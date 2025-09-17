西鉄電車“アイスグリーン”50周年 -- MEIALUAが周年ロゴ／キービジュアルを制作、MOONSTARコラボスニーカーパッケージも担当

■プロジェクトについて

株式会社MEIALUA

天神大牟田線の主力車両・5000形のデビュー（1975年）を起点とし、“アイスグリーンの車体×ボンレッドの帯”は沿線の風景とともに親しまれてきました。デビュー50周年を迎える2025年に合わせ、西日本鉄道株式会社（以下、西鉄）は「西鉄電車アイスグリーン50周年企画」を展開。本件においてMEIALUAは、周年ロゴ／アートディレクションおよびデザイン、ならびに株式会社ムーンスター（以下、ムーンスター）×西鉄コラボスニーカーのパッケージデザインを担当しました。

西鉄電車アイスグリーン50周年ロゴブラックver.ホワイトver.ラッピングバスへのロゴ展開イメージ

デザイナー／ 鍋倉 誠治 コメント

“街の色”として溶け込み、半世紀にわたり受け継がれてきたアイスグリーン。

そこに光を当て、街や世代、沿線を越えて--明日もこの色と出会える連帯（連結）感を表現しました。

■デザインの意図（キービジュアル）

フロー：

主な展開（予定・一部抜粋）

- 「日常×祝祭」 - いつもの通勤・通学風景に寄り添う“定番色”を、祝祭性のあるレイアウトとコピーで再解釈。- カラー運用 - アイスグリーンを主役に、アクセントとしてボンレッドを最小限配色。印刷物／サイネージ双方で視認性と再現性を担保。- 展開設計 - ポスター、駅サイネージ、デジタルバナー、グッズ台紙など、媒体やサイズを問わず適用できるモジュール型のデザイン。- 周年ロゴ／キービジュアル：車両内ポスター、サイネージ、SNS素材 等- 記念グッズ- ムーンスターコラボスニーカー（予約販売／一般発売 等の情報を追記）スニーカーパッケージから切り取り組み立てたフォトフレーム ※完成イメージになります。フォトフレームの作り方の説明書/オモテフォトフレームの作り方の説明書/ウラ

関連企画（西鉄による実施）

- 「西鉄電車アイスグリーン50周年企画」についてURL：https://www.nishitetsu.jp/train/icegreen/(https://www.nishitetsu.jp/train/icegreen/)- 「にしてつ電車まつり」についてURL：https://www.nishitetsu.co.jp/ja/news/news20250911_2/main/0/link/25_059.pdf(https://www.nishitetsu.co.jp/ja/news/news20250911_2/main/0/link/25_059.pdf)

※運行・販売・在庫・安全情報等の詳細は、西日本鉄道株式会社の公式発表をご確認ください。

MEIALUAのロゴMEIALUA（メイアルア）について

株式会社MEIALUAは、福岡を拠点に活動するアーティストカンパニーです。

「私たちがアーティストであること」を譲れないエゴイズムとし、ブランドや地域が本来持っている輪郭をすくい上げ、企画・デザイン・発信までを一気通貫で手がけています。

グラフィックやパッケージ、広告、空間演出といった商業デザインに加え、問いを軸にしたクリエイティブ講義や、空き家再生、防災拠点のプロジェクトなど、領域や枠組みにとらわれない表現活動を展開。

クリエイティブを通じて、“らしさ”を見つけ、関わる人や社会とのあいだに、持続可能な関係性を築いています。