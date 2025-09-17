【11/15開催】長崎県の水族館での謎解きが真剣な出会いを結ぶ！『海きらら』で大規模マッチングイベント参加者募集中

株式会社オミカレ

会員数95万人超の、「今月行ける婚活パーティー・街コン」掲載数日本No.1※を誇る日本最大級の婚活情報サイト「オミカレ」運営や、全国各地の自治体における恋活支援を行う株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：南黒沢 晃、以下「オミカレ」）は、このたび「オミカレ」にて、長崎県・長崎県婚活サポートセンター「あいたか」が主催する大規模婚活「海きらら 謎解き イベント」が掲載・参加者募集を開始いたしました。

マッチングアプリだけでは得られない、人柄がわかるリアルな出会いを求める婚活者の皆様に、特別なロケーションでの質の高い交流機会を提供します。





「海きらら 謎解き イベント」のおすすめポイント

「海きらら 謎解き イベント」の詳細はこちらhttps://party-calendar.net/detail/4328231?ad=1今回の「海きらら 謎解きイベント」は、九十九島パールシーリゾート内にある九十九島の美しい海中世界を再現した水族館を舞台に実施される新感覚の婚活イベントです。グループでの謎解きゲームは会話のきっかけに最適で、自然な交流を通じて相手の人柄や価値観を知りたい方、楽しみながら素敵な出会いを見つけたい方にぴったりの企画です。

楽しみながら自然に出会える

謎解きゲームや街歩きという共通体験を通じて、堅苦しさなく自然な流れで交流できます。



初対面の人と気軽に話せる

謎解きという共通の話題があるため、会話のきっかけに困らず、スムーズに打ち解けられます。



相手の人柄や価値観が知れる

アプリのプロフィールだけでは分からない、会話の中でのリアクションや協調性、考え方など、その人の「人となり」を体感できます。



効率的に多くの人と出会える

グループシャッフルやフリートークなど、限られた時間で複数の方と話せる機会が設定されています。



素敵なロケーションで特別な体験ができる

長崎 佐世保市の九十九島の美しい海中世界を再現した水族館という非日常的な空間が、より思い出に残る出会いを演出します。



婚活の悩みを気軽に相談できる

当日会場には婚活カウンセラーが待機しており、イベント中に感じた疑問や不安をその場で解消できます。

『オミカレ』からも当日スタッフが、あなたに合ったパーティーや出会いの方法をアドバイスします。

気軽に立ち寄って、交流や相談を楽しんでみてください。

「海きらら 謎解き イベント」の概要

開催日時

2025年11月15日（土）12:30～16:30



開催場所

九十九島水族館「海きらら」



イベントタイトル

海きらら 謎解きゲーム



参加対象

男女共に、独身で真剣に出会いを探している20～45歳の方

※年代別にA、Bの2グループに分かれ、謎解きをしながら交流を深めます



当日の流れ

・自己紹介

・謎解き

・グループシャッフルあり

・謎解きストーリー

・数秘術占い（フリートークの会話のキッカケに！）

・ティーブレイク＆フリートーク（コーヒー・ケーキをご用意しています）



当日は、婚活についての悩み・質問ができるカウンセラーも待機しています！



イベント掲載の背景：長崎県とオミカレの協働

九十九島水族館海きらら（九十九島のクラゲエリア）

長崎県では現在、長崎県婚活サポートセンター「あいたか」を設置し、積極的な出会い・結婚支援策を展開しています。



県は、出会い・結婚を希望する方へ新たな出会いの機会創出するべく、自治体における大規模イベントの成功実績を持つ「オミカレ」に着目。

日本全国95万人超の会員基盤を持つオミカレと連携することで、県民への豊富な出会いの機会の提供につながることが期待されています。

オミカレの自治体との連携実績と今後の展望

株式会社オミカレは、自治体との連携を少子化対策への重要な貢献と位置づけています。



これまでに鳥取県とは連携協定を締結し、100人規模のイベント成功や県の結婚サポートセンターとの具体的な連携を実現。



これらを通じ、自治体の出会い支援ニーズに応え、日本全国の「新たな出会いの機会」創出パートナーとして、社会課題の解決に貢献してまいります。

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は95万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表者：南黒沢 晃

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

