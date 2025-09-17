ダンディ坂野がアプリ決済でポイントゲッツ！「PO PAYでお得にゲッツ！」WEB動画を9月17日（水）より公開

三菱地所・サイモン株式会社

全国10か所のプレミアム・アウトレットを運営する三菱地所・サイモン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山岸 正紀）は、プレミアム・アウトレット専用のアプリ決済サービス「PO PAY（ピーオーペイ）」を紹介する、お笑いタレントのダンディ坂野さんが出演するプロモーション動画「PO PAYでお得にゲッツ！」を2025年9月17日（水）より公開します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ayB4S-fiLug ]

PO PAYは、「プレミアム・アウトレットアプリ」に搭載された、全国のプレミアム・アウトレットの対象店舗でご利用いただけるアプリ決済サービスです。画面をレジで提示するだけでスムーズに会計でき、お買い物に使えるポイントが貯まります。9月17日（水）からは新たに、１.全てのVisa・Mastercardのクレジットカードの登録が可能、２.会員の一人ひとりの利用状況に応じてキャンペーンやクーポンの情報が届く新機能「Treasure Chance」を搭載し、ますます便利でお得なショッピングができるようになりました。

本動画は、「ゲッツ！」のフレーズで一世を風靡したしたお笑いタレントのダンディ坂野さんが、プレミアム・アウトレットを舞台に、PO PAYを活用した新しいお買い物体験を、楽しく、わかりやすくご紹介するプロモーション動画です。ダンディ坂野さんがお馴染みの鮮やかなイエロースーツ姿で登場し、「PO PAYでプレミアム・アウトレット、ほんとにお得?!」と疑問を投げかけながら、PO PAYを使ってショッピングやランチを楽しむ様子をコミカルに表現。「ゲッツ！」の決めポーズとともに、ポイントが貯まる様子や新機能、キャンペーン情報をユーモアたっぷりに紹介しています。最後は、お得も、思い出も、ぜ～んぶまとめて「ゲッツ！」したダンディ坂野さん。PO PAYを使ってお得でスマートに楽しめる、プレミアム・アウトレットの新しい魅力をぜひ動画でご体感ください。

また、今年で6回目となる10月10日「プレミアム・アウトレットの日」を記念し、9月17日（水）～10月31日（金）の期間、日頃のご愛顧に感謝し、アプリポイントをゲッツ！できるキャンペーンを開催します。期間中にPO PAYを利用して合計3万円以上お買い上げのお客様を対象に、10月10日にちなみ抽選で「1,010名様」に最大5万円分のポイントを、クレジットカードを登録したPO PAYを利用して合計1万円以上お買い上げのお客様に、もれなく500円分のポイントを進呈します。

今後もプレミアム・アウトレットでは、アプリなどのデジタルサービス強化を推進し、より快適でお得なショッピング体験の提供に努めてまいります。

◆WEB動画 概要

ダンディ坂野さんが鮮やかなイエロースーツ姿で登場し、「ゲッツ！」を繰り出しながらPO PAYを紹介するプロモーション動画です。「PO PAYでプレミアム・アウトレット、ほんとにお得?!」と疑問を投げかけながら、プレミアム・アウトレットでのショッピングやランチを楽しみ、PO PAYの便利な機能やキャンペーン情報を紹介します。最後は、PO PAYでお得も、思い出も、ぜ～んぶまとめて「ゲッツ！」したダンディ坂野さんの、コミカルな表現とメッセージをお楽しみください。

■タイトル：PO PAYでお得にゲッツ！

■出演：ダンディ坂野

■配信期間：9月17日（水）～

■配信媒体：プレミアム・アウトレット公式WEBサイト、

公式SNSなど

■動画URL：https://youtu.be/ayB4S-fiLug

◆メイキングエピソード

9月某日、千葉県の酒々井プレミアム・アウトレットに、お馴染みの黄色いスーツ姿のダンディ坂野さんが登場。その瞬間、場内には明るさと活気が広がり、撮影現場は一気に華やかな雰囲気に包まれました。

撮影が始まると、誰もが知る「ゲッツ！」のフレーズが響き渡り、そのたびにスタッフ一同も思わず笑顔に。終始なごやかで楽しいムードで撮影が進行しました。最後にはスタッフも含め全員で「ゲッツ！」ポーズの記念撮影も行うなど、撮影現場を大いに盛り上げてくださいました。

