスタイリスト、扇本尚幸氏が子どもたちのヘアセットを行います。

ご参加いただいた無料招待の12組（2日間24名様）に後日お写真をプレゼント

当日は、カナダの大自然を思わせる背景のもと、最新コレクションに身を包んだ子どもたちのとびきりの瞬間を切り取ります。撮影したポートレートは、2カット分のプリントとデータを後日プレゼントします。

スペシャルなショッピング体験

店内にはコールドルームを完備しており、残暑の残る時期でも親子でダウンジャケットの試着体験をお楽しみいただけます。アウターウェアの機能性や暖かさを実際に確かめながら、着心地を体感できます。卓越したデザインと職人技で仕立てられたアウターは、洗練された装いに新たな魅力を加え、身にまとう方の世界をさらに広げます。

親子で過ごす特別な2日間、ぜひこの機会にお楽しみください。

ご予約方法

カナダグース日本公式アプリをダウンロードのうえ、予約フォームからご登録ください。

アプリは『Google Play』および『App Store』からダウンロードいただけます。

- Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.canadagoosejapan.members)- Apple Store（JP）(https://apps.apple.com/jp/app/id6468992495)CANADA GOOSEｘMilk MAGAZINE japon 撮影会- 日時：9月27日(土) 11:00-18:009月28日(日) 11:00-18:00※1組あたりおよそ30分～1時間- 応募規定：6か月頃～11才（小学生）以下のお子様※各日12組、合計24名様、兄弟・姉妹参加も可- 参加費：無料開催店舗

カナダグース千駄ヶ谷店

住所：東京都渋谷区神宮前2-22-16

営業時間：11:00-19:30

電話番号：03-5860-6518

カナダグースについて

カナダグースは、パフォーマンスラグジュアリーアウターウェア、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開するブランドとして、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポートしています。 カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性において、世界的に評価されています。優れた性能と経験を重視し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つことをコミットメントとして掲げています。詳細はカナダグース公式サイト(https://www.canadagoose.jp/)をご覧ください。

