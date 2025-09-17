「ASPEN2」公式日本語ウェブサイト公開！SNSと一緒に全国の林業現場に向けた情報発信スタート

株式会社橋本屋

2ストロークエンジン専用混合済み燃料 「ASPEN2（アスペン2）」の公式日本語ウェブサイトが、2025年9月5日にリリースいたしました。InstagramなどのSNSと共に、日本全国の林業関係者の皆さまへ情報を発信してまいります。

公式サイト：https://aspen-hashimotoya.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/aspen_japan_hashimotoya/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61578290092492

ASPEN2とは ― 目に見えない健康被害から林業従事者を守るために

日本の林業は、戦後に植えられたスギやヒノキの人工林を中心に成り立っています。その多くは急峻な山地に位置しており、大型林業機械の導入が難しい場所も多く、人力による作業が中心です。こうした背景から、チェンソーや刈払機といった小型2ストロークエンジン搭載の機械は、林業の現場に欠かせない存在となっています。伐採や枝払い、下刈りなど、日々の森林整備や作業効率を支えている機械のひとつです。

しかし、小型2ストロークエンジンの特性上完全な排ガス浄化が難しいため、日常的にチェンソーや刈払機を扱う林業従事者の方たちは、自動車以上の至近距離で有害物質が含まれる排ガスを浴び続けています。

そうした目にみえない、林業従事者の健康を守りたいと考え、スウェーデン発の2ストロークエンジン専用混合済み燃料 「ASPEN2」は、2025年4月より日本での提供を本格的に開始いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000168736.html

1988年に誕生し、現在は欧州30か国で愛用されているグローバルブランドの公式ウェブサイトがとうとうリリースいたしました。

林業従事者にASPEN2が選ばれる理由とは

林業先進国である欧州の林業現場では、ASPEN2はすでに標準燃料として普及しています。チェンソーや刈払機にはASPEN2を使うことがスタンダードである国も少なくありません。

その理由は、ASPEN2が従来のガソリンと比べて圧倒的にクリーンだからです。

原油精製過程で生まれる高純度のガスから製造することで、排ガス中の有害成分を約93％もカットしています。発がんリスクが高いベンゼンや芳香族などの健康や環境に有害な物質を、できるだけ取り除いています。

有害物質が抑えられているからこそ、排気の臭いや目への刺激も軽減され、作業者の健康と快適性を保つとともに、エンジン内部の煤（すす）の蓄積を防ぎ、機械の寿命延長やメンテナンスの効率化、さらに土壌や水質への環境負荷の低減にもつながります。

日本でも2024年の展開開始以降、従業員の健康や森林環境への課題意識を高く持つ先進的な林業従事者を中心に導入が進んでいます。

日本の林業に、新しい一歩を。

林業は常に事故や健康リスクと隣り合わせです。

私たちの使命は、日本の林業を今よりも良い形で次世代に引き継ぐこと。

その第一歩として、林業従事者の安全と健康を守る燃料選びの選択肢となるべく、私たち株式会社橋本屋（本社：東京都文京区、代表取締役社長：東原 正典）は、「ASPEN2」ならびに「ASPEN」の日本総代理店として2024年より販売開始いたしました。

公式ウェブサイトのリリースを機に、InstagramやFacebookページなどのSNSと共に、林業の安全と健康にまつわる情報を、日本全国の林業関係者の皆さまへ発信してまいります。

会社概要

会社名：株式会社橋本屋

所在地：東京都文京区小石川4-20-1イトークリエイト小石川7階

代表者：代表取締役 東原 正典

創業：1897年（明治30年）

事業内容：特殊燃料の輸入・販売、研究開発部門向け燃料調達 ほか

URL：https://www.kkhashimotoya.co.jp/