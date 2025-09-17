【新サービス】外国人採用業務の工数を削減！面接だけで始められる「外国人採用代行プラン」をリリース｜YOLO JAPAN

株式会社YOLO JAPAN

243の国や地域を出身とする34万人以上の在留外国人が登録している日本最大級のメディアを運営する株式会社YOLO JAPAN（代表取締役：加地太祐、大阪本社：大阪市浪速区、以下「YOLO JAPAN」）は、外国人求人サイト「ヨロワーク」において、採用担当者の手間と専門知識を大幅に削減する新サービス「外国人採用代行プラン」を開始したことをお知らせします。

「外国人採用代行」プランを詳しく見る :https://www.yolo-japan.co.jp/yolo-work/

外国人採用の課題と「代行プラン」誕生の背景

日本の労働市場は、人口減少と高齢化により深刻な人手不足に直面しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の総人口は2023年から2035年にかけて約770万人減少すると予測されています。

一方で、日本で就労する外国人の数は増加傾向にあり、2023年の約205万人から2035年には377万人に達する見込みです。

外国人材は、今後の日本経済を支える上で不可欠な存在ですが、多くの企業にとってその採用には高いハードルが存在します。特に、「在留資格（ビザ）などの専門知識が求められること」や、「求人作成から採用までの煩雑な業務に対応する人事リソースが不足していること」は、外国人採用に踏み出せない大きな要因となっています。

そこでYOLO JAPANは、求人掲載だけにとどまらず、採用計画から候補者とのやり取り、採用後の支援までを一気通貫で代行する「外国人採用代行プラン」を新たに開始いたしました。

(参考)日本の将来推計人口（令和5年推計）｜国立社会保障・人口問題研究所

人事部のコストを削減して採用効率を高める「外国人採用代行プラン」

日本経済を支える上で外国人材の重要性は増す一方、その採用には在留資格の確認といった専門知識や、候補者との丁寧なコミュニケーションなど、多くのノウハウと工数が必要でした。

新たに開始する「外国人採用代行プラン」は、こうした企業の課題を解決し、まるで専門知識を持つ外国人採用担当の人材を新たに採用したかのような採用活動を可能にするサービスです。

この採用代行サービスにより、採用担当者のコストと時間を削減することができ、面接のみに集中して外国人の採用活動を行えます。

「外国人採用代行プラン」の主な特徴

本プランは、採用担当者の負担を削減できるように、以下の特徴で構成されています。

採用活動のフルサポート

専任コンサルタントが採用計画の立案から、求人票の作成・入稿、34万人以上のデータベースを活用した母集団形成までを担当します。選考過程では、動画で人柄や日本語レベルがわかる独自の「しゃべる履歴書」が活用でき、ミスマッチを防げます。また、面接日程調整や内定連絡等も代行するため、人事の業務負担を削減できます。

採用後の定着まで見据えた安心のサポート

採用決定後も、専門の行政書士と連携したビザ手続きサポートや、外国人従業員のための住居サポート、給与受け取り用の銀行口座開設まで支援。スムーズな入社と生活の立ち上げを支え、人材の定着を促進します。

外国人採用のフルサポートで企業の採用課題を解消

「外国人採用代行プラン」の提供を通じて、採用業務の負担を削減し、日本企業の持続的な成長と、日本で働く外国人の活躍を支援してまいります。今後も、多様な人材が言葉や文化の壁を越えて繋がる社会の実現に貢献してまいります。

▼詳細なサービス内容・お問い合わせはこちら

https://www.yolo-japan.co.jp/yolo-work/

「外国人採用代行」プランを詳しく見る :https://www.yolo-japan.co.jp/yolo-work/

企業の外国人採用を成功に導く採用支援サービス「ヨロワーク」

「ヨロワーク」

https://www.yolo-japan.co.jp/yolo-work/

「ヨロワーク」は、企業の外国人採用におけるあらゆる課題を解決する、在留外国人特化型の採用支援サービスです。専任のコンサルタントが採用計画の立案から内定後の支援までを一気通貫で代行し、人事・採用担当者の負担を大幅に削減します。34万人を超える登録者データベースへのアプローチや、人柄が動画でわかる「しゃべる履歴書」といった独自のプラットフォーム機能を最大限に活用でき、専門知識が求められる外国人採用を成功へと導きます。

株式会社YOLO JAPANについて

会社概要

株式会社YOLO JAPAN

所在地 : 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目13番24号

代表者 : 代表取締役 加地 太祐

設立 : 2004年12月

事業内容

在留・在日外国人向けライフサポートメディア「YOLO JAPAN」の運営

外国人採用支援サービス「ヨロワーク」の提供

在留外国人による口コミサービス「外国人行列ラボ」の提供

留学生・在留外国人による市場調査サービス「YOLO SURVEY」の提供

携帯用SIMカード「YOLO MOBILE」の提供

外国人のための不動産サイト「YOLO HOME」

外国人の自動車免許取得取り次ぎサービス「YOLO DRIVE」の提供

YOLO JAPAN webサイト ：https://www.yolo-japan.co.jp/

ヨロワーク webサイト ：https://www.yolo-japan.co.jp/yolo-work/

外国人向けライフサポートメディア ：https://www.yolo-japan.com/ja/

外国人行列ラボ webサイト ：https://www.yolo-japan.co.jp/yolo-discover/