ダンディ坂野さんの明るさと、何度も飛び出す「ゲッツ！」の決めポーズで、酒々井プレミアム・アウトレットが賑やかな雰囲気に包まれ、エネルギーあふれる撮影となりました。

◆「プレミアム・アウトレットの日 PO PAYポイント還元キャンペーン」概要

10月10日の「プレミアム・アウトレットの日」を記念し、日頃のご愛顧に感謝し、ポイント還元キャンペーンを開催します。

１.抽選でポイントをゲッツ！

期間中、PO PAYを利用して合計30,000円以上お買い上げのお客様を対象に、抽選で1,010名様に最大50,000アプリポイントを還元します。

■開催期間：9月17日（水）～10月31日（金）

■抽選内容：50,000ポイント（25名）

10,000ポイント（250名）

2,000ポイント（735名）

２.クレジットカード登録でポイントをゲッツ！

期間中、クレジットカード（「三菱地所グループCARD（Visa）」またはVisa / Masterブランドのカード）を登録したPO PAYを利用して合計10,000円以上お買い上げのお客様に、もれなく500アプリポイントを進呈します。

■開催期間：9月17日（水）～10月31日（金）

※ポイントの受取はお一人様1回まで ※銀行口座・ポイントでの利用は対象外

キャンペーンサイト :https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/poday_2025/

「プレミアム・アウトレットアプリ」について

プレミアム・アウトレットの期間限定イベントやセール、各ショップのお得な情報などを掲載するほか、アプリポイントが当たる「スクラッチくじ」や「育成ゲーム」などのお楽しみコンテンツを搭載。施設内では、「PO PAY」をはじめ、現在地のわかるマップなどのサービスも利用でき、場内Wi-Fiへの接続やチャットサービスなど、より便利でお得にショッピングを体験いただくための機能を拡充しています。

詳細はこちら :https://moduleapps.com/app/retail/premiumoutlets/

「PO PAY」について

全国のプレミアム・アウトレットで利用できるアプリ決済サービスです。対象店舗で二次元コードを提示するだけでスムーズな決済が可能となるほか、利用ごとにポイントが貯まります。お買い物額に応じてポイント付与率がアップする「PO PAYリワード」や、会員限定の優待特典など、お得にご利用いただけます。

詳細はこちら :https://www.cr.mufg.jp/spapp/popay/faq/index.html※三菱UFJニコス株式会社サイト

＜9月17日（水）搭載！PO PAY新機能＞

１.Visa・Mastercardクレジットカードへの対応

これまでの「三菱地所グループCARD(Visa)」および銀行口座からの支払いに加え、全てのVisa・Mastercardのクレジットカードの決済が可能となりました。

２.Treasure Chance（トレジャーチャンス）

会員の一人ひとりの利用状況に応じて特典が届く新機能。ご来場時に届く”キャンペーン”と、それ以外のタイミングで届く”クーポン”があり、プッシュ通知やPO PAYホーム画面の宝箱のアイコンからタイムリーに情報を受け取ることができます。

詳細はこちら :https://mes.premiumoutlets.co.jp/pdf/518/20250916.pdf※9月16日（火）配信プレスリリース

「プレミアム・アウトレットの日」について

三菱地所・サイモン株式会社が、2020年にプレミアム・アウトレットの日本誕生 20 周年を記念し、「一般社団法人 日本記念日協会」に申請して、アウ”ト”（10）レッ”ト”（10）の語呂に合わせた10月10日を「プレミアム・アウトレットの日」として認定を受けました。毎年10月に、プレミアム・アウトレットをより多くの方に親しんでいただくため、また日頃の感謝をお伝えするための企画を開催しています。

【日本上陸25周年を迎えるプレミアム・アウトレット】

アメリカで生まれたプレミアム・アウトレットは、2025年に日本上陸25周年を迎えました。2000年7月に日本第1号店「御殿場プレミアム・アウトレット」（静岡県）を、同年11月に「りんくうプレミアム・アウトレット」（大阪府）を開業し、皆様に支えられながら、現在では国内10施設を展開するまでに成長しました。日本に新たなショッピング文化をもたらしたプレミアム・アウトレットは、お買い物の場にとどまらない、お客様に思い出に残る時間をご提供する場であり続けます。

*PREMIUM OUTLETS(R)はSimon Property Group, Inc.の商標です。

URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/