北陸最大のアイドルフェス「UP-T presents かがやきフェス2025」 タイムテーブル&第9弾出演発表！

アンサー株式会社新たに7組を追加発表

「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2025年10月11日（土）・12日（日）の2日間にわたり、メイン会場を「金沢歌劇座」に変え、さらにライブハウス6会場を含む全7会場にて昨年より規模を拡大して開催する『UP-T presents かがやきフェス2025』の第9弾出演アーティスト、各日程のタイムテーブルの発表及び、片町きららステージ(フリー観覧)が追加となりました事をお知らせいたします。

■第9弾出演アーティスト

AND CaaaLL

10/11・10/12

AKB4かがやきフェス2025選抜

10/11

キミとアイドルプリキュア♪

10/12

Shibu3 project

10/11・10/12

プエラの絶対値

10/11・10/12

BNSI

10/11

LIMITLESS PINK

10/11・10/12

※50音順

出演者日割り画像

■タイムテーブル

かがやきフェス2025【タイムテーブル】10月11日（土）かがやきフェス2025【タイムテーブル】10月12日（日）

※特典会タイムテーブルは近日発表予定

■第1～8弾発表済みアーティスト

iON!／iCON!／ideal peco／I to U ＄CREAMing!!／アイドルカレッジ／IM Zip／AQUAPLANET／紫陽花は降らない／アップアップガールズ（プロレス）／あの日見たラッキースター／あまいものつめあわせ／Ange☆Reve／アンスリューム／イエスハッピー！／石川元気応援隊 ジャンピン／いつかの夜に僕たちが、／衛星とカラテア／江籠裕奈／NGT48／OS☆U／オカシリゾート／おちゃメンタル☆パーティー／オモテカホ／開歌-かいか-／かすみ草とステラ／仮面女子／カラフルスクリーム／可憐なアイボリー／GigiL／君と見るそら／グットクルー／クマリデパート／KRD8／恋音クロシェット／CØCØRIZE／こみっきゅおん！／最終未来少女／さくらいと／さとりモンスター／シークレットシャノワール／SITRA.／シャルロット／Shupines／ZooZooZoo／SUPER☆GiRLS／すーぱーぷーばぁー!!／SCRAMBLE SMILE／すべての瞬間は君だった。／太陽と踊れ月夜に唄え／W.ダブルヴィー／Chalca／Chuu(ハート)Cute／昼夜逆転／ChumToto／月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか...／つばきファクトリー／強くてニューゲーム。／ティラミス／テラテラ／点染テンセイ少女。／Toi Toi Toi／ドレスコード／ナト☆カン／#2i2／虹のコンキスタドール／にっぽんワチャチャ／New Crown／NiLUNLOCK／NUANCE／猫の眼に宇宙／NEFRALISE／No.*Day／ノルニル／のんふぃく！／PATI PATI CANDY...☆／花いろは／蜜兎／遥か、彼方。／ハルニシオン／Peel the Apple／himawari(船橋)／ピュアリーモンスター／PinkySpice／feelNEO／フィロソフィーのダンス／Finger Runs／ふぇありーているず！／フューチャーサイダー／FULIT BOX／フレンド申請ポチっとな♪／Hey!Mommy!／Bellemule from 電音部／ほくりくアイドル部／Poppin' Parade／ポラライト／WT☆Egret／WHITE SCORPION／Mighty Parfait／MyDresscode／前橋ウィッチーズ／魔訶不思議変革者 -デスデス-／MAPA／まねきケチャ／Malcolm Mask McLaren／MiX BeRRY／miao／みらくらんど／ミリオン！~ Million Heaven Tokyo ~／#Mooove!／メイビーME／めとろぽりたん／Melty BeaR／八木沙季／やればできる子!!／YUGUREMI／#よーよーよー／ラナキュラ／ラブアグレッション／ラフ×ラフ／愛乙女★DOLL／LarmeR／LIT MOON／Lydian Siroop／LilyS/ash／Lily wonder／LINKL PLANET／ROOKEY(ハート)ROOKEYS／ルージュブック／Root mimi／ルナリウム／LumiUnion／REIRIE／RAY／ロージークロニクル／Lollipop(ハート)CHU／わーすた／われらがプワプワプーワプワ／ワンダーウィード 天／wonder channel／One Last Bloom／わんふぁす！

※50音順

■各種チケット好評販売中！

金沢歌劇座、各ライブハウスに入場できるお得な「かがやきフェス満喫チケット(1日券)(２日通し券)」の先行販売中！

金沢歌劇座見取り図

[かがやきフェス満喫チケット] https://eplus.jp/kagayaki-fes/

[金沢歌劇座入場チケット] https://eplus.jp/kagayaki-fes/

[アップグレードチケット] https://eplus.jp/kagayaki-fes/

※一般先着受付：9/24(水)18:00～

[ライブハウス入場チケット] https://tiget.net/events/415753

※金沢歌劇座アップグレードチケットについて：こちらのチケットは金沢歌劇座のアップグレードエリアに入場できるチケットとなります。出演アーティスト毎の販売となり、完全入れ替え制となります。

※お申し込み方法やご利用方法につきましては、お申し込み時の販売プレイガイドの注意事項をご確認ください

■フリー観覧会場として「片町きらら」ステージが追加

■金沢歌劇座

〒920-0993 石川県金沢市下本多町6番丁27番地

■Eight Hall

〒920-0981 石川県金沢市片町1-6-10 ブラザービル 2F

■REDSUN

〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目3-9丁目3-9

■金沢AZ

〒920-0971 石川県金沢市鱗町107番地

■金沢GOLD CREEK

〒920-0981 石川県金沢市片町2-13-11 ミリオンビルB1F

■ダブル金沢

〒920-0981 石川県金沢市片町2-8-3 香ビルB1F

■片町きらら ※フリー観覧エリア(無料)

〒920-0981 石川県金沢市片町二丁目2番2号

能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます

また、失われた多くの命に心から哀悼の意を捧げます

この難局を共に乗り越え、復興への一歩を進めるために、心よりお力添えできればと願っております

特別協賛：UP-T(丸井織物株式会社)

運営協力：有限会社FOB企画/Makee(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ

主催︓かがやきフェス実行委員会

企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)

後援：石川県/金沢市/北國新聞社/MRO 北陸放送/石川テレビ/テレビ金沢/HAB 北陸朝日放送/エフエム石川

「かがやきフェス2025」公式ホームページ

https://kagayaki-fes.jp/

「かがやきフェス2025」公式X

https://x.com/kagayaki_fes