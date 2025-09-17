手にとるのも、戻すのもスムーズで気軽に掃除ができる「スタンドほうきちりとり」が新発売

株式会社マーナ

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は「スタンドほうきちりとり」 を2025年9月17日より新発売いたします。

「スタンドほうきちりとり」は、自立するちりとりと、ほうきのセットです。収納時は、ちりとりの柄の先端にほうきのフックを置くだけで、ピタッと収まります。手に取るのも戻すのもスムーズで、気軽に掃除ができます。

ほうきのヘッドは180度動かせる自在型。柄の角度を変えても毛先が常に床面にフィットするため、ホコリをしっかりキャッチできます。ヘッドを低くすることで、ベッドや棚下の狭い場所にもブラシが届きます。ほどよくしなるやわらかい毛を採用し、床を傷付けにくく、小さなゴミやホコリを散らさずに集められます。また長めの柄で、らくな姿勢で掃除できます。

ちりとりは先端が床面にしっかり接地するためゴミを集めやすく、ゴミが戻りにくい段差つき。コンパクトな設計で、少し傾けるとゴミを捨てられます。重さはほうきとちりとり合わせて約510g。ちりとりを持ちながらの掃除や移動も軽やかです。キッチンの床汚れ、観葉植物の周りのこぼれた土や落ち葉、ソファ下のホコリなど、気づいたときに掃除ができます。

製品概要

品名：スタンドほうきちりとり

価格：税込4,400円

材質：ブラシ/PET、ポール/アルミニウム

ちりとり・ヘッド/ポリプロピレン

キャップ・ジョイントパーツ/ポリアセタール

サイズ：約285×865×145mm

株式会社マーナ

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



