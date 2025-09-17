『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』名画アートシリーズ第四弾！現在開催中の「映画ドラえもんの世界展」で先行販売されていたファブリックボード3作品が版三オンラインショップに登場
「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』のオープニングシーンをアート作品として商品化し、そのユニークさや可愛らしさで大人気商品となっている【「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」名画アートシリーズ】。
■「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」名画アートシリーズ一覧
https://t.ukiyoework.com/doraeiga-2025/
このたび第四弾として、ファブリックボード全3作品を発売いたします。
いずれも「映画ドラえもんの世界展」で先行販売された人気アイテムがついに株式会社版三の公式オンラインショップに登場します。
2025年9月19日（金）正午より発売開始される第三弾のラインナップは次の通り。
・エドヴァルド・ムンク「叫び」…ファブリックボード
・ヨハネス・フェルメール 「牛乳を注ぐ女」…ファブリックボード
・円山応挙「仔犬図」…ファブリックボード
驚きや不安をコミカルに描いた「叫び」や、ジャイアンがシチュー（？）を注ぐユーモラスな「牛乳を注ぐ女」、仔犬と寄り添う愛らしいドラえもんを描いた「仔犬図」など、名画とキャラクターが融合することで、温かみと楽しさが広がる素敵なアート作品となっています。
版三オンラインショップではジークレー版画として販売中のこれらの3作品のファブリックボード版。名画の世界を旅するドラえもんたちを、手軽に自宅に飾れるインテリアアイテムとしてお楽しみください。
【商品概要】
商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』名画ファブリックボード「叫び」
販売価格：3,600円（税別）
販売元：株式会社 版三
サイズ：縦19.0cm×横33.5cm
素材：キャンバス
商品URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000351
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025
商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』名画ファブリックボード「牛乳を注ぐ女」
販売価格：3,600円（税別）
販売元：株式会社 版三
サイズ：縦19.0cm×横33.5cm
素材：キャンバス
商品URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000350
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025
商品名：『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』名画ファブリックボード「仔犬図」
販売価格：3,600円（税別）
販売元：株式会社 版三
サイズ：縦19.0cm×横33.5cm
素材：キャンバス
商品URL：https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000349
(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2025
※商品の仕様は変更となる可能性があります。最新の情報につきましては、弊社ウェブサイトをご確認ください。
オンラインショップ：浮世絵工房 https://www.ukiyoework.com/