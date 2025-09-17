セブン‐イレブン・ジャパンと協働！果実のフードロス削減・農家支援を目指す「キリン 氷結(R)mottainai キウイのたまご(TM)（期間限定）／セブン‐イレブン等限定」を新発売！

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹 以下、キリンビール）は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（代表取締役社長 阿久津知洋 以下、セブン‐イレブン・ジャパン）と協働し、果実のフードロス削減・農家支援につながる「キリン 氷結(R)mottainai（以下、氷結(R)mottainai）」シリーズより「キリン 氷結(R)mottainai キウイのたまご(TM)（期間限定／セブン‐イレブン等限定）」を、9月24日（水）より全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどで新発売します。

近年、気候変動・後継者不足など、果実農家が抱える課題はますます多くなっています。「氷結(R)mottainai」シリーズは、継続的なCSV活動※1として「氷結(R)」のおいしさを支える果実農家の課題解決に貢献するため、おいしいのに廃棄されてしまう予定だった規格外果実「モッタイナイ果実」を、チューハイにしてお届けするシリーズです。2025年4月に、さらなる果実のフードロス削減・農家支援を目指して、企業の垣根を越え、各社の強みを生かしながら協働する企業横断プロジェクト「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」を立ち上げました。今回新たに、当プロジェクトに賛同いただいたセブン‐イレブン・ジャパンより限定商品を発売することで「モッタイナイ！を、おいしい！に。」の輪を広げていきます。

※1 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

今回発売する「キリン 氷結(R)mottainai キウイのたまご(TM)（期間限定／セブン‐イレブン等限定）」は、セブン‐イレブン・ジャパンが見つけ出した、香川特産「キウイのたまご(TM)」の「モッタイナイ果実」を使用しています。「キウイのたまご(TM)」ならではの和三盆のようなジューシーな甘さとみずみずしい果汁感、軽やかな炭酸感とスッキリとした後味を楽しめます。当商品を通じて「キウイのたまご(TM)」約16万個分にあたる約5.7tの「モッタイナイ果実」のフードロス削減を目指し、果実農家支援に取り組んでいきます。また、商品の売り上げ1本につき1円を、日本の果実農家支援のために活用し、商品を購入し飲んでくださるお客様とともに果実農家が直面する課題の解決を目指します。

「キリン 氷結(R)mottainai」シリーズは「果実のフードロス削減を通じてつながりを創造し、“社会に良い”を“私がうれしい”ことに広げ、人と未来を明るく豊かにする。」ことをビジョンに、果実のフードロス削減および果実農家支援に取り組み、RTD※2市場のさらなる活性化を目指します。

※2 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

●商品詳細

・「キウイのたまご(TM)」は、一口サイズのキウイで、指で割ってブドウのように吸って食べるのが特長です。酸味が少なく和三盆のような甘さが楽しめる香川特産のブランドキウイです。

・形の悪さや表面の傷、軟化果実などが理由でおいしいのに廃棄予定だった「キウイのたまご(TM)」を使用しています。

・「キウイのたまご(TM)」を指で割ったときのような、まろやかな甘さとほどよい酸味を感じる、みずみずしい果汁感のある爽やかな香りを楽しめます。（果汁0.2％）

●パッケージについて

表面 裏面

・「氷結(R)mottainai」のロゴとダイヤカットの果実のイラストを象徴的に見せるとともに、「キウイのたまご(TM)」の特長が伝わるあしらいで「今までにない新しさ」「社会にやさしいイメージ」が伝わるパッケージにしました。

・本取り組みの説明文と、特設サイトへアクセスいただける二次元コードを、裏面に配しました。特設サイトで「氷結(R)mottainai」の取り組み詳細や関係者コメントなどを紹介することで、当社の取り組み姿勢を伝えていきます。



●「キウイのたまご(TM)」農家 島田満沖様からのコメント

食べればおいしいのに捨てないといけない。生産者としてこれ以上の苦しみはありません。廃棄していた果実が新たな商品へと生まれ変わることができるとはこれ以上にうれしいことはありませんし、頑張りが認められたような気分で、報われたような気がしました。「氷結(R)mottainai」を通じて果物自体の魅力も感じてほしいです。そして、次は「実際の『キウイのたまご(TM)』って何だろう？食べてみたいな」と思ってもらえたらうれしいです！

●セブン‐イレブン・ジャパンご担当者様コメント

「氷結(R)mottainai」シリーズのコンセプトに共感し、今回新たに協働することになりました。果実を探す中で、酸味が少なく非常に甘いブランドキウイ「キウイのたまご(TM)」を見つけ、お声がけさせていただきました。農家様の丹精込めた思いを、キリンビールの技術力により、 お客様に新しい価値としてお届けできることを大変うれしく思います。「キウイのたまご(TM)」が持つ和三盆のような上品な甘さと、ジューシーな味わいをぜひご堪能ください。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

‐記‐

1．商品名 「キリン 氷結(R)mottainai キウイのたまご(TM)

（期間限定／セブン‐イレブン等限定）」

2．発売日 2025年9月24日（水）

3．発売地域 全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、

ヨークベニマルなどの店舗

4．容量・容器 350ml・缶、500ml・缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 4％

7．純アルコール量 350ml缶：11.2g、500ml缶：16g

8．製造工場 キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場（予定）