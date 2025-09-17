店舗高値買取センターが陸上・木村颯太選手とスポンサー契約を締結

株式会社店舗高値買取センター

飲食店の出店・撤退をサポートする「店舗高値買取センター」（本社：東京都荒川区、代表取締役社長：佐藤一桐）は、2025年9月1日、陸上選手の木村颯太（きむら ふうた）選手とスポンサー契約を締結しました。

スポンサー契約の背景

当社は、飲食店の運営をサポートする中で「挑戦する人を応援する」という理念を大切にしています。

その精神はスポーツの世界にも通じ、常に努力を惜しまず自己ベストを更新し続ける木村選手の姿勢は、まさに当社が共鳴するものです。

明治大学八幡山グラウンドでの出会いをきっかけにお話を伺い、このたびスポンサー契約を結ぶ運びとなりました。

プロフィール

木村 颯太（きむら ふうた）

生年月日：2001年11月5日

出身地：埼玉県

経歴：私立明星学園高校

-明治大学

-フォルテスポーツ

自己ベスト：100m 10.27秒

200m 20.64秒

300m 32.58秒

主要成績

2018年 U18日本選手権100m 6位、U18日本選手権200m 2位

2019年 沖縄インターハイ 200m 3位、U20日本選手権 200m 4位

2020年 関東インカレ 2部 200m 優勝、U20 全国陸上競技大会

2021年 日本インカレ 200m 5位、GP田島記念 300m 3位

2022年 GP 木南記念 200m 5位

2023年 日本インカレ 200m 4位

2024年 日本選手権出場、佐賀国スポ 300m 4位、GP 富士北麓ワールドトライアル 200m 3位、GP 田島直人記念陸上競技大会 200m 優勝

木村颯太選手からのコメント

このたび店舗高値買取センターさんに所属させていただくことになり、大変光栄です。

私をサポートしてくださる皆様に、少しでも良い影響を与えられるような選手でありたいと思っています。

これまで積み重ねてきた練習や経験を大切にしつつ、さらに成長し結果で恩返しできるよう全力を尽くしていきます。

日本代表として世界の舞台に立つことを目標に挑戦を止めることなく、一歩一歩進んでいきたいです。

応援してくださる皆様の声が、私にとって大きな力になります。

今後とも温かいご支援・ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

今後の展開

今後木村颯太選手がさらなる飛躍を遂げ、世界の舞台で活躍することを、私たち店舗高値買取センターも全力でサポートしてまいります。

<会社概要>

株式会社店舗高値買取センター

東京本社：東京都荒川区西日暮里2-10-5 泉ビル1階

代表取締役：佐藤一桐

事業内容：飲食店開業サポート、飲食店売却無料訪問査定、飲食店の造作買取/販売事業、飲食店運営コンサルティング、飲食店の厨房設備の売買

設立 : 2023年4月

株式会社店舗高値買収センターは、飲食店の開業や撤退サポートに特化した企業です。

飲食店の開業を希望される方には、適切な物件の紹介や取得のサポートを行い、スムーズな開業をお手伝いしています。

店舗の撤退・移転を検討されている方には、迅速かつ適正な価格での買取を提供しており、オーナー様が安心して次のステップへ進めるよう支援しております。

■コーポレートサイト :

https://t-kaitori.com/

■物件検索サイト 居抜きビュッフェ

https://app.t-kaitori.com/kanto

■出店支援者向け :

https://t-kaitori.com/restaurantstart/

■撤退希望者向け :

https://t-kaitori.com/restaurantexit/