累計700万本*¹突破！大人気リップケアシリーズから甘く、まろやかなご褒美！「ストロベリー」新登場！

レブロン株式会社

レブロン株式会社は、累計販売個数700万本*¹ を突破した人気のリップスクラブ『レブロン キス シュガー スクラブ』から、甘く、まろやかな“ご褒美”の新色「ストロベリー」を日本限定で発売いたします。

洗い流さないシュガースクラブが唇をすべすべにし、塗るだけで角質＆保湿ケアできるリップスクラブ『レブロン キス シュガー スクラブ』 。おかげさまで昨年末、「LIPSベストコスメ2024 リップスクラブ部門1位*2 」を受賞。

そんな人気のシリーズからこの秋登場するのが、まるで摘みたてのいちごをひと口味わったような甘くフルーティな新色「ストロべリー」。唇にのせた瞬間、ふんわり広がるストロベリーアロマの香りが、唇だけでなく気持ちまでときめきとやさしさを届けます。

既存品の「シュガー ミント」「スウィート ユズ」「ペパーミント」 「スウィート サクラ」「ピーチ」「アサイー ベリー」と合わせて全7色展開。ころんとしたパッケージも、キャンディのような可愛らしさ。ポーチに入れておくだけで、気分がちょっと上がるかも！

そんな「ときめき」と「ワクワク」を詰め込んだリップケアアイテムです。

*¹ レブロン調べ 2018年1月～2024年12月末日時点（出荷ベース）すべての展開色を含む

*² 受賞商品は「レブロン キス シュガー スクラブ」です

甘く、まろやかなご褒美 ストロベリー新登場！

『レブロン キス シュガー スクラブ』 累計700万本*²突破

＜新1色＞ 990円（税込）

2025年10月14日(火)新発売

製品特長

118 ストロベリー 甘くてまろやかな いちごの香り

1.やさしく角質ケア

洗い流さないシュガースクラブリップで、唇をすべすべに

2.しっとり保湿ケア

3種類のフルーツオイル*¹配合で、唇を乾燥から守る

3.ストロベリーの香り

甘く、まろやかないちごの香り

4.集中ケアで、つるるんリップに

日中だけでなく、おやすみ前に使うと、翌朝つやつやな唇に

＊¹ ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油（エモリエント成分）

＊² レブロン調べ 2018年1月～ 2024年12月末日時点（出荷ベース）すべての展開色を含む

※ 製品の特性上、スクラブが均一でない場合がございます。

※ 唇にはほとんど色は残りません

カラーバリエーション ＜既存色＞全6色

111 シュガー ミント シュガー ミントの香り113 スウィート ユズ ほんのり甘く、やさしい スウィートユズの香り114 ペパーミント 甘さひかえめ ペパーミントの香り

115 スウィート サクラ ほんのりサクラの やさしい香り116 ピーチ 甘くて、みずみずしい ピーチの香り117 アサイー ベリー 甘酸っぱい ベリー系の香り

＜レブロンについて＞

1932年アメリカで誕生したレブロンは、「世界中の女性たちに、心の豊かさを提供したい」という思いから、ネイルエナメルで指先を美しく彩ることから始まりました。ブランド誕生から90年以上、女性の価値観やライフスタイルの変化、時代の流れや、その時の女性像に合わせた商品を開発し、時代をリードしてきたレブロン。現在はニューヨークに拠点を置き、150ヶ国以上の販売ネットワークを通じて、世界へ「美と喜び」をお届けしています。

LIVE BOLDLY-大胆に生きる

大胆に笑う。大胆にメイクを楽しむ。大胆に自分を表現する。“大胆に”それはまさに「レブロン」。いつの時代も「レブロン」は“大胆に生きる”女性たちと共に、枠にとらわれない美しさを表現してきました。