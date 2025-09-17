Hanes × URBAN RESEARCH DOORS 型から製作した別注BEEFY-Tが発売開始！

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSから、Hanesとの別注BEEFY-T DOORS FIT LONG-SLEEVEを9月12日(金)より販売開始いたします。

この夏に人気を博した半袖Tシャツに続き、待望のロングスリーブTシャツがいよいよリリース。

先行予約でもご好評いただいている本作は、タフで洗うほど肌に馴染む風合いが特徴の「BEEFY-T」をリラックスフィットのシルエットに型から別注した特別な仕様です。

インラインに比べて、サイズ感を大きくしつつ、首回りは少し詰めることで一枚でもより着ていただきやすいフィット感に。

「BEEFY-T」特有の厚みのある生地、洗い込んでも型崩れしない良さは健在です。

一枚でもインナーでも使用しやすいベーシックカラー5色のご用意。

サイズもXS～2XLまでと、ユニセックスで楽しんでいただけます。

この秋冬のワードローブにぜひ、チェックしてください。

Hanes × DOORS BEEFY-T DOORS FIT LONG-SLEEVE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDMA6-HM4-C001S/?_ga=2.265826575.1416674541.1757998451-36972885.1757601888)

price：\4,180 (税込)

color：White / Gray / Dark Gray / Navy / Black

size：[WOMEN] XS / S

[MEN] M / L / XL / XXL

【発売日】

2025年9月12日(金)

※ 発売日は予告なく変更になる場合がございます。

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDMA6-HM4-C001S/?_ga=2.4075696.1416674541.1757998451-36972885.1757601888)

※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。