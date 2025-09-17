ORICO FlashPod S20 2TB 外付けSSD、19,072円で販売開始！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO（オリコ）は、新たに2TB容量の外付けSSD「ORICO 2TB 外付けSSD」を日本市場に向けて発売開始しました。最大速度20Gbpsを誇るこの新製品は、超軽量でコンパクトなデザインが特徴です。このORICO 2TB外付けSSDは、特にプロフェッショナルのデータ保存や転送に最適です。映像制作、グラフィックデザイン、大容量ファイルを扱うユーザーに特におすすめです。

【キャンペーン情報】

商品URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVHJRT6?th=1

クーポンコード：ORICOS20

割引率：5%クーポン + 31%割引コード

終了日：2025-9-25 23:59JST

元の価格：29800円

割引後の価格：19072円

製品の特徴

【直挿し式 & マグネット式 デュアルモードで自由な撮影を実現】

FlashPod S20は直挿し式と磁気吸着式のデュアルモードを搭載します。直挿しモードはスマホスタビライザー撮影などに適しています。ケーブル不要で直接接続でき、簡単に録画と保存が可能で、市販ケースの90%以上に対応。マグネットモードは手持ちでの撮影に便利で、磁気で装置をしっかり固定することで、高画質の動画をそのまま保存することができ、あらゆる撮影シーンに柔軟に対応します。

【超小型デザインで携帯性に優れる】

親指サイズのコンパクトなフォルムで、軽く持ち運べます。ポケットやバックパックに簡単に収納でき、いつでもどこでも高画質の動画撮影ができるので、旅行や日常の使い方にも最適です。

【高速データ転送で効率的な作業を実現】

最大20Gbpsの高速転送速度（読み込み2000MB/s、書き込み1900MB/s）を備え、大容量ファイルや素材を迅速かつ効率的に転送が可能です。撮影後の編集作業やデータ管理をスムーズに行えます。

【ProRes動画撮影対応でプロ品質を実現】

FlashPod S20はApple ProRes形式の動画録画をサポート。高品質な動画素材を直接録画・保存でき、プロレベルの創作体験を提供。映像制作やコンテンツ制作に最適です。

【大容量ストレージで安心のバックアップを実現】

最大2TBのストレージ容量を搭載し、大容量データの保存に簡単に対応します。写真や動画、重要文書などあらゆるデータを安全に保存できます。USB-Cインターフェースを採用し、Windows、Linux、Mac OS、Android、Harmony OSなど多様なOSに対応し、幅広いデバイスでの互換性を実現します。

まとめ

ORICO 2TB外付けSSDは、2025年9月22日までの限定セールで、元の価格29,800円から31%オフの特別価格19,072円(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRVHJRT6?th=1)でご提供中です。さらに、クーポンコード「ORICOS20」を使用すれば、5%の割引も適用されます！限られた期間中の特別オファーですので、今すぐお買い求めください。このチャンスをお見逃しなく！

