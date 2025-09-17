『CECIL McBEE(セシルマクビー)』イオンファンタジー限定カラーの「ミニチュアミラー」が登場！９月22日（月）より「かぷえぼ」限定カプセルトイで展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、「お姉系」や「ギャル系」ファッションの中心的なブランド『CECIL McBEE(セシルマクビー)』より、イオンファンタジー限定カラーの「ミニチュアミラー」をアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」限定のカプセルトイとして９月22日(月)より順次展開いたします。

◆カプセルトイ詳細・展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/(https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/)

また、限定カプセルトイ用商品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagram で「「セシルマクビー ミニチュアミラー コンプリートセット」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■『CECIL McBEE』のキュートなミニチュアミラーが「かぷえぼ」に登場！

「平成ギャル」に人気のファッションブランド『CECIL McBEE』からロゴやイメージカラーを取り入れた、思わず集めたくなるキュートなミニチュアミラーがカプセルトイに登場。イオンファンタジー限定カラー「HOT PINK×BLACK」、「BLACK×WHITE」、「BABY PINK×GOLD」、「BLACK×LOGO」、「WHITE×LOGO」の全5種類。バッグやポーチに入れて持ち運びやすいミニサイズで、日常使いはもちろん、ファッションアイテムとしてもお楽しみいただけます。

「セシルマクビー」かぷえぼ限定カプセルトイ用商品 概要

商品：セシルマクビー ミニチュアミラー 全５種

価格：400円（税込）

展開期間：2025年９月22日(月) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade

◼ 「セシルマクビー ミニチュアミラー コンプリートセット」が当たるSNS キャンペーンを開催！

モーリーファンタジー公式X・Instagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選でX:２名さま、Instagram：３名さまに「セシルマクビー ミニチュアミラー コンプリートセット」をプレゼントいたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

当選人数：X：２名、Instagram：３名

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

応募期間：2025年９月17日(月) 17:30 ~ 10月５日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

■ 完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。

「電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス」

「ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK」

「モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる」という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加するキャッシュレス決済に対応しており、手元に100円玉が無くてもスムーズにカプセルトイをゲットできます。

◼カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」

どれを回す？ 何が出てくる？

TOYS SPOT PALOには子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。

ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

