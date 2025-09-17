ナ・イヌ × etincellebeauteアンバサダー就任記念イベント【etincelle moment with NA INWOO】9月17日(水)12時より先行抽選受付開始！
株式会社フューチャークレール（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉原良子）は、自社スキンケアブランド「etincellebeaute（エタンセルボーテ）」のブランドアンバサダーに就任した韓国俳優ナ・イヌ氏を迎え、2025年11月7日（金）に横浜BUNTAIにて開催する特別イベント【etincelle moment with NA INWOO】の先行抽選受付を、9月17日（水）12時より開始いたします。
今回のイベントでは、以下のような多彩な企画をご用意しております。
◼︎俳優ナ・イヌ氏と「etincellebeaute」を通じて、“自然美や新しい自分に出会うきっかけ”をお届けする場の創出
◼︎撮影時のエピソードや「etincellebeaute」に関するトークなどを交えたスペシャルプログラム
◼︎本イベント限定で入手できるナ・イヌ氏 × エタンセルボーテの特別コラボレーショングッズ
◼︎ナ・イヌ氏とのサイン会や、2ショット写真撮影が可能な数量限定の特典企画
◼︎会場での販売商品をご購入いただいた方に楽しんでいただける特典ブース
これらの企画を通じて、エタンセルボーテとナ・イヌ氏の魅力をより身近に感じていただける特別な機会をお届けいたします。
［イベント案内］
開催日時：2025年11月7日（金）
第1部：開演14:00～／第2部：開演18:30～
開催場所：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）
本イベントのパッケージ販売につきましては、下記の通りご案内申し上げます。
2025年9月17日（水）～：特設オフィシャルページにて先行抽選販売
2025年9月29日（月）～：プレイガイド先行抽選販売
2025年10月18日（土）～：一般販売
※本イベントは、運営上の都合により内容が変更となる場合がございます。
※最新情報につきましては、イベント特設サイトをご確認ください。
◼︎イベント特設サイト：etincellemoment.com(https://www.etincellemoment.com/)
※本イベントに関するお問い合わせ先：
LEQUIPE ENTERTAINMENT INC.（03-3470-0330）平日/12:00～18:00
■ブランド公式情報
● オフィシャルサイト：https://etincellebeaute.jp/(https://etincellebeaute.jp/)
● Instagram：https://www.instagram.com/etincellebeaute_futureclaire/(https://www.instagram.com/etincellebeaute_futureclaire/)
● イベントInstagram：https://x.gd/V5UO9(https://x.gd/V5UO9)
● 公式X：https://x.com/etincellebt(https://x.com/etincellebt)
● イベント公式X：https://x.com/etincellemoment(https://x.com/etincellemoment)