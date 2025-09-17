【メイクアップフォーエバー】未知なる宇宙を呼び覚ます「ホリデーコレクション2025」ベストセラーアイテムとともに、まだ見ぬ自分に出会う旅へ。毎年人気のブラシセットは日本限定発売！
HOLIDAY COLLECTION 2025
＜第1弾＞ 10月1日(水) 数量限定発売
▼アーティストカラーペンシル ステラー セット
アイやリップなどさまざまなポイントメイクに使える万能ペンシル。人気のヌードカラー４色と血色感を与えて華やかな印象に仕上げるベリーピンク１色のミニサイズ５本セット。
セット内容
アーティストカラーペンシル ミニサイズ 0.7g×５色
600/606/608/506/808
※画像左から
※ホリデー限定サイズ
価格 ：4,200円 (税込 4,620円)
▼ミスト＆フィックス セット
肌に潤いとツヤを与えながらメイクを24時間*キープするフィックスミストの２本セット。
セット内容
ミスト＆フィックス 100mL ×2本
価格 ：5,500円 (税込 6,050円)
*メイクアップフォーエバー調べ 。効果には個人差があります 。
＜第2弾＞ 11月1日(土) 数量限定発売
10月18日(土)から予約販売開始
▼インフィニティ コンプレクション セット
うるおいを保ちながら肌悩みをぼかしてサラサラ肌へ仕上げる、ブランドを代表するルースパウダー現品と、輝きとツヤのある仕上がりへ導く日焼け止めメイクアップベース、肌に潤いとツヤを与えながらメイクを24時間*キープするフィックスミストのミニサイズをセットしたベースメイク３点セット。
セット内容
ステップ1プライマー UVプロテクター トラベルサイズ 15mL
ミスト&フィックス トラベルサイズ 30mL
HDスキン ルースパウダー 8.5g (フルサイズ)
※画像左から
価格 ：6,000円 (税込 6,600円)
*メイクアップフォーエバー調べ 。効果には個人差があります 。
▼スターリット リップ セット
高い保湿効果と心地よいクーリング感を備えた透明のリップセラムプランパーとリップにもアイにも使える万能ペンシルのヌードカラー２色セット。
ペンシルでリップラインを描き、リップ全体に色をのせた上からリップグロスを重ねれば、フレッシュなツヤを纏ったふっくらとした唇へ。
セット内容
スーパーブースト リップグロス 01
アーティストカラーペンシル 608 ミニサイズ 0.7g (ホリデー限定サイズ)
アーティストカラーペンシル 606 ミニサイズ 0.7g (ホリデー限定サイズ)
※画像左から
価格 ：4,500円 (税込 4,950円)
▼クラシック ツール セット
チークからハイライト、シェーディングまで、上質なメイクの仕上がりを叶えるブラシ３本とファンデーションを肌にピタッと密着させ理想的な肌を作り上げるスポンジのセット。
※日本限定発売
セット内容
メイクアップブレンダー
チークブラシ 160
プレシジョンハイライトブラシ 144
ブレンダーブラシ ミディアム 218
※画像左から
価格 ：8,300円 (税込 9,130円)
数量限定で豪華特典をプレゼント！
ホリデーコレクションの発売を記念し、全国直営店・百貨店内店舗と公式ウェブサイトでご購入いただいた方に特別な特典をご用意。うるおい肌に仕上がるベースメイクのサンプルセットやオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。
キャンペーン期間：2025年10月1日(水)～無くなり次第終了
<特典1>
全国直営店・百貨店内店舗と公式ウェブサイトにて、税込11,000円以上ご購入いただくとデラックスサンプル2点をプレゼントします。
●ステップ1プライマー ハイドラブースター デラックスサンプル (保湿メイク下地)
●HDスキン ルースパウダー デラックスサンプル (フェイスパウダー)
ステップ1プライマー ハイドラブースター デラックスサンプル
HDスキン ルースパウダー デラックスサンプル
＜特典2＞
全国直営店・百貨店内店舗と公式ウェブサイトにて、税込18,700円以上ご購入でオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。
※特典1と特典2の併用可能です。
※無くなり次第終了となります。
※内容は予告なく変更する可能性があります。
オリジナルトートバッグ
キャンペーン期間：2025年11月1日(土)～無くなり次第終了
ホリデー第２弾発売日の11月1日(土)より全国のメイクアップフォーエバーカウンターでは、税込16,500円以上をご購入でオリジナルポーチをプレゼントいたします。
※オリジナルポーチとオリジナルトートバッグの併用は出来ません。
※無くなり次第終了となります。
※内容は予告なく変更する可能性があります。
オリジナルポーチ
＜メイクアップフォーエバー＞
世界中の才能あふれるメイクアップアーティスト達が製品開発に関わる、フランス・パリ発の世界的プロフェッショナルメイクアップブランド。 進化を続ける機能的でアーティスト性に溢れる製品は全世界60か国以上で展開され、世界中のメイクアップアーティストやメイクファンに支持されています。
【お取り扱い店舗】
●伊勢丹新宿店 Tel: 03-3351-1966
●ギンザシックス店 Tel: 03-6263-9997
●渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 6階 ＋Q（プラスク）ビューティー内
メイクアップフォーエバーTel: 03-6427-6262
●阪急うめだ本店 Tel: 06-6313-7947
●大丸心斎橋店 Tel: 06-6243-5070
●ジェイアール名古屋タカシマヤ店 Tel: 052-566-8192
●岩田屋本店 Tel: 092-733-6061
●そごう横浜店 Tel:045-465-2111(代表)
公式ウェブサイト
https://www.makeupforever.com/jp/jp
公式Instagram
https://www.instagram.com/makeupforeverjapan/
公式Facebook
https://www.facebook.com/makeupforeverjapan/
公式LINE
https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true(https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true)