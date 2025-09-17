新商品「あんずとりんご」で祝う、2周年にカンパイ！『果実100%の、贅沢。』100%カジューハイ　2周年SNSキャンペーン第1弾がスタート

富永貿易株式会社応募規約はこちら :https://www.tominaga.co.jp/news/detail.php?id=7514

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、贅沢な果汁を楽しむチューハイ「100%カジューハイ」シリーズの2周年を記念し、これまでのご愛飲への感謝を込めて、「2周年の実りキャンペーン」を『100％カジューハイ』の公式SNSアカウント（X・Instagram）にて開催いたします。

第1弾では「【新商品】あんずとりんご＆オリジナルグラス」が当たるチャンスです。

本キャンペーンは全3弾を予定しており、今後も皆様にお楽しみいただける企画を順次発表してまいります。次回の情報は10月上旬に公開を予定しておりますので、ぜひご期待ください。

【X公式アカウント】

https://x.com/kaju_hi(https://x.com/kaju_hi)



【Instagram公式アカウント】

https://www.instagram.com/kajuhi_official/(https://www.instagram.com/kajuhi_official/)

キャンペーン概要

【応募期間】

2025年9月17日(水)～9月30日(火) 23:59

※本キャンペーンは予告なく変更・早期終了、または延長する場合があります。



【賞品内容】

・100%カジューハイオリジナルグラス 1個

・100%カジューハイあんずとりんご 4本

【当選人数】

抽選で総計22名様（X・Instagram 総計）

※当選人数はキャンペーン期間中に変動する可能性がございます。

【応募方法：Xの場合】

（1）100%カジューハイ X公式アカウント（https://x.com/kaju_hi）を「フォロー」

（2）キャンペーン投稿をリポスト

※キャンペーン投稿へ「#カジューハイ」のコメントで当選率アップ！

キャンペーン終了後、当選された方に100%カジューハイ公式XアカウントからのDM（ダイレクトメッセージ）をお送りいたします。

【応募方法：Instagramの場合】

（1）100%カジューハイ公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/kajuhi_official/）を「フォロー」

（2）キャンペーン投稿にいいね！

※キャンペーン投稿へ「#カジューハイ」のコメントで当選率アップ！

キャンペーン終了後、当選された方に100%カジューハイ公式InstagramアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

新フレーバー＜あんずとりんご＞

「実り」「繁栄」「成長」の象徴とされる『あんず』と、人気フレーバーの『りんご』を贅沢にブレンド。

あんずのまろやかな酸味とりんごのジューシーなコクが絶妙なバランスを演出し、果実の甘酸っぱさがじゅわっと口いっぱいに広がります。

【こんなシーンにおすすめ】

「100%カジューハイ」シリーズについて

- いつものお食事に合わせて- お風呂上がりの一杯に- ホームパーティーなどお集まりのお供に- 親しい方への飾らない手土産に- キャンプ、バーベキューなどのレジャーシーンに

果実100%の贅沢な美味しさ、心地よく浸れるアルコール度数。「自分らしくリラックスしてお酒を楽しみたい」という声に応えて誕生したチューハイです。全国（一部エリアを除く）のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、特に女性の方を中心にご好評をいただいています。

【こだわり1】果実のめぐみ（濃縮果汁）をお酒（スピリッツ）で割るから「カジューハイ」

100%ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100%のお酒を実現。果物のおいしさがグッと引き立つ、贅沢な味わいです。

【こだわり2】心地よく浸れるアルコール度数と発泡性

3%のアルコール度数と、ほどよい刺激の炭酸でリラックス。自分のペースでお楽しみいただけます。

【こだわり3】「パケ買い」の声も！ ポップでかわいいパッケージ

普段の家飲みやお集まりのひとときを楽しく演出する、果物のイラストを散りばめたパッケージ。

【美味しい召し上がり方】

振らずに一度ゆっくり逆さにしてから開缶してください。果汁成分が全体に混ざり、より美味しくお召し上がりいただけます。

100％カジューハイ ブランドサイト :https://www.tominaga.co.jp/pr/kaju-hi/

