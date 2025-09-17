今平周吾プロ共同開発！高耐久素材＆抵抗レス形状のツアー仕様ゴルフティーが誕生

ダイヤ株式会社

ダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：豊澤一誠）は、2024年日本オープン優勝の今平周吾選手と共同開発したツアーモデル『ダイヤストロングティーロング』を2025年9月15日より発売しました。飛びを意識した低抵抗スリム形状でありながら高い耐久性を実現する本品は、こだわり派ゴルファーをサポートするゴルフティーです。

ダイヤゴルフ契約プロの今平周吾選手と『ダイヤストロングティーロング』『ダイヤストロングティーロング』商品画像

［商 品 名］ ダイヤストロングティーロング

［品 番］ TE-4001

［価 格］ 880円(税込)

［発 売 日］ 2025年9月15日 ※発売済

ゴルフクラブやボールへの追求心と同様に、ゴルフティーへのこだわりを持つゴルファーが増えており、近年の市場では様々な機能を備えたティーがゴルファーに向けて提案されています。このたび発売した『ダイヤストロングティーロング』は、飛距離アップに繋がる低抵抗でスリム形状でありながら、折れにくい高い耐久性の実現のためにポリカーボネート素材を採用。多くのテストを重ねたことにより、男子ツアープロの過酷な使用条件にも応えられるツアー仕様のティーとなっています。また、半透明で鮮やかな6色のクリアカラーによって、高い機能性とともにコースで際立つおしゃれなデザイン性も両立。ゴルフティーの新しいスタンダードとして、ギアにこだわる多くのゴルファーに提案します。

『ダイヤストロングティーロング』は発売に至るまでの約１年間、今平周吾プロの協力のもと、実戦使用を想定して何度も試作と試打を重ねて得られたフィードバックをもとに商品化した、プロ仕様のゴルフティーです。素材には耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用し、ウッドティーなど従来のティーに比べて折れるストレスを軽減。さらに、インパクト時のクラブヘッドへの抵抗を最小限に抑える低抵抗なスリム形状により、ヘッドスピードのロスを抑制し、初速アップに貢献します。全長75mmのロング設計は、安定したティーアップ高を確保し、再現性の高いショットをサポートします。6年連続※国内売上No.1の『トマホークティー』や、首振り機能の『エアロスパークティー』を手がけるダイヤゴルフが、自信をもって提案する新たな一本です。

尚、『ストロングティー』はゴルフ規則に適合しており、競技ゴルファーも安心して使用できます。男子ツアープロへのサポートとともに、国内女子ツアーにおけるプロサービス活動も展開しているダイヤゴルフは、女子ツアープロにおける『ダイヤストロングティーロング』の使用を支援するため、2025年後半戦のツアー会場（公式練習日）において本品のサンプリング活動を実施予定です。

※ 2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年ゴルフティー年間国内販売金額ベース 出典：株式会社矢野経済研究所小売店実売動向調査「YPSゴルフデータ」2025年1月現在

■ 『ダイヤストロングティーロング』の商品特長

1. 今平周吾プロ試合使用モデルという信頼

プロが実際に使用するモデルだからこそ、耐久性や性能もプロ仕様。実戦を想定した試打とフィードバックを経て開発された仕様です。プロの目で設計されたゴルフティーで、あなたの1打にも自信が宿ります。

今平周吾選手使用カラー

2. 高耐久×スリム設計で安定した飛びをサポート

耐久性の高いポリカーボネートを使用し、繰り返しの使用でも折れにくく長持ち。さらにスリムな設計がインパクト時の抵抗を軽減し、ヘッドスピードを最大限ボールに伝えます。安定性と打ちやすさの両立を目指すゴルファーの強い味方となります。

3. ロングティー仕様＆カラフルなクリア2色セットの3種類

全長75mm、ティーアップ高40mmのロングタイプで、打ち出し角の調整もしやすく、ドライバーショットを安定させやすい設計。さらに視認性に優れた2色3セット（ネイビー＆ブルー、グリーン＆オレンジ、ピンク＆イエロー）のバリエーションで、見た目でも選ぶ楽しさを提案します。

■ ダイヤゴルフスポンサー契約プロゴルファー今平周吾選手

ダイヤ株式会社は、2021年9月より男子プロゴルファー今平周吾選手とスポンサー契約を締結し、今平選手を応援しています。

2018年、2019年に史上5人目となる2年連続賞金王の偉業、2024年には日本オープンゴルフ選手権で優勝と多くの記録を残し、活躍する今平プロをダイヤは応援します。今平プロはダイヤゴルフロゴの入ったウエアを着用してトーナメントに出場するとともに、当社ゴルフ用品へのアドバイスをいただいています。

詳しくはこちら :https://www.daiya-idea.co.jp/corp/imahira_shugo/information/

■ 商品仕様

商品名 ： ダイヤストロングティーロング

品番 ： TE-4001

素 材 ： ポリカーボネート

サイズ ： ［ティー全長］約75mm ［ボール高］40mm

同梱数 ： 6本入

価格 ： 880円(税込)

発売日 ： 2025年9月15日 ※発売済

ＪＡＮ ： ［ネイビー、ブルー］4901948046722 ［グリーン、オレンジ］4901948046739 ［ピンク、イエロー］4901948046746

■ 商品紹介

https://www.daiya-idea.co.jp/golf/tees/4901948046722-2/

■ 取扱い場所

・全国のゴルフショップ、スポーツショップの一部店舗、インターネット通販等

・当社公式ショッピングサイト(楽天市場) URL : https://item.rakuten.co.jp/daiya/strong-1p/

・当社公式ショッピングサイト(Yahoo!ショッピング) URL ： https://store.shopping.yahoo.co.jp/daiya-idea/strong-1p.html

・amazon.co.jp当社ストア商品ページURL : https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP26CPWD?th=1

［ダイヤ株式会社］

・所在地 ： 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4

・代表者 ： 代表取締役 豊澤 一誠

・事業内容 ： ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの企画開発販売

・ホームページ： https://www.daiya-idea.co.jp/

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ダイヤ株式会社 消費者サービス係

TEL : 03-3381-5454 受付時間 : 10:00-12:00／13:00-16:00（土日・当社休日を除く）

E-Mail: tk.de@daiya-idea.co.jp

問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/