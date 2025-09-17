理想の歴史教科書とはどのようなものなのか。今、ＧＨＱが葬った日本の正史『復刻版 初等科国史』に注目が集まっている。我が国の歴史教科書のあるべき姿について、考えさせられる一冊

株式会社ハート出版

敗戦後、我が国の歴史教科書はＧＨＱによって大きく書き改められ、近年では近隣諸国にその内容を配慮するまでになっていた。そういう状況に対して違和感を覚えていた多くの人たちは、理不尽な力で変容していない、まともな通史による教育を熱望していた、というのが、その注目の背景にはあるのだろう。

それでは、敗戦前の、外国の力が作用していない、純粋な我が国の歴史教科書は、どんな内容だったのだろうか。

本書は、今の日本人が知らない、戦時中の小学生が学んだ『初等科国史』を復刊したものである。旧漢字や旧仮名遣いは新漢字、現代仮名遣いに改められているため、現代人にもストレスなく読むことができる。

戦前・戦中の歴史教科書といえば、「軍国主義」、「皇国史観」の洗脳、というイメージが真っ先に思い浮かぶ方は多いだろう。敗戦前の歴史教科書と、それを徹底的に忌避して到達した現在の教科書とは、当然ながら対極的な関係にある。

だが、イデオロギーを抜きにして、本書を手にしたとき、まず伝わってくるのは、当時の教育水準の驚くべき高さである。日本書紀の一節から始まる本書には、皇室用語をはじめ、戦後世代が習わない言葉が散見される。情報量も非常に多く、今の小学生の歴史教科書と見比べると、その差は歴然としている。

本書はまた、美しくリズミカルな文章で綴られている。日本の歴史が、神話の時代から連綿と続く、天皇を中心とした物語として、文学的に描かれている。その中には、忠臣蔵や曾我兄弟の仇討ち、鎌倉権五郎景正の活躍など、当時の子供がよく知っている逸話も盛り込まれている。子供たちは講談を聞くように目を輝かせ、授業を受けていたのだろう。

巻末では、三浦小太郎氏が「封じられた歴史書がよみがえるとき」と題した解説を寄せている。我々が偏見や先入観を捨てて本書を読むとき、硬直化した戦後の歴史解釈の向こうに、いったい何が見えてくるだろうか。三浦氏は我々に、新たな視点を提供している。

理想の歴史教科書とはどのようなものなのか。我が国の歴史教科書のあるべき姿について、考えさせられる一冊である。

【書籍情報】

書名：［復刻版］初等科国史

著者：文部省

解説：三浦小太郎

推薦：矢作直樹

仕様：Ａ５並製・280ページ

ISBN：978-4802400848

配本：2019.10.01

本体：1800円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4802400845/